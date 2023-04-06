Giờ vàng điểm: Đúng 16h16 phút ngày 06/04, 3 con giáp đời sang trang mới, cầu được ước thấy tiền bạc phủ phê, tình duyên như ý, vạn sự hanh thông

Người tuổi Thìn bản chất rất năng động, sẵn sàng chấp nhận thử thách, tất nhiên trong quá trình này không tránh khỏi sai lầm nhưng điều đó không làm họ sợ hãi. Khi khó khăn xảy ra, họ sẽ nỗ lực hết mình, kiên nhẫn từng bước giải quyết từng vấn đề.

Mối quan hệ tình cảm của bản mệnh và nửa kia khá ổn, hai người khá hòa hợp trong mọi chuyện. Dù đôi khi cả hai vẫn có những cãi vã nhưng không sao, đó là chuyện bình thường của các cặp đang yêu mà.

Với tính cách như vậy, may mắn liên tục ập tới, họ có nhiều cơ hội hơn trong sự nghiệp. Sau Tết họ có được chỗ đứng vững chắc trong sự nghiệp, không ai có thể làm khó được họ. Khi sự nghiệp trên đà thăng tiến, gia đình họ sẽ ngày càng khấm khá và êm ấm hơn.

Tuổi Mão

Trong môi trường công sở, tuổi Mão luôn là người chăm chỉ, hoà đồng và nhanh nhạy với mọi vấn đề. Vì thế khi xảy ra rắc rối trong công việc, con giáp này không hề nao núng mà vẫn giữ được sự bình tĩnh và thể hiện hết được sự nhanh nhạy của mình.

Mặc dù không phải là những người nổi bật nhất công ty, thế nhưng tuổi Mão luôn biết cách làm bản thân khác biệt, được cấp trên đánh giá cao và đồng nghiệp nể phục. Đối với người tuổi Mão làm công ăn lương, đây là thời điểm thích hợp để họ tìm cho mình những hướng đi mới, bất ngờ và nhiều thử thách hơn.

Tuổi Mão cũng đón những tín hiệu đáng mừng. Vợ chồng gắn bó khăng khít, cả hai luôn khéo léo vun vén cho hạnh phúc của gia đình nhỏ. Những người còn độc thân nên nhân cơ hội này để ngỏ lời với người mình thích, xác suất thành công khá cao.

Tuổi Sửu

Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, vào đúng 16h16 phút ngày 06/04, tuổi Sửu có đón nhận vận may tài lộc bất ngờ, tiền bạc ào ào đổ về túi nên chi tiêu vô cùng rủng rỉnh. Điều này ít nhiều cũng giải tỏa được những khó khăn trong chuyện tài chính từng khiến bản mệnh đau đầu trước đó.

Nhìn chung đây sẽ là ngày tiền tài như nước, làm đâu trúng đó, thuận lợi hanh thông. Đầu tư vào các lĩnh vực mới sẽ là gợi ý hay cho tuổi Sửu. Đôi khi mạo hiểm một chút lại có thể mang tới cho bản mệnh nhiều lợi nhuận bất ngờ, tuy nhiên làm gì cũng phải tính toán cẩn thận.

Vận trình tình cảm của tuổi Sửu cũng khá ngọt ngào. Các dự định gắn kết tình cảm trở nên thuận lợi, vui vẻ và các hiểu lầm có cơ hội được giải tỏa. Con giáp này nên tranh thủ thời gian này để hâm nóng tình cảm cùng với nửa kia của mình.