Hai con giáp càng 'phát tướng' càng giàu có, sự nghiệp liên tục 'leo dốc'

Người tuổi Dần thường mập phần mặt, điều đó khiến họ trông phúc hậu và gần gũi hơn. Vì vậy nếu con giáp này càng có tướng mập mạp, thường dễ dàng xây dựng nhiều mối quan hệ xã hội tốt đẹp.

Chính nhờ sự thân thiện từ ngoại hình mà các mối quan hệ của con giáp này rất tốt, mọi người vì yêu mến bạn sẽ sẵn sàng giúp đỡ khi bạn gặp khó khăn. Trong công việc, mọi người cũng sẵn sàng hướng dẫn và nâng đỡ bạn. Bạn có rất nhiều cơ hội tốt trong sự nghiệp nhờ mọi người yêu quý giúp đỡ, hãy cố gắng nắm bắt cơ hội để phát triển sự nghiệp của mình nhé.

Đặc biệt, nữ cầm tinh con giáp này, càng mũm mĩm sẽ càng thu hút thiện cảm của người khác giới, dễ có cho mình một hôn nhân viên mãn. Còn đàn ông cầm tinh con giáp này, dễ có nhiều tiếp xúc cơ hội tốt đẹp, giúp sự nghiệp của họ phát triển một cách nhanh chóng. Nhân duyên dễ vượng phát, con giáp này có nhiều cơ hội quen biết thêm nhiều người mới để có thể phát triển các mối quan hệ xa hơn trong tương lai, do ngoài hình phúc hậu, thân thiện của bản mệnh dễ gây được ấn tượng tốt nên nhiều người có ý định tìm hiểu sâu hơn.

Đừng tự ti vì ngoại hình của mình vì những đánh giá của người ganh ghét bạn, họ chỉ đang ganh tỵ vì bạn được yêu mến quá thôi. Hãy tự tin lên nhé các chú hổ, bởi những may mắn và những điều tốt đẹp cẫn đang chờ đợi bạn ở phía trước đấy.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn vốn là một con giáp vô cùng tốt số, con giáp này được đánh giá là có tài và rất biết nắm bắt cơ hội để phát huy những thế mạnh của mình. Trước mặt các cấp trên, con giáp này rất biết cách khẳng định những giá trị của bản thân để lấy điểm cộng cho mình. Đặc biệt, người càng mập mạp sẽ càng dễ dàng gặp may mắn, bởi con giáp này càng mũm mỉm càng khiến người khác có cảm giác tin cậy và có tướng lãnh đạo, dễ làm nên sự nghiệp lớn, đặc biệt nếu bạn có ý định kinh doanh, bạn sẽ dễ dàng gặt hái được nhiều 'quả ngọt'.

Tuổi Thìn càng mập mạp càng có phúc, họ có một năng lượng vô cùng tích cực khiến người xung quanh cảm thấy thoải mái, sự lạc quan và bản tính kiên nghị, cũng thu hút vận may đến bên, giúp đỡ bản thân vượt qua gian nan. Khát vọng được phát triển, khẳng định bản thân giúp họ không ngừng tiến thẳng về mục tiêu đã đặt ra rõ ràng trong cuộc đời.

Sự phúc hậu của con giáp này, khiến vận trình tình cảm gặp nhiều khởi sắc. Đối phương khi ở bên cạnh một người mập mạp như bạn không chỉ thấy an toàn, tin cậy, mà họ luôn cảm nhận đươc sự ấm áp từ bạn. Càng mũm mĩm, sự sáng tạo, nhạy bén và tinh tế càng lớn sẽ giúp con giáp này luôn tạo được những bất ngờ cho nửa kia của mình.

Ảnh minh họa: Internet

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