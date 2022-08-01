Tử vi 12 con giáp ngày 1/8/2022: Thìn thất thoát tiền bạc, Thân sa sút tinh thần

Vận trình tình duyên khá bình yên, ngọt ngào. Tình cảm ngày càng trở nên nồng nàn, thắm thiết, cảm xúc thăng hoa khi cả hai người quấn quýt bên nhau không rời. Hơn thế nữa, người tuổi Tý và nửa kia cũng đã bàn đến chuyện trăm năm, cùng về chung một mái nhà không còn xa xôi nữa.

Tuần mới, tuổi Tý vận trình hung cát đan xen. Đào hoa có phần nở rộ nhưng tài lộc lại có xu hướng giảm sút, rắc rối, khó có thể giải quyết được. Con giáp này cần tỉnh táo, bình tĩnh để tránh đưa ra những quyết định sai lầm ảnh hưởng trầm trọng hơn.

Theo tử vi phương Đông 12 con giáp cho thấy tuổi Sửu phải đối mặt với nhiều chuyện không như ý. Điềm kẻ tiểu nhân quấy phá, con giáp này cần chú ý đến không mắc bẫy nhé. Công việc gặp trục trặc, khó khăn, phát sinh nhiều vấn đề khiến bản mệnh phải vất vả để giải quyết.

Nhưng con giáp này cần phải sáng suốt hơn nhất là trong nhất vấn đề tiền bạc. Một số người được hỏi vay mượn từ người thân, bạn bè, tuy nhiên cần phải xem xét đến khả năng chi trả, mục đích sử dụng, đừng nên tin tưởng người khác hoàn toàn mà có thể mất tiền bạc của mình.

Mối quan hệ tình cảm của con giáp này cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Những lời gièm pha, bịa đặt của người khác khiến cho người tuổi Sửu vô cùng mệt mỏi, khó chịu vì những tin đồn sai lệch so với sự thật, khiến cho hai người nghi ngờ, hiểu lầm lẫn nhau, gây rạn rứt tình cảm.

Bù lại vận tài chính trong ngày này có lẽ là niềm an ủi bản mệnh. Nhờ sự siêng năng, chăm chỉ, nỗ lực trong suốt thời gian vừa qua của con giáp này nhận lại được thành quả xứng đáng. Các kế hoạch đều đem lại kết quả tốt, lợi nhuận từ đó mà cũng tăng lên đáng kể. Tiền bạc thu về một khoản không nhỏ.

Tử vi thứ 2 ngày 1/8/2022 của tuổi Dần

Ngày đầu tuần người tuổi Dần có hung vận khá lớn khiến cho bao nhiêu may mắn của con giáp này dường như tan biến hết. Công việc của bạn không mấy suôn sẻ và bản mệnh liên tục mắc phải lỗi sai, tâm trạng vì thế cũng trở nên khó chịu, chẳng còn sự tập trung cần thiết nữa.

Ngày hôm nay cũng có điềm báo vận trình tình cảm có nhiều bất đồng, mâu thuẫn. Tuổi Dần và người ấy đều bảo vệ ý kiến của mình đến cùng, không ai chịu nhường nhịn, hạ cái tôi của mình xuống để giải quyết. Điều đó chỉ khiến cho tình trạng ngày càng trở nên trầm trọng hơn, thậm chí là tổn thương lẫn nhau.

Nếu cảm thấy quá căng thẳng, bản mệnh nên dành một khoảng thời gian để nghỉ ngơi, đầu óc được thoải mái, hít thở thật sâu để lấy lại được sự bình tĩnh. Tình hình sức khỏe của con giáp này cũng đang có những dấu hiệu đi xuống cần phải quan tâm nhiều hơn đấy.

Tử vi thứ 2 ngày 1/8/2022 của tuổi Mão

Tử vi cho thấy tuổi Mão ngày hôm này sẽ được quý nhân hỗ trợ, bạn dễ dàng phát huy được tốt năng lực của mình trong công việc. Con giáp này hãy tận dụng thời cơ thuận lợi này để thể hiện bản thân, nâng cao hiệu quả làm việc và tạo được ấn tượng với cấp trên của mình nhé.

Kiến thức là vô vàn, dù người tuổi Mão đang ở vị trí nào trong công việc thì chớ nên quên học hỏi thêm nhiều kiến thức mới, nhờ đó bản mệnh sẽ biết cách vận dụng tri thức đã trau dồi của mình từ nhiều lĩnh vực khác nhau sẽ mang lại phương án giải quyết vấn đề linh hoạt, sáng tạo hơn.

Thực Thần nâng đỡ mà hôm nay là ngày tốt đẹp đối với con giáp này, khi những căng thẳng, mệt mỏi, mâu thuẫn trong quá khứ đều sẽ được hóa giải và đem đến cho sự thư giãn. Đó là khi bản mệnh tạm buông bỏ những bộn bề, xáo trộn xung quanh cuộc sống của mình để dành chút thời gian cho bản thân.

Tử vi thứ 2 ngày 1/8/2022 của tuổi Thìn

Hôm nay vận trình sự nghiệp của người tuổi Thìn gặp nhiều trở ngại, rắc rối liên tục kéo đến bạn trong ngày này. Con giáp này là người kiên trì và quyết tâm nhưng đôi khi quá nóng nảy, bốc đồng, dễ gây mất lòng đồng nghiệp và cấp trên. Mối quan hệ kém hài hòa ảnh hưởng khá nhiều đến kết quả công việc.

Đường tài lộc cũng có dấu hiệu đi xuống, bản mệnh được khuyên không nên lựa chọn đầu tư trong ngày hôm nay. Tuổi Thìn dễ đưa ra những quyết định sai lầm hoặc rơi vào cái bẫy của kẻ tiểu nhân. Hãy bình tĩnh, kiên nhẫn và chờ đợi một thời điểm khác thích hợp hơn.

Trong cuộc sống, con giáp này nên từ bỏ những suy nghĩ cố hữu của bản thân mình, lắng nghe ý kiến của mọi người xung quanh nhiều hơn. Đôi khi những người bản mệnh cho rằng thiếu kinh nghiệm lại có thể đưa ra ý tưởng rất đột phá. Thái độ khiêm tốn và ham học hỏi sẽ giúp tuổi Thìn thành công.

Tử vi thứ 2 ngày 1/8/2022 của tuổi Tỵ

Tử vi ngày mới cho biết, tuổi Tỵ sẽ gặp được quý nhân Tam Hội nên dần hiểu ra được tình cảm thực sự của mình đặt ở đâu và không lãng phí thời gian cho những mối quan hệ không đi đến đâu. Con giáp này cân nhắc hơn về những mối quan hệ hiện tại. Không phải ai cũng là bạn bè tốt như bản mệnh vẫn nghĩ đâu.

Hơn nữa, những ngày đầu tháng rất quan trọng, con giáp này đừng vội dành thời khắc quan trọng này cho những ai không hề quan trọng với mình. Người tuổi Tỵ không thể nào vừa vượng tình duyên lại vừa vượng tài lộc khi có Kiếp Tài ghé thăm. Vận trình của bản mệnh không được lý tưởng.

Trong ngày đầu tuần, rất có thể sẽ xảy ra những chuyện bất ngờ khiến cho tiền bạc hao hụt. Mặc dù con giáp này đã cố gắng để chuẩn bị phương án dự phòng cho trường hợp cấp bách nhưng thực sự thì có những lúc mọi chuyện vẫn vượt ngoài tầm kiểm soát. Tiền bạc thất thoát, dễ rơi vào cảnh túng thiếu.

Tử vi thứ 2 ngày 1/8/2022 của tuổi Ngọ

Hôm nay, người tuổi Ngọ sẽ sớm đón hạnh phúc của riêng mình. Con giáp này còn độc thân dừng đôi chân mê mải để ở lại trong mái ấm gia đình, để cảm nhận sự ấm áp của tình yêu. Các cặp đôi sớm tính tới chuyện nâng cấp mối quan hệ khi mà tình cảm đôi bên đã chín muồi.

Bản mệnh thực sự mong muốn sẽ có được cuộc sống hôn nhân sau này viên mãn và mong muốn sớm được ở bên người mình yêu. Tuy nhiên có Tỷ Kiên chiếu mệnh, cũng chính vì sự cố chấp và tự tin tới mức kiêu căng mà người tuổi Ngọ có thể mắc phải nhiều sai lầm liên quan đến chuyện tiền bạc, đặc biệt là trong những ngày đầu tuần này.

Cố gắng chứng minh là mình đúng nhưng cuối cùng vẫn là sai, để cho tiền trôi qua kẽ tay. Con giáp này cần thay đổi tính cách bốc đồng, hiếu thắng của mình. Ngoài ra, bản mệnh cũng cần học cách lắng nghe những lời khuyên, góp ý của mọi xung quanh chứ đừng cố chấp, bảo thủ quá.

Tử vi thứ 2 ngày 1/8/2022 của tuổi Mùi

Hôm nay, Thực Thần xuất hiện, người tuổi Mùi không cần quá lo lắng về chuyện tiền bạc. Có những mối làm ăn lớn giúp cho việc kiếm tiền trở nên dễ dàng hơn. Con giáp này hãy tận dụng cơ hội lần này để phát tài. Bản mệnh không quản ngại khó khăn vất vả, cho dù có mệt mỏi thì cũng vẫn hết lòng làm việc.

Bù lại thì khoản tiền kiếm về khiến con giáp này dần quên đi mệt nhọc. Trong ngày này, tuổi Mùi có thể sẽ gặp vấn đề về sức khỏe. Mới đầu tuần con giáp này dã có tần suất lám việc rất cao, mà không chịu nghỉ ngơi, khiến cho cơ thể trở nên suy kiệt dần trong những ngày sắp tới. Bạn nên dành chút thời gian trong ngày, để ăn uống và nghỉ ngơi, có vậy công việc của bạn mới đạt kết quả tốt nhất.

Tuy nhiên do ép bản thân làm việc liên tục trong ngày, con giáp này dễ nổi nóng, ngang ngược và đây chính là nguyên nhân khiến bản mệnh gặp họa thị phi trong ngày. Nếu tuổi Mùi không kiềm chế cảm xúc của bản thân còn dẫn đến bị thương, thậm chí va chạm với người khác. Cho nên dù làm gì cũng phải thật cẩn trọng, dĩ hòa vi quý.

Tử vi thứ 2 ngày 1/8/2022 của tuổi Thân

Tử vi ngày mới cho biết tuổi Thân trong ngày đầu tuần sẽ phải đối mặt với những mâu thuẫn liên quan đến tiền bạc trong gia đình. Không ai muốn mình phải chịu thiệt nên ra sức chia bè kết phái, đùn đẩy trách nhiệm hay tranh giành quyền lợi, tài sản.

Thế mới thấy tiền bạc danh lợi có thể lột bỏ bộ mặt thật của những kẻ tham lam ích kỷ một cách rõ ràng như thế nào. Liệu bạn có thể hóa giải hết những khúc mắc này không? Trước hết bạn hãy trở thành chất xúc tác để gắn kết các thành viên lại với nhau, chỉ có đoàn kết mới mong mọi việc được giải quyết trong êm thấm được thôi.

Kim khí vượng như hôm nay, người tuổi Thân cần quan tâm đến sức khỏe của mình hơn. Chế độ ăn uống ngủ nghỉ không khoa học có thể ảnh hưởng đến cơ thể, tăng nguy cơ mắc hoặc tái phát các bệnh về dạ dày, đường ruột hay hệ tiêu hóa.

Tử vi thứ 2 ngày 1/8/2022 của tuổi Dậu

Vận trình công việc khá tốt, thời điểm đầu tuần của con giáp này được Chính Quan dẫn đường chỉ lối nên đánh đâu thắng đó, xin thăng chức, đề bạt quyền lợi đều được chấp nhận. Bạn có năng lực thì cứ mạnh dạn tiến cử, không phải sợ, cứ rụt rè thì không bao giờ vượt mặt tiểu nhân được.

Tuy nhiên sao Bách Việt cảnh báo Dậu trong những ngày đầu tuần, đừng vì cái miệng hay nói mà làm hại cái ví tiền. Đi ra đường nên tuân thủ luật lệ giao thông, gặp đối tác làm ăn đừng chen ngang câu chuyện họ đang nói. Bạn càng khéo ăn khéo nói, nhẫn nhịn thì tài lộc càng tăng mạnh và ngược lại.

Tử vi thứ 2 ngày 1/8/2022 của tuổi Tuất

Tử vi tuần mới đem lại tin vui lớn nhất cho tuổi Tuất mặt sự nghiệp, nhất là ngày đầu tuần như hôm nay. Đây là ngày hoàn hảo đối với công việc của bạn nhưng phải duy trì niềm đam mê. Dành thời gian nghỉ ngơi để tránh rơi vào tình trạng căng thẳng do làm việc quá sức cho những ngày sắp tới nhé.

Tuần mới, nhiều khởi đầu mới, tuổi này dễ thăng quan tiến chức, làm ăn thắng lợi, kinh doanh hồng phát. Ngày này cũng là cơ hội để bạn gặp gỡ và hợp tác với những đối tác mà bạn đang chờ đợi hoặc khai trương, xuất ngoại đi làm ăn.

Tài lộc nhờ đó cũng tăng tiến theo, có thể có khoản thu ngoài dự kiến. Tuy nhiên không nên đầu tư quá nhiều vào các quỹ hoặc khởi động dự án mới. Đầu tuần rất thích hợp để đàm phán, mở rộng kinh doanh.

Tử vi thứ 2 ngày 1/8/2022 của tuổi Hợi

Trong ngày mới này, tuổi Hợi phải cẩn thận chăm lo cho sức khỏe của mình, không nên đi xa hay tự lái xe đi xa, đụng chạm đến dao kéo quá nhiều. Nên học cách bình tĩnh và tự bảo vệ mình trước những rắc rối và tình huống bất ngờ.

Trong ngày, có nhiều sự tác động nên Hợi dễ bị hại, tranh đấu lẫn nhau, cướp mối làm ăn. Khi được đề nghị hợp tác, bạn cần xem xét rất kỹ càng bởi đó hoàn toàn có thể là một cái bẫy được chăng sẵn ra chờ bạn.

Hợi sẽ phải đối diện với khá nhiều thăng trầm trong tuần mới này. Bạn cần cân nhắc cẩn thận trước mọi quyết định, đừng nóng vội kẻo tiền mất tật mang. Đặc biệt là không được cho người khác vay tiền vì nể mặt nhau vì nguy cơ cao là không đòi được.

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