Vận đỏ như son liên tiếp từ ngày 23/8-25/8, 3 con giáp lương thưởng 'kếch xù', giải quyết công việc dễ như trở bàn tay, ngồi hưởng lộc về đầy tay

Tâm linh - Tử vi 22/08/2022 20:54

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây lương thưởng 'kếch xù', giải quyết công việc dễ như trở bàn tay, ngồi hưởng lộc về đầy tay liên tiếp từ ngày 23/8-25/8.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi sẽ có phúc lộc dồi dào vào liên tiếp các ngày từ 23/8-25/8. Thời gian này sự nghiệp của bạn sẽ ngày càng hưng vượng. Bản mệnh được quý nhân giúp đỡ nên nhận được thêm cơ hội phát triển khả năng. Bạn chỉ cần chăm chỉ, nỗ lực và tập trung hơn trong công việc thì ắt sẽ nhận được thành quả. Vì vậy mà bạn từng bước gặt hái được thành công như mong đợi, khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Chuyện tình cảm của con giáp may mắn này sẽ có bước tiến lớn. Những cặp đôi đang tìm hiểu có thể tính tới chuyện về chung một nhà trong sự ủng hộ của hai bên gia đình. Người độc thân nên tham gia vào các gặp mặt bạn bè để nâng cao cơ hội tìm được người thương.

Vận đỏ như son liên tiếp từ ngày 23/8-25/8, 3 con giáp lương thưởng 'kếch xù', giải quyết công việc dễ như trở bàn tay, ngồi hưởng lộc về đầy tay - Ảnh 1
Người tuổi Mùi sẽ có phúc lộc dồi dào vào liên tiếp các ngày từ 23/8-25/8 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Liên tiếp từ ngày 23/8-25/8, người tuổi Ngọ sẽ đón nhận nhiều tin vui trên con đường công danh sự nghiệp. Bản mệnh cần vận dụng tối đa kiến thức, kinh nghiệm lẫn kỹ năng sống để đạt được thành tích cao. Đây là cách thức để con giáp này có thể thăng tiến xa trong sự nghiệp.

Chuyện tình cảm của người tuổi Ngọ cũng phát triển hài hòa. Bản mệnh được lòng mọi người xung quanh. Bạn nên dành nhiều thời gian cho gia đình, nhất là dành sự quan tâm cho cha mẹ. Người độc thân cởi bỏ được những suy nghĩ nội tâm và sẵn sàng để bắt đầu một mối quan hệ mới.

Vận đỏ như son liên tiếp từ ngày 23/8-25/8, 3 con giáp lương thưởng 'kếch xù', giải quyết công việc dễ như trở bàn tay, ngồi hưởng lộc về đầy tay - Ảnh 2
Liên tiếp từ ngày 23/8-25/8, người tuổi Ngọ sẽ đón nhận nhiều tin vui trên con đường công danh sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Sự nghiệp của người tuổi Dậu trong thời gian tới sẽ trở nên trôi chảy và suôn sẻ. Bản mệnh có cơ hội đón nhận nhiều may mắn trong khoảng thời gian đầu ngày. Đường công danh bổng lộc rộng mở, người tuổi này muốn thăng tiến xa thì bắt buộc phải nỗ lực gấp nhiều lần hiện tại.‏ Nguồn thu nhập ổn định đem lại cho con giáp này cuộc sống thoải mái.

Ngoài ra, vận trình tình cảm của bản mệnh cũng sẽ trở nên hài hòa. Chuyện tình yêu đôi lứa gặp nhiều tin vui phần nào cứu vớt những thất thoát trong công việc. Bản mệnh may mắn tìm được chốn an bình sau những sóng gió, áp lực trong cuộc sống lẫn công việc.

Vận đỏ như son liên tiếp từ ngày 23/8-25/8, 3 con giáp lương thưởng 'kếch xù', giải quyết công việc dễ như trở bàn tay, ngồi hưởng lộc về đầy tay - Ảnh 3
Sự nghiệp của người tuổi Dậu trong thời gian tới sẽ trở nên trôi chảy và suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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