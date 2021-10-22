Vận mệnh đã an bài, 3 con giáp này có số xuất ngoại cuối năm 2021, đầu năm 2022

Tâm linh - Tử vi 22/10/2021 22:45

Tử vi 12 con giáp cho thấy, 3 con giáp này có số xuất ngoại vào cuối năm 2021, đầu năm 2022.

Tuổi Mão

Thời trẻ của người cầm tinh con mèo xảy ra khá nhiều sóng gió. Thế nên, con giáp này sẽ phải trải qua nhiều thử thách trước khi bước đến thành công. Nhưng thực chất, người tuổi Mão không hề nản lòng; bởi thứ quan trọng nhất với họ không phải là tiền bạc.

Bản mệnh luôn làm mọi việc hết mình cho thỏa đam mê và khát khao chinh phục thành công. Hơn thế nữa, con giáp này còn là người có lòng tự trọng cao, quá cầu toàn, chú trọng đến lý tưởng, chính điều này làm họ gặp phải rắc rối trong công việc.

Với một người có cá tính mạnh như bản mệnh thì nên tha hương, lập nghiệp, công việc mới có thể thuận lợi được. Chỉ như vậy, người tuổi Mão mới có thể thỏa đam mê, thể hiện năng lượng bùng cháy trong mình.

xuat ngoai 1
Với một người có cá tính mạnh như bản mệnh thì nên tha hương, lập nghiệp, công việc mới có thể thuận lợi được - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ đã vướng phải không ít những xui xẻo, rắc rối trong năm 2021. Điều này khiến cho họ khó mà có thể phát huy được năng lực của mình. Tuy nhiên, sự nghiệp năm 2021 này của người tuổi Ngọ sẽ có những biến động lớn, cụ thể hơn là về nơi làm việc hoặc vị trí công tác. Bạn có thể được thuyên chuyển tới một vị trí hay một môi trường làm việc mới để tìm kiếm cơ hội cho bản thân.

Người tuổi Ngọ muốn học hỏi thêm những điều tân tiến ở nước bạn để có thể mở mang đầu óc và chuẩn bị thêm hành trang cho những kế hoạch to lớn và lâu dài sắp tới. Ý thức được việc muốn thành công thì nhất định phải nâng cao kiến thức chuyên môn thật tốt. Do đó, mà Ngọ không ngần ngại cho những khởi đầu mới đầy thử thách.

Họ biết được rằng, sẽ chẳng bao giờ có thể có thứ mình muốn nếu cứ ngồi im một chỗ. Do đó, Ngọ sẽ là con giáp có số xuất ngoại tiếp theo để dựng cơ đồ của mình ở một nơi xa xôi.

xuat ngoai 2
Người tuổi Ngọ muốn học hỏi thêm những điều tân tiến ở nước bạn để có thể mở mang đầu óc và chuẩn bị thêm hành trang cho những kế hoạch to lớn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Nhờ thoát khỏi Thái Tuế khi chuyển sang năm 2021 mà vận trình sự nghiệp của người tuổi Dần có những bước phát triển rất đáng mừng. Công việc gặp nhiều may mắn hơn, giải quyết vấn đề cũng nhanh gọn hơn. Hơn nữa, người tuổi Dần đa phần là những người có đầu óc tân tiến, ham học hỏi và rất ưa chuộng văn hóa nước ngoài. Điều này giúp cho Dần cũng là một trong số các con giáp xuất ngoại thành công vào đầu năm 2022.

Hãy nhớ, sự chủ động và tích cực chính là chìa khóa để Dần có thể bứt phá và vươn tới thành công. Đừng quá an toàn ở một chỗ, hãy chủ động mở rộng các mối quan hệ, thể hiện bản thân, tìm kiếm thời cơ… bạn sẽ sớm đạt được những thứ mình muốn.

Ngoài sự quyết đoán, mạnh mẽ, người tuổi Dần có đầu óc rất tân tiến. Do đó, Dần sẽ là một trong số con giáp có số xuất ngoại của năm nay. Chắc chắn, Dần sẽ khẳng định được tài năng cũng như giá trị của mình nhờ vào khả năng ngoại ngữ cùng cái duyên với người nước ngoài.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tính tình lương thiện, điềm đạm bao dung nhưng nếu có ai dám động đến thì 3 con giáp này sẵn sàng đáp trả

Tính tình lương thiện, điềm đạm bao dung nhưng nếu có ai dám động đến thì 3 con giáp này sẵn sàng đáp trả

Tuy lúc nào cũng hiền lành, lương thiện nhưng 3 con giáp không hề dễ bị bắt nạt, luôn có chủ kiến riêng và bản tính khôn ngoan khó lường.

Xem thêm
Từ khóa:   số xuất ngoại cuối năm 2021 đầu năm 2022

TIN MỚI NHẤT

Trong nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp đụng đâu cũng HÁI RA TIỀN, Thần Tài mở cung tài lộc, vận số phất lên như diều gặp gió

Trong nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp đụng đâu cũng HÁI RA TIỀN, Thần Tài mở cung tài lộc, vận số phất lên như diều gặp gió

Tâm linh - Tử vi 37 phút trước
Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Hậu trường 39 phút trước
Trong 7 ngày tới, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, TIỀN TÀI RỦNG RỈNH, tình duyên đỏ thắm

Trong 7 ngày tới, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, TIỀN TÀI RỦNG RỈNH, tình duyên đỏ thắm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 37 phút trước
Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

Dinh dưỡng 3 giờ 7 phút trước
Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 14 phút trước
Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

Đời sống 3 giờ 36 phút trước
Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 37 phút trước
Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Đời sống 3 giờ 58 phút trước
Nóng: Thu hồi toàn quốc xịt dưỡng tóc hương nước hoa nhập khẩu

Nóng: Thu hồi toàn quốc xịt dưỡng tóc hương nước hoa nhập khẩu

Đời sống 4 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trong nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp đụng đâu cũng HÁI RA TIỀN, Thần Tài mở cung tài lộc, vận số phất lên như diều gặp gió

Trong nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp đụng đâu cũng HÁI RA TIỀN, Thần Tài mở cung tài lộc, vận số phất lên như diều gặp gió

Trong 7 ngày tới, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, TIỀN TÀI RỦNG RỈNH, tình duyên đỏ thắm

Trong 7 ngày tới, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, TIỀN TÀI RỦNG RỈNH, tình duyên đỏ thắm

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Mừng 3 con giáp có VẬN MAY NGẬP TRÀN vào 15 ngày tới TIỀN RỦNG RỈNH TÚI, tình duyên đỏ rực như son, gia đạo ấm êm

Mừng 3 con giáp có VẬN MAY NGẬP TRÀN vào 15 ngày tới TIỀN RỦNG RỈNH TÚI, tình duyên đỏ rực như son, gia đạo ấm êm