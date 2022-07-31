Mặc kệ tháng cô hồn, những con giáp này liên tục 'lượm' vàng, gặp nhiều may mắn

Theo tử vi cho thấy, Chính Tài mang đến nhiều niềm vui cho người tuổi Dần, đặc biệt là trên phương diện tài lộc. Bản mệnh dù làm ở trong bất cứ lĩnh vực gì cũng nhận được thành quả xứng đáng với công sức đã bỏ ra, có khi còn nhận nhiều hơn thế. Cát thần sẽ trợ lực cho người làm kinh doanh buôn bán thêm phát tài phát lộc. Vận may đến từ những thời điểm rất tình cờ, cơ hội kiếm tiền không phải ai cũng có thể nhìn thấy và biết cách tận dụng, nhưng bản mệnh có thể làm được điều đó.

Với bản tính cần cù và tiết kiệm, bạn có thể để dành được một khoản dự phòng kha khá cho tương lai. Nhờ có khoản tiền này mà bạn làm gì cũng thấy tự tin, dù vướng phải khó khăn cũng không hoang mang, bị động.

Con giáp này cũng nên tập trung vào kinh doanh lĩnh vực mình có nhiều lợi thế nhất trước khi mở rộng ra thêm ở nhiều lĩnh vực khác. Nếu chưa thực sự đạt được bước tiến mang tính quyết định thì tốt nhất chớ nên ôm đồm quá nhiều thứ cùng một lúc kẻo cuối cùng lại thành xôi hỏng bỏng không.

Tuy nhiên, công việc có nhiều thành quả tốt nhưng cũng đi kèm theo đó là những áp lực khác khiến bạn trở nên mệt mỏi, tinh thần suy giảm và thường cáu gắt với những xung quanh. Hãy cố gắng giữ thái độ bình tĩnh, hãy hưởng thụ những thành quả xứng đáng mà bạn đã nhận được cùng với những người mà bạn thương yêu. Chỉ có khi bạn thoải mái làm việc, tinh thần tích cực thì công việc mới đạt được hiệu quả, tiền tài mới thi nhau ào ào kéo vào.

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Tuổi Thân

Tử vi cho thấy Lục Hợp ghé thăm con giáp này, người tuổi Thân gặp nhiều may mắn trong chuyện làm ăn, đường tài lộc cực vượng, tiền bạc đổ về nhà ùn ùn. Bạn tạo dựng được lợi thế cho bản thân khi tranh thủ thời cơ sẵn có, không để cơ hội quý giá trôi qua mất, dễ dàng đạt được các mục tiêu mà bạn đã đề ra từ trước đó. Bên cạnh đó bạn liên tục nhận được sự hỗ trợ của đồng nghiệp, bạn bè, quan trọng là đối phương luôn giúp một cách vô tư mà không cần bất cứ hồi báo nào.

Con giáp này cũng có cơ hội gặp được quý nhân trong những ngày sắp tới. Bạn có thể học được những điều rất giá trị của người ấy và điều này sẽ mang lại nhiều ích lợi cho công việc sau này. Nếu gặp trục trặc trong vấn đề gì, bạn cũng đừng ngại ngần lên tiếng nhờ trợ giúp nhé!

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tháng 7 âm lịch cho biết, người tuổi sẽ Ngọ thể hiện được phong độ và sự chuyên nghiệp của mình. Dù ở tình huống nào, Ngọ cũng giữ được bình tĩnh để suy xét vấn đề một cách tổng quát, không để tình cảm cá nhân khiến bản thân đưa ra quyết định cảm tính. Nhờ vậy mà trong tháng này, Ngọ kiếm được một khoản bộn tiền. Người làm công ăn lương sẽ đưa ra được những quyết định chính xác, giúp bản thân và cả tập thể gặt hái được nhiều thành công. Có nhiều chuyện thậm chí còn thuận lợi và đạt kết quả vượt ngoài dự tính của bản mệnh. Con giáp này có cơ hội tăng lương hoặc ít nhất là thưởng nóng nằm trong tầm tay.

Về phương diện tài lộc, người làm ăn kinh doanh cũng có những bước phát triển đáng kể. Ngọ phát hiện ra cơ hội kiếm tiền, nắm bắt được nhu cầu của khách hàng và đáp ứng mọi tiêu chí cần thiết nhất để duy trì được lợi thế của mình trên thị trường. Vận may từ tháng này trở đi tăng cao không ngừng, dự trù cuối năm sẽ kiếm được một khoản kha khá khiến gia đạo an yên, hạnh phúc.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tử vi 12 con giáp cho biết, trong tháng cô hồn, tuổi Hợi được cát tinh Thiên Tài trợ mệnh nên tài lộc không ngừng đổ về nhà. Con giáp này dựa vào nghề tay trái cũng có thể tăng thêm thu nhập của mình. Nguồn thu này khá lớn, bản mệnh nên tính kế đầu tư để tài lộc sinh sôi nảy nở nhiều thêm nữa.

Nếu bạn có kế hoạch ký kết hợp đồng, bạn nên tranh thủ tiến hành ngay để tranh thủ vận may trong ngày. Mọi việc được thực hiện cực kì thuận lợi, không gặp khó khăn nào đáng kể. Nếu nhanh tay nắm bắt cơ hội làm giàu thì tài vận hanh thông, bản mệnh sẽ có những khoản thu không hề nhỏ. Có thể, trong tháng này, người tuổi Hợi sẽ có hầu bao sẽ rủng rỉnh, có tài vận ngoài ý muốn, từ đó mọi khó khăn sẽ được giải quyết triệt để.

Ngũ hành xung khắc không tốt cho đường tình duyên của người tuổi này. Khó tránh những mâu thuẫn nội bộ trong gia đình. Nếu vợ chồng có điều gì bất mãn với nhau thì cần thể hiện quan điểm rõ ràng, không nên giấu trong lòng, đặc biệt. bạn cũng cần giữ bình tĩnh khi giao tiếp với mọi người, bởi những áp lực không đáng cũng khiến tinh thần bạn mệt mỏi, bực nhọc.