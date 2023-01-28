Gà gáy sang canh, 0h ngày 10/1 âm lịch, thần tài điểm danh, 3 con giáp giàu nhanh đến chóng mặt, ôm tiền tỷ vào nhà

Tam Hội báo tin vui cho tuổi Mão, đầu năm đường công việc, sự nghiệp thuận lợi, có quý nhân giúp đỡ bạn. Tuổi này đón xuân trong trạng thái phấn khởi, vui vẻ nên lộc vào tay không hề ít. Người tuổi Mão có tư duy nhạy bén, họ sẽ mở ra những bước đột phá tốt hơn vào năm 2023, sự nghiệp của họ sẽ từng bước thăng tiến, gặt hái nhiều thành tựu mỹ mãn. Năm mới này, không chỉ có Chính Tài (tiền tài có được từ công việc chính) vượng mà cả Thiên Tài (tiền tài có được từ những công việc phụ, làm thêm) cũng rất tốt, luôn sẽ có tài vận bất ngờ, ngoài dự tính đến với Mão. Đầu năm hãy đi chùa cầu may, xin lộc, phóng sinh để tạo cho mình và gia đình nhiều phước lành, bạn rất hợp vía Phật bà, hãy chăm chỉ đi chùa thành tâm cầu khấn, sống có tâm thì năm 2023 sẽ được phù hộ và bảo vệ.

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Tuổi Hợi

Mùng 10 tháng Giêng là ngày đại cát với người Hợi, làm đâu trúng đó, sở cầu như ý. Chính Quan đem tới những dấu hiệu phát triển tích cực cho con đường sự nghiệp của người tuổi Hợi. Bạn khẳng định được vị thế của mình và nhận được sự đ.ánh giá cao của mọi người xung quanh. Bạn đang thăng tiến rất vững vàng.

Người làm lãnh đạo thể hiện được cái uy của mình và khiến cấp dưới tôn trọng, nể phục. Bên cạnh đó, bản mệnh còn truyền được động lực cho mọi người xung quanh, giúp tập thể sẵn sàng đối diện và vượt qua khó khăn, sóng gió.

Mối quan hệ giữa bản mệnh và người nhà vô cùng hòa hợp. Dù công việc bận rộn hay căng thẳng, bạn cũng không quên dành thời gian quan tâm đến các thành viên trong gia đình. Gia đình chính là điểm tựa giúp bạn không ngừng vươn lên.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Vận trình ngày mới của người tuổi Ngọ khá suôn sẻ, tiền bạc có phần dư dôi nhờ Chính Tài trợ mệnh. Những người làm công ăn lương ngoài công việc chính còn có cơ may kiếm tiền bên ngoài. Dù công việc khá vất vả, chiếm thêm thời gian nên bạn sẽ thấy mệt mỏi, song tiền bạc thu về hoàn toàn xứng đáng với công sức bỏ ra.

Với người kinh doanh, con giáp này nếu đang có ý định tìm hiểu hạng mục đầu tư nào đó thì hãy chớp lấy thời cơ tốt đẹp trong hôm nay. Đương nhiên vẫn nên chọn lĩnh vực bản mệnh hiểu rõ nhất và có khả năng nhất bởi đó mới là việc làm mình hứng thú và không phải chịu những rủi ro không đáng có.

Chuyện tình cảm riêng tư trong ngày gặp nhiều rắc rối. Bản mệnh và người ấy bất đồng từ những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống, chỉ vì một vài tác động bên ngoài cũng có thể ảnh hưởng đến mối quan hệ của hai người.

Tuy nhiên, mọi chuyện sẽ sớm được tuổi Ngọ giải quyết ổn thỏa, nhanh chóng và không có gì đáng lo ngại.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm