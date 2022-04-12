HẬU KẾT HÔN: những CHÒM SAO dễ lái chệch KHỎI đường ray HẠNH PHÚC, chòm sao QUÁ CẦU KỲ khiến nửa kia mệt mỏi

Mật ngữ 12 chòm sao bật mí, trước khi kết hôn, Hổ Cáp suy nghĩ rất thực tế, luôn mang lại cho mọi người cảm giác họ là người siêng năng, chu đáo, ổn định. Kết hôn không có nghĩa là những điều đó sẽ luôn tồn tại như vậy.

Nhiều khi, áp lực sau khi kết hôn khiến chòm sao này cảm thấy điên đầu, họ muốn độc thân và bạn phải biết cách đáp lại cũng như đánh giá cao nó.Xếp hạng độ vị tha của 12 chòm sao nam khi nửa kia ngoại tình

Cáp Cáp rất kiên nhẫn, nhưng bạn phải cho họ thấy ánh sáng. Cáp Cáp có thể chịu đựng những khó khăn, nhưng bạn phải cho họ sức mạnh của tình yêu.

Nếu không, thật khó để nói trước điều gì sẽ xảy ra. Dần dần, sự kiên nhẫn trở nên tuyệt vọng. Họ muốn thoát khỏi cuộc sống hôn nhân, tìm kiếm một người hiểu mình hơn. Đây là một điều tự nhiên.

Để cứu vãn cuộc hôn nhân này, điều bạn cần làm là không phàn nàn, không ồn ào, không ly hôn và giúp họ tìm lại cảm giác được yêu thương. Hãy thay đổi mọi thứ để đưa cô ấy về bên mình, chắc chắn bạn không quên lý do vì sao hai bạn đến được với nhau và duy trì được cuộc hôn nhân đến thời điểm đó chứ!

Nhân Mã

Ở bên Nhân Mã, cuộc sống hôn nhân thường rất hạnh phúc và ngọt ngào bởi cung hoàng đạo này luôn tràn đầy năng lượng và không kém phần thông minh. Họ nhận được tình yêu tuyệt vời những người chồng dành cho mà họ chưa từng thấy trước đây.

Tuy nhiên, người chồng nhiều khi lại nhu nhược, yếu đuối khiến Mã Nhi phải đối mặt với chính mình, với sự cô đơn không lối thoát. Càng cầu kỳ, hôn nhân tự nhiên sẽ đi vào khủng hoảng, trộn lẫn với sự thiếu hiểu biết và sự không kiềm chế.

Người phụ nữ ấy đã ở bên bạn suốt những chặng đường khó khăn nhất, chia sẻ mọi việc, chăm sóc gia đình với những đứa trẻ, nhưng bạn lại không biết trân trọng. 5 chòm sao nữ yêu hết lòng mà người yêu lại trăng hoa bên ngoài

Do đó, họ muốn rời bỏ mọi thứ, đi thật xa để không phải đối mặt với thực tại phũ phàng không lối thoát. Lúc ấy, tự do là quan trọng hơn bất cứ điều gì khác. Vì vậy, đừng để những người phụ nữ bên cạnh mình rơi vào tình huống ấy, hãy yêu thương và quan tâm cô ấy nhiều hơn.

Sư Tử

Theo tử vi 12 cung hoàng đạo, nữ Sư Tử luôn khiến người khác phải ngước nhìn bởi sự thông minh cùng vẻ ngoài hấp dẫn của bản thân, dù độc thân hay đã có gia đình.

Ở trong đơn vị hay giữa những người đồng nghiệp, Sư Tử dễ dàng trở thành tâm điểm; trong gia đình, họ là người có tầm ảnh hưởng lớn lao. Mỗi lời nói, việc làm của họ đều mang đến những điều tốt đẹp cho gia đình. Vì thế, đừng dại gì mà khiến những cô nàng Song Nhi nổi giận

Nếu Sư Tử thấy khó chịu, tự nhiên tâm trí họ sẽ trật bánh khỏi đường ray hạnh phúc, và dần dần có suy nghĩ muốn tìm kiếm một ‘tình yêu đích thực khác” ngoài bạn.

Họ không bao giờ lo lắng vì không ai theo đuổi, vì họ tốt bụng và rất đặc biệt, dường như càng trưởng thành, những người phụ nữ cung hoàng đạo này sẽ càng hấp dẫn. 3 cô nàng hoàng đạo khiến đàn ông hồn điên phách đảo là ai?

Thiên Bình

Cô gái cung Thiên Bình lúc chưa lập gia đình là người chăm chỉ, nhiệt tình và hoạt bát. Họ luôn cố gắng, nỗ lực làm việc hết mình để tạo dựng tiền đồ công danh sự nghiệp của bản thân.

Cung hoàng đạo nữ sau khi kết hôn thay đổi như thế nào? Đến khi kết hôn rồi, những cô gái này dường như muốn lùi lại hậu trường để làm chỗ dựa vững chắc cho chồng con. Vì ở nhà thường xuyên, tâm trạng u uất, chán trường là điều không thể tránh khỏi.

Có lẽ đã quen với những khó khăn của hôn nhân, những cô ngựa hoàng đạo sẽ trở nên độc lập vào một thời điểm nhất định, không còn dựa vào bàn tay đàn ông mà chiến đấu một mình để kiếm tiền. Tiêu tiền do chính mình kiếm ra sẽ tốt hơn!

Sau khi kết hôn, Bình Nhi là những người phụ nữ bí ẩn và giàu có, vì vậy đối với đàn ông, họ giống như ánh trăng của đêm, kiêu hãnh và quyến rũ, nên tỉ lệ trật bánh khỏi đường ray hạnh phúc cũng không hề thấp.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.