Hai ngày cuối tuần (22-23/04), Thực Thần tương trợ, tiền bạc dư dả, 3 con giáp này nhận được tiền rơi từ trên trời xuống, bỗng chốc trở thành đại gia phú bà sau một đêm

Người tuổi Thìn có nhiều may mắn về phương diện tài chính nhờ Thực Thần độ mệnh. Bản mệnh đang được quý nhân giúp sức nên tiền bạc dư dả, cứ hết rồi lại có. Những người làm công ăn lương ngoài thu nhập chính thì hôm nay cũng có thêm thu nhập phụ từ việc làm thêm hoặc thưởng doanh thu.

Trong khi đó, những người theo nghề kinh doanh sẽ có một ngày khá bận rộn với các đơn hàng về tới tấp, khách hàng ra vào nườm nượp. Con giáp này cũng có nhiều kế hoạch muốn triển khai trong thời gian tới, thành công hôm nay chính là điểm khởi đầu vững chắc để bạn thực hiện dự định đó trong tương lai.

Ngũ hành tương sinh cũng nâng đỡ chuyện tình cảm của Thìn. Con giáp này may mắn có một gia đình rất hòa thuận, các thành viên luôn quan tâm và tôn trọng lẫn nhau. Những bản mệnh còn độc thân sẽ nhận được nhiều sự chú ý cũng như nhiều tình cảm từ người khác phải, nên nắm bắt cơ hội này.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão tính tình ôn hòa, mềm mỏng, ưa chuộng hòa bình, không thích cãi vã. Người tuổi này có cử chỉ, lời nói đều nhã nhặn, thanh lịch.

Tuy vậy, có thể bạn không biết rằng con giáp này rất mạnh mẽ, kiên định, bất di bất dịch. Khi đã quyết định làm bất cứ điều gì, họ sẽ cố gắng hết sức để làm đến cùng chứ không dễ dàng bỏ cuộc.

Con giáp tuổi Mão bước vào cuộc chơi mới với tinh thần đầy hứng khởi. Họ được sao tốt chiếu mệnh, bất kể trong công việc hay tình cảm đều gặp may mắn. Người tuổi Mão có sự nghiệp vững chắc, đạt tới thành công trên con đường công danh. Con giáp này nỗ lực hết sức, hoàn thành mục tiêu đã đề ra.

Con giáp này cũng ký được được những hợp đồng lớn, thu về nguồn lợi không nhỏ. Những người buôn bán nhỏ cũng đông khách, hàng hóa bán chạy hơn trước. Khi cơ hội đến với mình, con giáp này chớ nên chần chừ. Việc nắm bắt cơ hội và nỗ lực là hết sức quan trọng.

Tuổi Dần

Ảnh minh họa: Internet

Những người tuổi Dần sẽ gặp may mắn họ được hưởng phước lớn, có cơ hội giàu có. Trong công việc, họ sẽ đạt được thành thành tích xuất sắc, được lãnh đạo trao thưởng, có cơ hội thăng tiến và tăng lương.

Người tuổi Dần rất điềm tĩnh, làm việc gì cũng có chừng mực, không bao giờ tỏ ra quá nóng vội. Hơn nữa, con giáp này cũng biết điều tiết các mối quan hệ một cách tinh tế, tạo dựng được sự tin tưởng với các đối tác. Họ sẽ không để mình tụt hậu trước các cuộc cạnh tranh và thử thách.

Con giáp tuổi Dần sẽ có tiến triển thuận lợi, ngày càng quen biết nhiều quý nhân, của cải thu hoạch nhiều hơn trước. Sự nghiệp của họ thăng tiến hơn rất nhiều, túi tiền ngày càng nặng trĩu, không còn chịu cảnh nghèo khó.

Về tình cảm, những người tuổi Dần cũng sẽ dành nhiều thời gian cho đối phương, mối quan hệ trở nên tốt đẹp hơn.

Bài viết chỉ mang tính tham khảo.