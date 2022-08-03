Con giáp nào xui xẻo vào những ngày đầu tháng 8 dương lịch này?

Tháng này có nhiều thách thức nhưng lại chính là cơ hội để con giáp tuổi Dần thể hiện sức sống và bản lĩnh mãnh liệt của mình. Bản mệnh là người tài hoa, hiểu biết nên được nhiều người nể trọng nhưng bên cạnh đó cũng có nhiều người ghen ghét. Vì thế, đi đâu cũng phải giữ vẻ khiêm tốn nếu không muốn gặp rắc rối.

Bạn nên thận trọng trong chi tiêu, tránh phung phí. Tháng này người tuổi Dần có xu hướng mua sắm tùy hứng, không có kế hoạch. Nếu muốn mua những món đồ công nghệ đắt tiền thì bạn nên lên kế hoạch trước đó vài tháng để biết mỗi tháng bạn sẽ phải để dành bao nhiêu. Việc này rất tốt để tránh cho việc bạn đột ngột chi một khoản lớn, gây khó khăn cho tình hình tài chính của mình trong ngắn hạn.

Rất nhiều người tuổi Dần trong tháng này có thể đạt được những mục tiêu sự nghiệp mà mình đã theo đuổi từ lâu. Những ai làm kinh doanh nhờ sự nhanh nhạy của mình mà có thể thu được lợi nhuận lớn, kéo theo những thay đổi tích cực trong sự nghiệp. Tuy nhiên, tất yếu bên cạnh đó sẽ đi kèm thách thức về thời gian.

Tính tình nóng nảy của bản mệnh trong thời gian này là nguyên nhân gây ra rạn nứt các mối quan hệ bao gồm cả với người thân hay với một nửa của mình. Có thể con giáp tuổi Dần cho rằng đó là tính cách của mình nên mọi người phải chấp nhận, thế nhưng nếu bạn không nhận ra sai lầm thì rất khó sửa đổi.

Ngoài ra, tháng mới không nên tập trung hướng ra bên ngoài làm gì, điều bạn cần cải thiện mối quan hệ với gia đình, giải quyết các tình huống căng thẳng, gây mâu thuẫn với những người thân.

Sức khỏe không thực sự như ý không phải vì bạn lười mà là do vận động quá sức. Yêu thích thể thao là điều tốt nhưng con giáp tuổi Dần cũng phải hiểu hơn về cơ thể mình để biết nên tập luyện thế nào là đủ. Tháng này sang tiết Đại Thử, bản mệnh nên quan tâm hơn tới vấn đề sức khỏe khi mà tỳ dễ bị tổn thương. Hơn nữa khi bạn làm việc muộn trong thời gian dài càng khiến sức đề kháng giảm, hay bị ốm vặt, ảnh hưởng tới cuộc sống và công việc.

Tuổi Dần

Trong thời điểm không gặp được nhiều cơ hội, người tuổi Dần nên tự nhắc nhở mình rằng hãy đối mặt với những hối tiếc và căng thẳng trong quá khứ, để từ đó tìm hướng đi phù hợp trong tương lai.

Nếu con giáp xui xẻo tháng 8/2022 này mãi để bản thân vương vấn những chuyện đã qua, bạn sẽ gặp rắc rối trong thời gian tới.

Khi tài chính không quá dư dả, bản mệnh nên thận trọng trong chi tiêu, tránh phung phí. Nếu muốn mua những món đồ đắt tiền thì bạn nên lên kế hoạch trước một khoảng thời gian. Đồng thời, bạn cũng nên chú ý đến những lựa chọn cá nhân, làm việc gì cũng nghĩ trước sau, luôn hướng tới trách nhiệm với bản thân và gia đình. Cũng vì cái tôi cao, bạn thường xuyên nóng giận, cáu gắt, khiến các mối quan hệ rạn nứt. Hãy tìm cách thay đổi các tính xấu của mình, đừng cho rằng đó là bản tính của mình thì người khác phải chấp nhận.



Đặc biệt, với những người đã lập gia đình, đừng vì được yêu thương chiều chuộng mà buông ra những lời khó nghe. Hành động của bạn sẽ khiến đối phương cảm giác như bạn đang không trân trọng tình cảm của mình.

Tuổi Hợi

Trong tháng này con giáp tuổi Hợi phải đấu tranh tâm lý rất nhiều trước khi ra quyết định. Bạn thiếu đi sự tự tin vốn có, làm cái gì cũng có cảm giác không chắc chắn, lo sợ. Sau một thời gian dài nỗ lực mà không trở thành một người thành công, có sức ảnh hưởng đủ lớn như bạn từng mong muốn khiến cho con giáp tuổi Hợi có cảm giác mất phương hướng.

Công việc tháng này của bản mệnh không được tốt, có thể ban đầu bạn rất hào hứng nhưng khi gặp khó khăn lại dễ nản lòng. Nhất là khi thấy tình hình cạnh tranh quá khốc liệt là ngay lập tức bạn không muốn cố gắng nhiều thêm nữa.

Bù lại nhờ Thiên Đức bảo hộ nên người tuổi Hợi vẫn có cơ hội để thăng quan tiến chức, phát tài phát lộc. Tiền bạc của bạn đã nhiều hơn trước tuy là không đạt được chỉ tiêu vì con số bạn đề ra quá cao và khác xa so với năng lực hiện tại. Thay vì buồn thì hãy học hỏi, không ngừng trau dồi các kỹ năng nghề nghiệp của mình. Nếu cảm thấy mất phương hướng thì có thể tìm tới một mô hình thành công mà bạn mong muốn và bắt chước theo, tránh việc làm sai rồi sửa sẽ chỉ tốn thêm nhiều thời gian và công sức.

Bước sang tháng mới, người tuổi Hợi đang trải qua giai đoạn rất áp lực, bạn thường xuyên cảm thấy lo lắng, nhiều đêm mất ngủ gây bất lợi cho sức khỏe.

Cơ thể yếu nhược một phần vì bạn bỏ bê việc tập luyện để theo đuổi kế hoạch trong công việc. Đó là lý do tháng này bản mệnh rất dễ ốm đau, bệnh tật. Nếu có thể cân đối lại thời gian bằng việc lập kế hoạch chi tiết, cụ thể hơn để biết tập trung việc gì thì bạn sẽ đỡ mệt mỏi hơn rất nhiều.

* Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.