Hết tháng cô hồn, con giáp nào phất lên như diều gặp gió?

Tâm linh - Tử vi 09/08/2022 22:20

4 tháng cuối cùng của năm 2022 được cho là thời điểm thích hợp nhất để các con giáp tích góp của cải.

Tuổi Sửu

Theo các chuyên gia phong thủy, năm Tân Sửu là năm tuổi của những người tuổi Sửu, do đó, dù muốn dù không, họ cũng phải đối mặt với hạn Thái tuế ở 1 mức độ nhất định. Trong cuộc sống và công việc, tuổi Sửu sẽ trải qua 1 số giai đoạn thăng trầm khiến họ mệt mỏi, thậm chí lao đao khi chưa tìm được hướng đi thích hợp.

Hết tháng cô hồn, con giáp nào phất lên như diều gặp gió? - Ảnh 1
Thậm chí, vốn bản tính hiền lành, nhẫn nhịn, không thích đôi co hay tranh cãi với ai, thì năm nay, tuổi Sửu vẫn có những căng thẳng nhất định trong các mối quan hệ, nhất là với đồng nghiệp.

Đặc biệt, tử vi học có nói, trong tháng 7 âm lịch mà dân gian vẫn gọi là tháng cô hồn, nếu không cẩn thận, tuổi Sửu sẽ dễ vướng phải những thị phi không đáng có, ảnh hưởng tiêu cực đến công việc và tài lộc của mình.

Thế nhưng, theo các chuyên gia phong thủy, chỉ cần tháng cô hồn này kết thúc, tuổi Sửu có thể "kê cao gối mà ngủ", vì những khoảng thời gian thử thách họ đã trôi qua.

Như vậy, chặng đường phía trước, từ tháng 8 âm lịch trở đi đến cuối năm, tuổi Sửu được cho là sẽ chỉ gặp may mắn, suôn sẻ, tiền kiếm được không những ổn định mà còn tăng dần lên qua các tháng, nhất là tháng 9 và tháng 12 âm, giúp họ trở thành 1 trong những con giáp sung túc, dư dả nhất dịp cuối năm.

Tuổi Tỵ

Hầu hết những người tuổi Tỵ đều là những con người hài hước, tinh tế, càng gặp khó khăn lại càng bình tĩnh và xử lý vấn đề sáng suốt, khiến người khác phải nể phục.

Theo các chuyên gia phong thủy, trong năm Nhâm Dần, tuổi Tỵ có họa về sức khỏe vào đợt đầu năm, nhưng càng về sau, đặc biệt là từ tháng 9 trở đi, mọi chuyện càng tốt đẹp hơn, bao gồm cả chuyện tài chính, sự nghiệp.

Tử vi học có nói, sau tháng 10 gián đoạn, vận đỏ của người tuổi Tỵ sẽ tiếp tục vào tháng 11. Đây là lúc họ làm gì cũng thành công, có kết quả tốt, nếu không giàu nứt đố đổ vách thì cũng sung túc, viên mãn, không cần lo chuyện tiền nong.

Tuổi Mão

Theo các chuyên gia phong thủy, so với tuổi Sửu và tuổi Tuất, tuổi Mão có được sự phát triển ổn định hơn, ít gặp phải những thách thức trong công việc và cuộc sống. Thu nhập của tuổi Mão trong năm nay được đánh giá là không quá cao, nhưng cũng không quá tệ, nói chung là đảm bảo cho họ một cuộc sống dư dả, không phải lo chuyện tiền nong.

Tuy nhiên, giai đoạn giữa năm, tuổi Mão cũng phải đối mặt với 1 số khó khăn trong các mối quan hệ. Mâu thuẫn, hiểu lầm với đồng nghiệp và cấp trên khiến công việc của họ cũng bị tác động theo chiều hướng tiêu cực.

Hết tháng cô hồn, con giáp nào phất lên như diều gặp gió? - Ảnh 2
Trong tháng 7 âm lịch, tuổi Mão sẽ rơi vào khủng hoảng, áp lực ngày càng tăng lên đối với họ, khiến họ mệt mỏi, dù nỗ lực nhiều nhưng kết quả thu được chẳng đáng là bao.

Song may mắn, tháng 7 âm - còn gọi là tháng cô hồn được cho là thời điểm khó khăn cuối cùng trong năm của tuổi Mão. Từ tháng 8 âm trở đi, những rắc rối, xui xẻo sẽ tự nhiên biến mất trong cuộc sống của tuổi Mão. Đón chờ họ hầu như chỉ có những tin vui, nhất là vào tháng 9 và tháng 12 âm, khi mà họ sẽ liên tục gặt hái được những thành tựu rực rỡ trong công việc, giúp họ kiếm về được không ít, cuộc sống sung túc, nếu không muốn nói là giàu có.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, mong cầu độc giả sẽ luôn có cái nhìn vui vẻ, lạc quan và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống.

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