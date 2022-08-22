Giờ vàng điểm sau 0h00 ngày 23/8/2022, Thần Tài nâng đỡ, quý nhân soi đường, 3 con giáp trúng số độc đắc, công danh thăng tiến, tiền vàng hưởng mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 22/08/2022 21:35

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp dưới đây trúng số độc đắc, công danh thăng tiến, tiền vàng hưởng mãi không hết sau 0h00 ngày 23/8/2022.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão sẽ có một ngày làm việc thuận lợi đến bất ngờ vào sau 0h00 ngày 23/8/2022. Thần may mắn ở bên là thời điểm rất thích hợp để bản mệnh bắt tay thực hiện ngay những kế hoạch đang ấp ủ từ trước, chớ chần chừ, do dự để lỡ thời cơ.

Ngoài ra, các mối quan hệ thân quen có thể giúp con giáp may mắn này cũng sẽ gặp được quý nhân. Theo tử vi ngày mới, nhờ có quý nhân chỉ đường dẫn lối, người tuổi Mão sẽ biết mình nên làm những gì trong tương lai và làm sao để khắc phục khó khăn ở hiện tại.

Giờ vàng điểm sau 0h00 ngày 23/8/2022, Thần Tài nâng đỡ, quý nhân soi đường, 3 con giáp trúng số độc đắc, công danh thăng tiến, tiền vàng hưởng mãi không hết - Ảnh 1
Người tuổi Mão sẽ có một ngày làm việc thuận lợi đến bất ngờ vào sau 0h00 ngày 23/8/2022 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Sau 0h00 ngày 23/8, vận trình tài lộc của người tuổi Dậu ngày càng khởi sắc, bạn có tài kiếm tiền, những người làm kinh doanh buôn bán có lộc phú quý do Thiên Tài mang lại. Đây sẽ là một ngày bận rộn của bạn, từ sáng tới tối luôn chân luôn tay, chăm chỉ sẽ được đền đáp, bạn bỏ công tới lúc gặt hái rồi.

Vận tình tình cảm tiến triển êm đẹp, yên bình. Tuy không phải là một cá nhân hoàn hảo nhưng bản mệnh luôn tự tin mình có thể tìm được một nửa phù hợp với bản thân, không sợ phải chịu cảnh cô đơn, lẻ loi. Các mối quan hệ xã giao tốt đẹp cũng giúp con giáp này tăng nhân duyên cho mình.

Giờ vàng điểm sau 0h00 ngày 23/8/2022, Thần Tài nâng đỡ, quý nhân soi đường, 3 con giáp trúng số độc đắc, công danh thăng tiến, tiền vàng hưởng mãi không hết - Ảnh 2
Vận trình tài lộc của người tuổi Dậu ngày càng khởi sắc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi sẽ gặp nhiều bước tiến bất ngờ trong sự nghiệp. Mọi chuyện dường như đang giậm chân tại chỗ thì sẽ có tiến triển tốt, thoát khỏi bế tắc. Từ giai đoạn này trở đi, bản mệnh còn được Thần Tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu. Việc mà bạn cần làm là bình tĩnh để nắm bắt thời cơ, gây dựng cuộc sống viên mãn.

Ngoài ra, vận trình tình cảm của người tuổi Mùi sẽ trở nên tốt đẹp. Tử vi dự đoán bạn và người ấy sẽ có một buổi hẹn hò trên cả tuyệt vời trong thời điểm tới. Người độc thân cần cởi mở mới tìm thấy được người hợp gu với mình. 

Giờ vàng điểm sau 0h00 ngày 23/8/2022, Thần Tài nâng đỡ, quý nhân soi đường, 3 con giáp trúng số độc đắc, công danh thăng tiến, tiền vàng hưởng mãi không hết - Ảnh 3
Người tuổi Mùi sẽ gặp nhiều bước tiến bất ngờ trong sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm. 

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