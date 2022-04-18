Giỏi việc nước nhưng 'kém' đảm việc nhà là đặc điểm của các con giáp nữ MẠNH MẼ này

Cô nàng tuổi Ngọ

Những cô nàng tuổi ngựa sẽ giỏi việc nước, nhưng không thể đảm việc nhà. Họ nhanh nhẹn, năng động và dễ thích nghi với cái mới. Ngoài ra, con giáp này còn là kho tàng sáng tạo với hàng tá ý tưởng đột phá. Trong học tập, công việc, họ luôn được vinh danh và khiến nhiều người phải ngưỡng mộ.

Mặt khác, khi thường xuyên được sống trong cảm giác chiến thắng, con giáp này cho rằng việc mình làm là to lớn, không phù hợp với việc nhà lặt vặt. Vậy nên, nếu bị ép buộc phải làm, người tuổi Ngọ sẽ chỉ đối phó. Hoặc nếu được chiều chuộng, sống trong nhung lụa, cô nàng cầm tinh con ngựa càng không muốn động chân tay vào việc dọn dẹp.

Cô nàng tuổi Dậu

Cô nàng cầm tinh con Gà này là một người nhanh nhẹn, giỏi đối đáp, tính cách có phần cao ngạo và vương giả. Họ luôn xem mình là nữ hoàng, nên chỉ cần ngồi chỉ tay chứ nhất định không động một ngón tay nào vào công việc nhà. Cho dù cuộc sống của họ cũng không phải là sống trong nhung lụa ngọc ngà, nhưng từ khi sinh ra họ đã ít khi phải động chạm tay chân vào việc gì. Chính điều đó khiến họ thích việc được làm người chỉ huy, sai khiến, thích hưởng thụ, muốn được người khác quan tâm chăm sóc chứ rất hiếm khi quan tâm đến người khác.

Cô nàng cầm tinh con Gà này là một người nhanh nhẹn, giỏi đối đáp, tính cách có phần cao ngạo và vương giả

Cô nàng tuổi Thân

Không thể phủ nhận những cô gái cầm tinh con khỉ ham chơi. Họ sẵn sàng từ bỏ công việc, tương lai để thỏa mãn thú vui của bản thân. Trong đầu họ lúc nào cũng buồn chán khi rảnh và phải nghĩ ngay tới việc vui chơi để khỏa lấp chỗ trống. Với họ, việc học hành không quá quan trọng, nói gì đến vài ba chuyện nấu nướng, dọn dẹp.

Hơn nữa, người tuổi Thân còn thiếu tính kiên nhẫn. Phải làm những việc lặp đi lặp lại ở nhà càng khiến họ thấy chán nản. Trừ khi cô nàng tuổi Thân ghép đôi với một người đầy lòng nhiệt huyết, chăm chỉ, họ mới ngộ ra được bất kỳ công việc gì cũng cao quý và đáng trân trọng.

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