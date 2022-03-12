Hỉ tài chiếu rọi từ mùng 11/2 đến 20/2 âm lịch, 3 con giáp tiền chất đầy kho, làm một thu mười, lộc đỏ như son

Tâm linh - Tử vi 12/03/2022 16:57

Dưới đây là những con giáp giàu có nắm tiền tỷ trong tay, sẽ thu được nguồn lộc khủng nhất từ trước đến giờ, đón tình yêu tới tấp.

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, Mùi có nguồn thu nhập đổ về dồn dập, đón tình tới tấp từ 11/2 đến 20/2 âm lịch. Những việc bạn phụ trách đều mang lại nguồn lợi khủng, tiền bạc đổ về như nước. Bạn liên tục đón nhận tin vui lớn về tiền tài, công danh.

Được cấp trên nâng đỡ nên công việc của bạn ngày càng thuận lợi, phất lên như diều gặp gió. Thời tới cản không kịp, vận trình của bạn được cải thiện hơn nhiều. Hãy tận dụng cơ hội này để mọi công sức được công nhận, tiền bạc tiêu hoài không hết.

Hỉ tài chiếu rọi từ mùng 11/2 đến 20/2 âm lịch, 3 con giáp tiền chất đầy kho, làm một thu mười, lộc đỏ như son - Ảnh 1
Mùi có nguồn thu nhập đổ về dồn dập, đón tình tới tấp từ 11/2 đến 20/2 âm lịch - Ảnh: Internet

Tuổi Mão

Tuổi Mão là con giáp giàu có nắm số tiền tỷ trong tay từ 11/2 đến 20/2 âm lịch. Bạn không ngừng cố gắng trong công việc nên được cấp trên khen ngợi hết lời. Tài vận của bạn tăng lên đều đều, tiền bạc lúc nào cũng rủng rỉnh cứ hết rồi lại đầy.

Nhờ tính cách thật thà, chăm chỉ nên bạn được nhiều người yêu mến. Công sức của bạn được nhiều người tôn trọng, tiếng nói có trọng lực khiến ai cũng hờn đỏ mắt. Nói chung vận trình của bạn khá suôn sẻ cả về tình duyên lẫn công việc. Hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận điều này.

Hỉ tài chiếu rọi từ mùng 11/2 đến 20/2 âm lịch, 3 con giáp tiền chất đầy kho, làm một thu mười, lộc đỏ như son - Ảnh 2
Tuổi Mão là con giáp giàu có nắm số tiền tỷ trong tay từ 11/2 đến 20/2 âm lịch - Ảnh: Internet

Tuổi Dậu

Tử vi từ 11/2 đến 20/2 âm lịch, tuổi Dậu bước lên “đỉnh cao” nếu họ thực sự nắm bắt được cơ hội. Những người làm công ăn lương có thể được thăng tiến bất ngờ, người làm ăn kinh doanh sẽ buôn may bán đắt, từ đó thu nhập sẽ được cải thiện đáng kể.

Không chỉ vậy, tuổi Dậu còn có nhiều khả năng sẽ trả được những khoản nợ trước đó và thậm chí có một khoản tiết kiệm kha khá. Những người còn độc thân tuổi Dậu cũng có thể tìm thấy được một nửa của mình vào thời điểm này. Chính vì vậy, đây là lý do này mà tuổi Dậu là một trong 3 con giáp phát tài trong thời gian này.

Hỉ tài chiếu rọi từ mùng 11/2 đến 20/2 âm lịch, 3 con giáp tiền chất đầy kho, làm một thu mười, lộc đỏ như son - Ảnh 3
Tử vi từ 11/2 đến 20/2 âm lịch, tuổi Dậu bước lên 'đỉnh cao' nếu họ thực sự nắm bắt được cơ hội - Ảnh: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Thần Tài hậu thuẫn 2 ngày cuối tuần (12/3 - 13/3), 3 con giáp tiền đổ về nặng trĩu túi, hứng trọn vận may trời ban

Thần Tài hậu thuẫn 2 ngày cuối tuần (12/3 - 13/3), 3 con giáp tiền đổ về nặng trĩu túi, hứng trọn vận may trời ban

Vận thế của 3 con giáp này sẽ có sự thay đổi trong 2 ngày cuối tuần nhờ được thần tài mở cửa và chiếu cố.

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