Tử vi tuần mới (1/8 - 7/8) 3 con giáp có nguy cơ bị tiểu nhân hảm hại, vận đen đeo đuổi cả tuần

Đáng buồn cho ứng cử viên xui xẻo đầu tiên không ai khác ngoài những Rồng. Người tuổi Thìn dễ gặp nhiều vận xui, tuy hạn vận không đến nỗi gặp đại họa nhưng bản mệnh với tính kiêu ngạo sẽ dễ gặp tiểu nhân hãm hại, gây hỏng nhiều việc. Những rắc rối liên tục kéo đến không ngừng, chưa kịp giải quyết vấn đề cũ thì chuyện đau đầu khác lại ập đến. Điều này cũng dẫn đến tâm trạng của những chú Rồng có phẩn mệt mỏi, cáu gắt, dẫn đến các kế hoạch lẫn công việc của bạn cũng thất bại.

Đường tình duyên không mấy thuận lợi. Người đang độc thân sẽ chẳng có mối nào tốt đẹp đến, vận đào hoa đã bỏ quên bạn trong tuần này. Người đã có nửa kia, cả hai sẽ có những mâu thuẫn, cải vả khiến đối phương bị tổn thương nặng nề. Hãy cố gắng đặt mình vào hoàn cảnh của đối phương để thấu hiểu được tình huống lúc đó, cho dù điều đó có khiến bạn cảm thấy cực kì tổn thương đi nữa.

Trong tuần này, đặc biệt, người tuổi Thìn được nhắc nhở nên chú ý hơn tới những chuyện có liên quan đến tiền bạc. Sự cả tin, mù quáng có thể đẩy bản mệnh đến bước đường cùng, đánh mất vận may tài lộc chỉ vì sự thiếu sáng suốt của mình, thậm chí còn mang họa vào thân nữa chứ.

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Tuổi Mùi

Tử vi tuần này (1/8 - 7/8) của người tuổi Mùi cho thấy con giáp này có thể bị tiểu nhân quấy phá liên tục. Nếu đó là người thân thiết bên cạnh thì bản mệnh cũng đừng ngạc nhiên quá bởi chẳng có điều gì là không thể xảy ra cả. Bởi tính cách hiền lành, chăm chỉ mà con giáp này thường xuyên bị người khác ganh ghét, hãm hại. Con giáp này nên thận trọng với lời nói của những người xung quanh, kẻ tiểu nhân luôn tìm cách để bản mệnh rơi vào bẫy, tiền bạc vì thế cũng mất trắng, dễ bị lừa đảo vì tin người.

Mọi kế hoạch dù đã được tuổi Mùi tính toán rất kỹ lưỡng nhưng vẫn không tránh khỏi những sự cố có thể bất ngờ xảy ra. Chính vì vậy mà con giáp này sẽ bị ảnh hưởng về tinh thân rất lớn, bạn sẽ luôn trong trạng thái chán nản, mệt mỏi, công việc đã tụt dốc lại càng thảm hại hơn. Vì vậy, phải cố giữ cho mình một cái đầu lạnh, tinh thần ổn định, khi tính toán việc gì không phải là mong cầu nó phải diễn ra một cách hoàn hảo mà con giáp này cần có sự linh hoạt, nhạy bén để có thể vừa thực hiện mà vừa xoay sở tình hình được.

Tài chính trong tuần này của người tuổi Mùi cũng rất bấp bênh, bạn hãy chú ý chi tiêu cẩn thận, cố gắng tiết kiệm trong tuần này kẻo bạn lại gặp xui xẻo đến những vấn đề cần phải sử dụng đến tiền bạc.

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Tuổi Thân

Tử vi tuần này nói rằng vận trình tài lộc của tuổi Thân trong tuần mới có điềm báo họa phá tài sắp tới do ảnh hưởng của hung tinh. Bản mệnh thiếu thận trọng khi hợp tác làm ăn, dễ cả tin vào người khác. Xuất hiện kẻ tiểu nhân phá quấy, hãm hại nên con giáp này phải đau đầu nghĩ cách giải quyết sao cho hợp lí và triệt để. Để tránh bớt những vận hạn xui xẻo, tuổi Thân không nên mạo hiểm trong những mối quan hệ không có sự tin tưởng vững chắc. Bản mệnh cần phải bình tĩnh để đưa ra những quyết định sáng suốt.

Vận trình tài lộc vì thế mà đi xuống, tiền bạc bỏ ra đầu tư chưa thu về thì đã mất đi vì những chuyện không đáng. Tuổi Thân cảm thấy vô cùng mệt mỏi, chán nản, tuy nhiên thất bại này không phải là hết, hãy mạnh mẽ đứng dậy để cải thiện, xem như là một bài học để không ngừng nỗ lực phấn đấu hơn trong tương lai.

Chuyện tình cảm giữa bạn và người ấy trong ngày khá trắc trở, lận đận. Lòng tin giữa hai người không đủ lớn để vượt qua những lời đồn đại của người đời nên khó có thể gây dựng được nền tảng vững vàng.

Ảnh minh họa: Internet

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