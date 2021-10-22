'Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời', 3 con giáp này cần sửa ngay tính ngạo mạn của mình để tránh họa vào thân

Tâm linh - Tử vi 22/10/2021 22:54

Tử vi cho thấy, 3 con giáp này có tính tình ngạo mạn vô cùng nên dễ vướng vào các rắc rối không đáng, tự rước họa vào thân mình.

Tuổi Tý

Đa phần người tuổi Tý đều được trời phú cho sự nhanh nhẹn, thông minh, giỏi giang. Chính vì thế nên họ thường rất dễ kiêu ngạo dù quả thực những gì họ làm được xứng đáng để họ được kiêu. Nhưng nếu vẫn trong phạm vi cho phép thì không sao, tuy nhiên những chú Chuột lại thường để sự kiêu ngạo của mình vượt quá giới hạn, trở thành kiêu căng, ngạo mạn.

Một khi trở nên ngạo mạn, con giáp này sẽ làm việc không kiêng nể bất cứ điều gì, việc gì cũng dám làm. Kể cả có làm sai cũng không biết hối cải. Cho nên con giáp tuổi Tý rất cần sửa đổi tính cách tự phụ của mình để tránh những rắc rối không đáng có.

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Chuột lại thường để sự kiêu ngạo của mình vượt quá giới hạn, trở thành kiêu căng, ngạo mạn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Những người tuổi Tỵ đa phần là người rất dễ tự ti về bản thân, cho nên dù làm bất cứ việc gì, họ cũng luôn cuống cuồng tìm cách để chứng minh mình. Nếu như may mắn thành công, họ sẽ trở nên rất kiêu ngạo; nhưng một khi thất bại thì những chú Rắn lập tức suy sụp, sầu bi ủ rũ mất một thời gian dài, khó mà lấy lại tinh thần.

Cũng chính vì quá mức muốn chứng minh bản thân nên Tỵ rất dễ trở thành con giáp ngạo mạn. Một khi như vậy, chất lượng công việc của con giáp này cũng khó mà đảm bảo được. Hơn nữa, kiêu ngạo còn dễ dẫn đến những sai sót không đáng có mà không thể phát hiện ra ngay được để khắc phục kịp thời. Cho nên người tuổi Tỵ cũng cần phải sớm sửa đổi tính xấu này của mình.

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Cũng chính vì quá mức muốn chứng minh bản thân nên Tỵ rất dễ trở thành con giáp ngạo mạn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn luôn tự cho rằng mình thông minh và tài giỏi, vì thế lúc nào cũng nghĩ bản thân là người đúng, còn người khác thì phải nghe theo lời mình. Chỉ cần muốn làm việc gì là họ sẽ lập tức bắt tay vào làm ngay mà không hề quan tâm việc này sẽ gây ảnh hưởng xấu đến mọi người xung quanh ra sao.

Ví dụ, nếu con giáp kiêu ngạo này ngồi trên cương vị lãnh đạo, họ muốn gì sẽ yêu cầu nhân viên làm nấy mà koong hề quan tâm đến tình hình thực tế, khiến mọi người cảm thấy rất mệt mỏi và bất mãn. Còn nếu là nhân viên, họ sẽ chỉ thích làm theo ý mình mà không quan tâm đến cả tập thể, thậm chí sẵn sàng trở mặt to tiếng với mọi người để được làm điều mình thích. 4 con giáp thích làm theo ý mình, không ngại thách thức quyền uy nhà lãnh đạo

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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