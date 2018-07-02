Giải mã điềm báo khi bướm đen bay quanh người

Tâm linh - Tử vi 02/07/2018 09:20

Khi thấy bướm đen bay quanh người, nhiều người thấy lo sợ lông của chúng sẽ gây ngứa da nên thường tìm cách xua đuổi mà ít ai biết rằng bướm đen hầu như sẽ mang đến một điềm báo bí ẩn nào đó.

1. Loài bướm trong tự nhiên

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Bướm thường màu sắc rực rỡ và sống tại các bụi cây có nhiều hoa -Ảnh: Internet

Bướm là loại côn trùng nhỏ có cánh biết bay rất thân thuộc với người dân Việt Nam. Chúng có nhiều màu sắc khác nhau nhưng chủ yếu có màu sắc rực rỡ và tập trung nhiều ở những vùng nông thôn.

Đa số, loài bướm thường sống tại các bụi cây có nhiều hoa. Chúng bị thu hút bởi những bông hoa đẹp để lấy mật từ hoa và nhụy hoa. Nhưng có một số loài bướm lại bị thu hút bởi xác chết hoặc chất thải động vật.

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Bướm là loại côn trùng nhỏ có cánh biết bay rất thân thuộc -Ảnh: Internet

Bướm chỉ bay được khi nhiệt độ cơ thể ở mức cao. Chúng  được hình thành và phát triển từ ấu trùng  và qua những giai đoạn biến thái. Bướm chủ yếu được gọi với tên bướm ngày và bướm đêm căn cứ vào quá trình hoạt động của chúng.

2. Loài bướm theo yếu tố tâm linh

Theo ông bà ta từ xưa, con bướm là một linh hồn người chết và là điểm kết nối giữa sự sống và cái chết.

Nhìn vào quá trình sinh trưởng của bướm rất giống với vòng đời của một con người: từ khi sinh ra, lập gia đình, đến khi chết đi, vê cát bụi. Bên cạnh đó, nhìn vào đôi cánh bướm đang bay giống như những linh hồn đang vất vưởng ở nhân gian.

Trong văn hóa của người Nhật Bản và người Việt Nam, bướm được xem là một linh hồn của người thân trong gia đình đã khuất muốn trở về thăm gia đình nên đã hóa mượn thân hình của loài bướm. Đây là điềm báo tốt và có thể mang theo may mắn cho gia chủ.

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Theo ông bà ta từ xưa, con bướm là một linh hồn người chết và là điểm kết nối giữa

sự sống và cái chết -Ảnh: Internet

Vì vậy, không như các loại côn trùng khác, bướm không bị xua đuổi hay giết khi bay vào nhà. Thậm  chí, có nhiều bậc cao niên có thể trò chuyện với những con bướm như đã từng thân quen vậy.

Bướm là một loài vật mang nhiều tính chất huyền bí được xem như  một hồn ma. Khái niệm tâm linh này được truyền miệng từ  nhiều thế hệ cho đến nay góp phần khiến cuộc sống thú vị hơn.

3. Bướm đen bay quanh người là điềm báo gì ?

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Theo tâm linh, con bướm là linh hồn của những người thân -Ảnh: Internet

Bạn lo lắng bởi màu đen của bướm là màu không được mấy may mắn  sẽ có thể mang đến điềm dữ. Tuy nhiên, sự thật thì bướm đen lại là tượng trưng cho những người đàn ông thân thiết với chúng ta.  

Giải mã điềm báo khi bướm đen bay quanh người - Ảnh 5

Bướm đen bay vào người là điềm báo tốt và có thể mang đến nhiều may mắn

-Ảnh: Internet

Bướm đen bay quanh người là điềm báo thành công lớn sẽ đến với bạn trong công việc và con đường thăng tiến của bạn. Theo tâm linh, bướm đen là hóa thân của những người trụ cột trong gia đình đã khuất sai đường chỉ lối dẫn bạn đi đến thành công. Do đó bạn đừng xua đuổi chúng nhé!

Xem thêm: Bướm đen bay vào nhà ẩn chứa ý nghĩa hay điềm báo gì?

Giải mã điềm báo khi bướm đen bay quanh người - Ảnh 6

Bướm đen là tượng trưng cho linh hồn những người đàn ông thân thiết nhiều

đậu vào chính người của bạn -Ảnh: Internet

Còn với trường hợp bướm có màu sắc sặc sỡ tuyệt đẹp đậu vào người thì đó  được xem là linh hồn của những người phụ nữ, có thể là một người bà hay người mẹ quá cố đã thương yêu bạn rất nhiều đậu vào chính người của bạn.  Bạn hãy yên tâm vì đây là điềm báo bạn sẽ gặp nhiều may mắn mối quan hệ tình cảm.

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Bướm có màu sắc sặc sỡ tuyệt đẹp đậu vào người thì đó được xem là linh hồn

của những người phụ nữ đã thương yêu bạn rất nhiều -Ảnh: Internet

Theo tướng số và quan niệm của người xưa thì hiện tượng bướm đen bay quanh người mang lại tin tốt lành nên bạn đừng bao giờ tìm cách xua đuổi chúng nhé. Và bạn cũng đừng cố gắng bắt, giết bướm vì bạn đang có thể tự làm suy giảm may mắn của chính mình đấy. 

Bướm đen bay vào nhà ẩn chứa ý nghĩa hay điềm báo gì?

Bướm đen bay vào nhà ẩn chứa ý nghĩa hay điềm báo gì?

Xã hội dù đã hiện đại nhưng vẫn luôn tồn tại những điều bí ẩn mà khoa học chưa thể lý giải. Dù bạn tin hay không thì những dấu hiệu ngẫu nhiên hay bất thường bắt gặp trong cuộc sống đều ẩn chứa những ý nghĩa và quan niệm đầy bất ngờ. Bài viết này sẽ lý giải những bí ẩn xung quanh việc bướm đen bay vào nhà.

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