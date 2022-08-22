Đúng 9 ngày tới (23/8-31/8), 3 con giáp trúng số độc đắc, tiền bạc trao tay, sự nghiệp chạm đỉnh, trở thành 'đại gia tiền tỷ'

Tâm linh - Tử vi 22/08/2022 19:19

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây trúng số độc đắc, tiền bạc trao tay, sự nghiệp chạm đỉnh, trở thành 'đại gia tiền tỷ' vào đúng 9 ngày tới.

Tuổi Mão

Mọi công việc của người tuổi Mão sẽ thuận buồm xuôi gió và suôn sẻ trong 9 ngày nữa. Đây là thời điểm lý tưởng để con giáp này bắt tay vào thực hiện các kế hoạch và dự định đã lập từ trước đó. Nhờ đó, vận trình tài lộc của con giáp may mắn này cũng sẽ tương đối thuận lợi. Tuy nhiên, tử vi khuyên bạn nên học cách làm việc và chi tiêu hợp lý hơn trong thời gian này. 

Vận trình tình cảm của con giáp này cũng sẽ phát triển tốt đẹp. Đào hoa trợ mệnh đem đến cho người độc thân những mối nhân duyên như ý. Tình cảm vợ chồng luôn bền vững nhờ sự tinh tế, ân cần và chu đáo của người trong cuộc.

Đúng 9 ngày tới (23/8-31/8), 3 con giáp trúng số độc đắc, tiền bạc trao tay, sự nghiệp chạm đỉnh, trở thành 'đại gia tiền tỷ' - Ảnh 1
Mọi công việc của người tuổi Mão sẽ thuận buồm xuôi gió và suôn sẻ trong 9 ngày nữa - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Đúng 9 ngày tới, sự nghiệp của người tuổi Thìn sẽ có sự tăng trưởng rõ ràng. Con giáp này có thể tranh thủ cơ hội thuận lợi để tăng thêm thu nhập từ những công việc tay trái. Người làm kinh doanh có doanh có nguồn thu nhập ổn định dù vẫn có những thời điểm gặp khó khăn nhất định. Các nguồn hàng, nguồn khách vẫn tiếp tục duy trì ở trong tầm kiểm soát.

May mắn là con giáp này luôn có một người thấu hiểu mình ở cạnh mọi lúc mọi nơi. Sau những sóng gió và áp lực trong cuộc sống, người tuổi Thìn liền trở về nhà với mong muốn tìm lại chút cảm giác bình yên. Người độc thân sau khoảng thời gian tìm hiểu quyết định tiến tới hôn nhân.

Đúng 9 ngày tới (23/8-31/8), 3 con giáp trúng số độc đắc, tiền bạc trao tay, sự nghiệp chạm đỉnh, trở thành 'đại gia tiền tỷ' - Ảnh 2
Đúng 9 ngày tới, sự nghiệp của người tuổi Thìn sẽ có sự tăng trưởng rõ ràng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Thân sẽ diễn ra tương đối dễ dàng trong 9 ngày tới. Mặc dù khó tránh khỏi những khó khăn, rắc rối trong công việc nhưng con giáp này vẫn có thể khéo léo xử lý mọi vấn đề. Công việc ổn thoả không có nghĩa là sóng gió chấm dứt, tuổi Thân tránh chủ quan. Nhờ được quý nhân che chở mà bản mệnh có được nhiều cơ hội kiếm tiền lý tưởng.‏

Bên cạnh đó, chuyện tình cảm của bản mệnh cũng trở nên hanh thông. Vận đào hoa đem đến cho những người độc thân nhân duyên như ý. Cuộc sống gia đình không vì những hiểu lầm nhỏ mà nảy sinh mâu thuẫn.‏

Đúng 9 ngày tới (23/8-31/8), 3 con giáp trúng số độc đắc, tiền bạc trao tay, sự nghiệp chạm đỉnh, trở thành 'đại gia tiền tỷ' - Ảnh 3
Vận trình sự nghiệp của người tuổi Thân sẽ diễn ra tương đối dễ dàng trong 9 ngày tới - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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