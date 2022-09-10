Gia đình lục đục, con cái đau ốm triền miên, sự nghiệp cứ bấp bênh không ngừng, xem ngay cách hóa giải vận xui trong nhà để PHÚC LỘC tràn về, thu hút TIỀN TÀI

Nhà để lâu bám bụi hay những đồ cũ kĩ bị bỏ đi thuộc tính âm thì dễ mang âm khí. Do đó, hãy luôn sắp xếp thời gian để dọn dẹp nhà cửa. Việc thường xuyên dọn sạch nhà cửa là một trong những cách hữu hiệu để cải thiện phong thủy nhà ở. Thậm chí khi tâm trạng của bạn không tốt, công việc gặp xui xẻo, sau khi dọn nhà bạn sẽ cảm nhận rằng mọi sự sẽ hanh thông. Vì thế, thay vì cố gắng mua thêm đồ để trang trí nhà cửa thì việc bạn cần làm nhất đó là dọn dẹp sạch sẽ các khu vực trong nhà. Bạn chỉ cảm thấy yêu đời, vui vẻ hơn khi nhà cửa thông thoáng, sạch sẽ và điều đó cải thiện mối quan hệ cũng như giúp bạn tập trung, có thời gian phát huy khả năng của mình trong công việc.

Do đó, nếu có nhiều bạn bè thường xuyên đến nhà tụ tập ăn uống thì sẽ đem đến không khí luôn vui vẻ, náo nhiệt, giúp tăng lên và bù dương khí thiếu hụt cho ngôi nhà.

Thực tế là một ngôi nhà vốn đã nặng âm khí, cộng với nhà neo người ra vào, lặng lẽ thì căn nhà càng trở nên lạnh lẽo, trống trải hơn. Có thể bạn không biết nhưng việc mời bạn tới chơi nhà sẽ khiến cho không khí nhà cửa thêm rộn ràng, tươi vui hơn. Nếu có thể thì có cả trẻ con đến chơi, tiếng chúng vui đùa sẽ gia tăng vận khí cho ngôi nhà của bạn.

Ảnh minh họa: Internet

Xông nhà

Xông nhà bằng tinh dầu hoặc các loại lá dân gian như sả, gừng, hồi, quế,... là cách giúp gia tăng năng lượng dương một cách nhanh chóng cho ngôi nhà của bạn.

Hãy áp dụng cách này nếu cảm thấy nhà cửa luôn lạnh lẽo, nó sẽ giúp đẩy lùi tà khí, góp phần cân bằng năng lượng. Nhờ thế mà tinh thần, tâm trạng của gia chủ sẽ được cải thiện.

Khi xông nhà, các bạn chú ý tập trung vào các khu vực tối tăm, ẩm thấp, các góc khuất ít khi lui tới nhằm triệt tiêu âm khí đồng thời gia tăng dương khí cho ngôi nhà.

Ảnh minh họa: Internet

Tăng ánh sáng cho ngôi nhà

Khi ngôi nhà ít hoặc nghiêm trọng hơn là không nhận được ánh sáng mặt trời thì khí dương sẽ rất yếu, khí âm sẽ rất mạnh khiến cho không gian sống luôn cảm thấy lạnh lẽo.

Nếu căn nhà của bạn ẩm, thường xuyên thiếu ánh sáng có nghĩa là bạn phải tìm cách để gia tăng ánh sáng trong ngôi nhà của mình.

Giải pháp cho những căn nhà đón được ít ánh sáng mặt trời đó là lắp thêm đèn cho có ánh sáng ấm. Càng là những nơi u ám, tối tăm, mang uế khí trong nhà thì càng phải tăng cường đèn điện, thường xuyên để đèn sáng, tốt nhất nên chọn đèn có ánh sáng màu vàng ấm áp để tạo cảm giác dương khí nhiều hơn.

Ngoài ra, để tăng thêm dương khí cho căn nhà, bạn cũng có thể bật đèn chong vào đêm mùng một, ngày rằm hàng tháng.

Ảnh minh họa: Internet

Thường xuyên nấu nướng

Thường xuyên nấu nướng sẽ khiến ngôi nhà của bạn trở nên ấm áp, tươi vui hơn, dương khí cũng gia tăng nhanh chóng.

Vì thế, nếu có thể thì nên thi thoảng mới đi ăn ngoài, ưu tiên việc nấu ăn ở nhà để tạo không khí ấm cúng, quân quần với các thành viên trong gia đình. Việc này không chỉ đảm bảo sức khỏe mà còn gia tăng vận may cho các thành viên trong gia đình khi dương khí đã đẩy lùi được âm khí.



Hơn nữa, bếp là góc tiền bạc, nên thường xuyên dọn dẹp sạch sẽ nếu không thần tài sẽ dần dần rời khỏi đây và vận may sẽ biến mất.

Hãy cố gắng giữ cho bếp luôn sạch bạn nhé, đừng vì lười mà ăn xong không muốn dọn rửa, để mặc mọi thứ qua ngày này tới ngày khác không muốn dọn. Lúc đó đừng hỏi vì sao công việc khi nào cũng cảm thấy bế tắc.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.