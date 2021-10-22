Vận mệnh đã an bài, 3 con giáp này có số xuất ngoại cuối năm 2021, đầu năm 2022

Thời trẻ của người cầm tinh con mèo xảy ra khá nhiều sóng gió. Thế nên, con giáp này sẽ phải trải qua nhiều thử thách trước khi bước đến thành công. Nhưng thực chất, người tuổi Mão không hề nản lòng; bởi thứ quan trọng nhất với họ không phải là tiền bạc.

Với một người có cá tính mạnh như bản mệnh thì nên tha hương, lập nghiệp, công việc mới có thể thuận lợi được. Chỉ như vậy, người tuổi Mão mới có thể thỏa đam mê, thể hiện năng lượng bùng cháy trong mình.

Bản mệnh luôn làm mọi việc hết mình cho thỏa đam mê và khát khao chinh phục thành công. Hơn thế nữa, con giáp này còn là người có lòng tự trọng cao, quá cầu toàn, chú trọng đến lý tưởng, chính điều này làm họ gặp phải rắc rối trong công việc.

Với một người có cá tính mạnh như bản mệnh thì nên tha hương, lập nghiệp, công việc mới có thể thuận lợi được - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ đã vướng phải không ít những xui xẻo, rắc rối trong năm 2021. Điều này khiến cho họ khó mà có thể phát huy được năng lực của mình. Tuy nhiên, sự nghiệp năm 2021 này của người tuổi Ngọ sẽ có những biến động lớn, cụ thể hơn là về nơi làm việc hoặc vị trí công tác. Bạn có thể được thuyên chuyển tới một vị trí hay một môi trường làm việc mới để tìm kiếm cơ hội cho bản thân.

Người tuổi Ngọ muốn học hỏi thêm những điều tân tiến ở nước bạn để có thể mở mang đầu óc và chuẩn bị thêm hành trang cho những kế hoạch to lớn và lâu dài sắp tới. Ý thức được việc muốn thành công thì nhất định phải nâng cao kiến thức chuyên môn thật tốt. Do đó, mà Ngọ không ngần ngại cho những khởi đầu mới đầy thử thách.

Họ biết được rằng, sẽ chẳng bao giờ có thể có thứ mình muốn nếu cứ ngồi im một chỗ. Do đó, Ngọ sẽ là con giáp có số xuất ngoại tiếp theo để dựng cơ đồ của mình ở một nơi xa xôi.

Người tuổi Ngọ muốn học hỏi thêm những điều tân tiến ở nước bạn để có thể mở mang đầu óc và chuẩn bị thêm hành trang cho những kế hoạch to lớn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Nhờ thoát khỏi Thái Tuế khi chuyển sang năm 2021 mà vận trình sự nghiệp của người tuổi Dần có những bước phát triển rất đáng mừng. Công việc gặp nhiều may mắn hơn, giải quyết vấn đề cũng nhanh gọn hơn. Hơn nữa, người tuổi Dần đa phần là những người có đầu óc tân tiến, ham học hỏi và rất ưa chuộng văn hóa nước ngoài. Điều này giúp cho Dần cũng là một trong số các con giáp xuất ngoại thành công vào đầu năm 2022.

Hãy nhớ, sự chủ động và tích cực chính là chìa khóa để Dần có thể bứt phá và vươn tới thành công. Đừng quá an toàn ở một chỗ, hãy chủ động mở rộng các mối quan hệ, thể hiện bản thân, tìm kiếm thời cơ… bạn sẽ sớm đạt được những thứ mình muốn.

Ngoài sự quyết đoán, mạnh mẽ, người tuổi Dần có đầu óc rất tân tiến. Do đó, Dần sẽ là một trong số con giáp có số xuất ngoại của năm nay. Chắc chắn, Dần sẽ khẳng định được tài năng cũng như giá trị của mình nhờ vào khả năng ngoại ngữ cùng cái duyên với người nước ngoài.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.