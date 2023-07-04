Gọi tên 3 con giáp 'hứa hẹn giàu to', tài lộc bùng nổ, quý nhân lúc nào cũng tề tựu bên cạnh, công thành danh toại, chuyện tình cảm thăng hoa mãn, xây dựng một cuộc sống đủ đầy sung túc sau tháng 7/2023

Tuổi Tuất nên hạn chế mâu thuẫn với người quyền cao chức trọng. Dù quan điểm của bản mệnh có đúng đi nữa mà cách truyền đạt không lọt tai thì cũng không thể thuyết phục được đối phương. Còn những người có chức có quyền lại không nên nghĩ tới việc dùng quyền lực của mình để chèn ép, thao túng người khác. Nếu bản mệnh làm việc không đứng đắn thì tương lai sẽ phải hối hận vì phải trả giá đắt.

Về mặt sức khỏe , theo Hải Thượng Lãn Ông, con giáp này nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí ở phía trong ở thắt lưng trên, cạnh trong khớp cổ chân, mu bàn chân.

Người tuổi Hợi có vẻ không tin tưởng vào nửa kia của mình. Tuy nhiên, trước khi đưa ra bất cứ lời kết tội nào, bạn cũng cần phải tìm hiểu chính xác mọi việc và lắng nghe lời người ấy giải thích trước. Người độc thân có vẻ khá hờ hững trong các mối quan hệ, thậm chí bạn tìm cách đẩy những người chủ động đến với mình ra xa. Có thể bạn thấy mình chưa có nhu cầu yêu đương, song bạn cũng cần chú ý cách hành xử, không nên từ chối người khác quá phũ phàng.



Con giáp này cầu tài, ký hợp đồng, yến tiệc nhưng tránh kiện tụng, tranh chấp, chữa bệnh. Vì vậy, bản mệnh cần sắp xếp công việc để thực hiện cho phù hợp, có như vậy thì mọi việc mới tiến hành thuận lợi.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Người tuổi Tý cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Bản mệnh cảm thấy mình là người thừa trong gia đình vì không được bất cứ ai tôn trọng ý kiến. Có lẽ những mâu thuẫn, bất đồng đã tồn tại trong gia đình bạn quá lâu mà không được ai chủ động giải quyết nên mới chuyện mới rơi vào tình trạng này. Việc hàn gắn quan hệ là rất khó, song bạn hãy thử là người cố gắng, đừng chán nản buông xuôi.

Kiếp Tài chiếu mệnh, phương diện sự nghiệp cũng chẳng hanh thông khi bản mệnh thường xuyên bị đồng nghiệp cô lập. Tuy nhiên, trước khi oán trách người khác, hãy dành thời gian nhìn nhận bản thân, xem cách hành xử cũng như những quyết định của mình đã đúng đắn chưa.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm