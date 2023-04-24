Trong thời gian này nhiều tin vui và trải nghiệm thú vị đến với người tuổi Dậu. Cát tinh sẽ giúp đường tình duyên khởi sắc không ngừng, đào hoa nở rộ, vì thế mà ngày này dù làm gì hay đi đâu, bản mệnh cũng được người yêu kẻ mến, giúp đỡ tận tình.

Nếu trong thời gian này bản mệnh muốn thực hiện việc kinh doanh mới, khai trương cầu tài thì có thể xem xét đến hướng Chính Nam. Đó là hướng của Tài thần, sẽ giúp cho việc làm ăn được thuận lợi hơn.

Có thêm Thực Thần chiếu mệnh, đường tài lộc của tuổi này không ngừng tăng tiến. Bản mệnh không cần phải cố gắng miễn cưỡng gì nhiều mà tiền bạc tự chảy vào túi mình, thực sự vô cùng may mắn. Lợi nhuận tăng tiến nhanh chóng tạo điều kiện để bạn mạnh dạn thực hiện kế hoạch ấp ủ.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi ngày mới cho thấy Thực Thần mang tới cơ hội hốt vàng hốt bạc cho những người tuổi Thân làm nghề tự do. Hôm nay, bản mệnh có thể được hợp tác với nhiều đối tác, khách hàng triển vọng, khiến túi tiền dày lên một cách vô cùng nhanh chóng.

Con giáp này nên chú ý mở rộng các mối quan hệ của mình, có thể những người bạn giữ quan hệ bây giờ sẽ trở thành quý nhân của bạn trong tương lai, giới thiệu cho bạn những cơ hội đáng quý hoặc khiến bạn làm việc gì cũng trở nên thuận lợi hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Chuyện tình cảm của tuổi Hợi được dự báo là êm đẹp và nhẹ nhàng trong tuần có sao Bách Việt chiếu mệnh. Bạn và người ấy hiểu được tính chất công việc và tính cách của nhau nên luôn cố gắng dung hòa, thông cảm và đồng lòng phấn đấu vì tương lai.

Người độc thân cũng có nhiều trải nghiệm thú vị. Bạn kết nối được với rất nhiều người và trong đó bạn sẽ tìm được nửa kia của mình đấy. Giữa cả hai có những rung cảm nhẹ nhàng thôi nhưng rất khó quên, sự đồng điệu về tâm hồn giữa hai bạn đến gần nhau hơn.

Công việc của bạn gặt hái được những thành quả nhất định. Bạn sẽ ngày càng khẳng định được vị trí và năng lực của bản thân. Tỷ Kiên giúp con giáp này thêm phần quyết đoán và nhạy bén. Đó chính là yếu tố giúp bạn đi đến thành công.

Hơn thế nữa, bạn còn nhận được sự hỗ trợ khá nhiều từ những người giỏi, có kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực mà bạn đang theo đuổi. Vì thế những dự án của bạn sẽ diễn ra một cách suôn sẻ. Công việc thuận lợi cũng kéo theo tình hình tài chính tăng trưởng đáng kể.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm