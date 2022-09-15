Hôm nay 15/9: 3 con giáp dễ vướng thị phi, tài chính đen đủi, công việc gian nan, chớ nên bốc đồng nóng vội

Tâm linh - Tử vi 15/09/2022 05:30

Theo tử vi ngày 15/9 của 12 con giáp cho thấy những con giáp này trong ngày hôm nay có thể vướng phải không ít rắc rối, cần chuẩn bị sẵn sàng tinh thần

Tuổi Thân

Tử vi hàng ngày 12 con giáp cho thấy ngày tương xung nên thứ 5 này tuổi Thân sẽ gặp khá nhiều rắc rối trong công việc. Do không kiềm chế được sự nóng nảy nên con giáp này có thể gây gổ với những người không làm đúng ý mình. Bản mệnh quá cầu toàn và muốn mọi việc hoàn hảo nhưng điều đó không dễ dàng. Con giáp này nên có cách nhìn nhận và đánh giá vấn đề khách quan hơn, đừng áp đặt quan điểm của mình lên người khác. 

Đường tài lộc của người tuổi Thân có nhiều biến động. Mặc dù nguồn thu của con giáp này vẫn khá ổn định nhưng sẽ phát sinh vấn đề phải chi tiêu thêm, ngoài ra bản mệnh vẫn còn hay lo sợ trước những cơ hội kiếm tiền nên không dám làm mà để lỡ thời cơ. Bên cạnh đó người tuổi Thân cũng nên cẩn trọng trong việc chi tiêu, tránh những khoản chi vượt mức hoặc mua sắm những thứ không thật sự cần thiết.

Hôm nay 15/9: 3 con giáp dễ vướng thị phi, tài chính đen đủi, công việc gian nan, chớ nên bốc đồng nóng vội - Ảnh 1
Tử vi hàng ngày 12 con giáp cho thấy ngày tương xung nên thứ 5 này tuổi Thân sẽ gặp khá nhiều rắc rối trong công việc. Do không kiềm chế được sự nóng nảy nên con giáp này có thể gây gổ với những người không làm đúng ý mình. Ảnh minh họa

Tuổi Dần

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, ngày 15/9/2022 hôm nay tuổi Dần có thể gặp phải những rắc rối không hay trong công việc. Dù con giáp này đang làm trong lĩnh vực gì thì cũng phải tuân thủ theo quy định, tránh làm việc theo cảm hứng, làm xáo trộn mọi thứ theo ý minh mà phạm phải sai lầm, ảnh hưởng tới vị trí hiện tại. Có thể sẽ phải đối mặt với những người khá hung hăng và hiếu thắng nhưng hãy cố gắng bình tĩnh và giải quyết vấn đề bằng thương lượng. 

Hôm nay, tuổi Dần có thể gặp khó khăn trong chuyện tiền bạc, có nguy cơ bị thất thoát, hư hao. Tốt nhất con giáp này nên chú ý bình tĩnh trong mọi tình huống, đừng để cảm xúc lấn át lý trí mà đưa ra những hành động thiếu sáng suốt, đừng cả tin vào người khác quá khiến tiền rơi khỏi tay mình. Có thể bản mệnh đang gặp phải một vấn đề nhỏ về mặt tài chính và điều đó khiến người tuổi Dần khá lo lắng nhưng không, đó chỉ là một vật cản nhỏ trên con đường thực hiện kế hoạch lớn và dài hạn mà thôi.

Hôm nay 15/9: 3 con giáp dễ vướng thị phi, tài chính đen đủi, công việc gian nan, chớ nên bốc đồng nóng vội - Ảnh 2
Hôm nay, tuổi Dần có thể gặp khó khăn trong chuyện tiền bạc, có nguy cơ bị thất thoát, hư hao. Tốt nhất con giáp này nên chú ý bình tĩnh trong mọi tình huống, đừng để cảm xúc lấn át lý trí mà đưa ra những hành động thiếu sáng suốt. Ảnh minh họa

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ phải chịu nhiều tác động xấu do cục diện Tương Hại gây ra. Hãy chuẩn bị sẵn sàng tinh thần đối mặt với đủ loại rắc rối trong ngày hôm nay, đồng thời suy nghĩ lạc quan hơn, đừng phiền lòng quá nhiều về những chuyện sai trái mà kẻ tiểu nhân đặt điều. Tốt nhất, bản mệnh tập trung vào sự nghiệp của mình và làm mọi việc thật cẩn thận. Những lúc bị vu oan, bạn nên dùng hành động thực tế để chứng minh con người của mình, rồi kết quả cuối cùng sẽ cho mọi người xung quanh một câu trả lời thuyết phục.

 

Thương Quan giáng họa, người tuổi Tỵ khó có thể đạt được thành công như mong muốn trong ngày hôm nay. Người làm ăn cần cẩn thận trong lĩnh vực thu chi, nếu không dễ rơi vào cảnh thất thoát tiền bạc hoặc bị lừa gạt mất trắng. Người làm công ăn lương có thể gặp nhiều rắc rối khiến bạn cảm thấy thất vọng, thậm chí muốn bỏ cuộc. Hãy suy nghĩ tích cực hơn, bởi khó khăn là một phần tất yếu của cuộc sống, sau khi trải qua thử thách, bạn sẽ ngày một trưởng thành và mạnh mẽ hơn.

 

Hôm nay 15/9: 3 con giáp dễ vướng thị phi, tài chính đen đủi, công việc gian nan, chớ nên bốc đồng nóng vội - Ảnh 3
Thương Quan giáng họa, người tuổi Tỵ khó có thể đạt được thành công như mong muốn trong ngày hôm nay. Người làm ăn cần cẩn thận trong lĩnh vực thu chi, nếu không dễ rơi vào cảnh thất thoát tiền bạc hoặc bị lừa gạt mất trắng. Ảnh minh họa

 

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

 

 

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