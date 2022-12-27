Hết thời nghèo khó: 3 con giáp từ giờ đến cuối năm 2022 đời phất lên phơi phới, ngồi không tiền cũng rơi vào đầu, giàu chạm nóc

Tâm linh - Tử vi 27/12/2022 11:20

Từ giờ đến cuối năm 2022, 3 con giáp này sướng vô cùng, mọi sự đều diễn ra như ý muốn, công việc tiến triển thuận lợi.

Tuổi Mão

Mão là con giáp hiền lành, sống tình cảm và biết cách cảm thông, thấu hiểu. Họ sẵn lòng giúp đỡ người khác mà không hề suy tính thiệt hơn, cũng không đòi hỏi đáp đền. Chính sự thiện lương, tử tế ấy của Mão khiến họ được bề trên hết lòng ưu ái, ban cho vô số cơ hội để trở thành con giáp giàu sang hơn người.

Hết thời nghèo khó: 3 con giáp từ giờ đến cuối năm 2022 đời phất lên phơi phới, ngồi không tiền cũng rơi vào đầu, giàu chạm nóc - Ảnh 1

 

Sách tử vi có nói, từ đây đến cuối năm 2022 Mão sẽ có bước tiến ngoạn mục trong sự nghiệp. Chẳng những thăng chức tăng lương, kiếm được bộn tiền Mão còn khẳng định được tài năng của mình trước cấp trên. Từ đây tương lai xán lạn, lắm của nhiều tiền sẽ đeo bám Mão mãi không thôi.

Tuổi Thân

Có thể nói rằng, Khỉ là con vật thông minh, khôn khéo nhất trong 12 con giáp. Bởi vậy mà những người tuổi Thân không những tài giỏi, thông minh, nhanh nhẹn mà còn giàu lòng vị tha, luôn sẵn sàng giúp đỡ những người gặp khó khăn.

Hết thời nghèo khó: 3 con giáp từ giờ đến cuối năm 2022 đời phất lên phơi phới, ngồi không tiền cũng rơi vào đầu, giàu chạm nóc - Ảnh 2

Từ giờ đến cuối năm 2022, người tuổi Thân nhận tài lộc đủ đầy, ngày càng thăng hoa trong công việc. Con giáp này nếu làm công ăn lương sẽ đạt được những thành tựu quan trọng. Trong khi đó, người làm kinh doanh sẽ chốt được nhiều đơn hàng, thu nhập tăng lên. Con giáp tuổi Thân không những thăng tiến trong sự nghiệp mà còn có vận đào hoa vượng. Những người còn độc thân sẽ tìm được người phù hợp.

Tuổi Tị

Từ giờ đến cuối năm 2022 hứa hẹn có nhiều niềm vui đến với cuộc sống của người tuổi Tị. Những người còn độc thân được bạn bè giới thiệu cho đối tác phù hợp. Tị và người ấy có thể dành nhiều thời gian để trò chuyện, giúp hai người hiểu nhau hơn.

Người làm công ăn lương được tạo rất nhiều điều kiện để khai phá khả năng của mình. Tị tự thúc đẩy bản thân bứt phá và hoàn thành chỉ tiêu trong những ngày cuối năm.

Hết thời nghèo khó: 3 con giáp từ giờ đến cuối năm 2022 đời phất lên phơi phới, ngồi không tiền cũng rơi vào đầu, giàu chạm nóc - Ảnh 3

Về tài chính có nhiều dấu hiệu phát triển tích cực, đặc biệt là với người làm ăn buôn bán. Tị nắm bắt được xu thế thị trường nên buôn bán hanh thông, khách hàng tấp nập.

Tuy nhiên, do Bạch Hổ hung tinh xuất hiện nên bản mệnh hạn chế việc di chuyển xa trong tuần này. Nếu lái xe thì ưu tiên sự an toàn, không nên vì muốn nhanh mà chọn đường tắt, dễ xảy ra nguy hiểm.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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Tử vi cho biết, những con giáp này vào 10 ngày đầu tháng 12 âm lịch có lộc sâu dày, ăn nên làm ra vô cùng thịnh vượng.

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