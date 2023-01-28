10 ngày tới (7/2) Thần Tài gõ cửa, Thực Thần ban phát tài lộc top 3 con giáp chuyển mình và đổi vận, tiền vào như nước thoải mái mua nhà sắm xe

Tâm linh - Tử vi 28/01/2023 16:30

3 tuổi này sẽ có một năm mới với những dấu hiệu tươi sáng và thăng hoa trong cả sự nghiệp và cuộc sống.

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, 10 ngày tới (7/2) Thân đón nhận nhiều tin vui lớn. Thời điểm này, bạn đón nhận điều cực may mắn về tiền bạc, tình duyên. Nguồn thu nhập chính phụ của bạn đều tăng lên chóng mặt, làm một hưởng mười.

Với những người làm công ăn lương, bạn được cấp trên khen ngợi hết lời, lương thưởng tăng lên đáng kể khiến ai cũng hờn đỏ mắt. Đặc biệt tiếng nói của bạn trong thời điểm này vô cùng lớn, được nhiều người nể phục, răm rắp nghe theo.

Thời điểm này, bạn đầu tư hùn hạp làm ăn với ai đều mang lại nguồn tiền khủng. Những người kinh doanh một vốn bốn lời, tha hồ hưởng thụ cuộc sống giàu có hơn, tiền bạc cứ đổ về như thác nước.

10 ngày tới (7/2) Thần Tài gõ cửa, Thực Thần ban phát tài lộc top 3 con giáp chuyển mình và đổi vận, tiền vào như nước thoải mái mua nhà sắm xe - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

10 ngày tới (7/2) Thực Thần đem tới tin vui tài lộc cho người tuổi Tý vào ngày hôm nay. Bạn có thể có một túi tiền rủng rỉnh nhờ tiền mừng tuổi hoặc tiền trúng số.

 

Với tính cách cởi mở của mình, con giáp phát tài mùng 2 Tết này nhận được sự yêu mến của nhiều người, đi đến đâu cũng có người quen biết và ai cũng sẵn sàng dành cho bạn một khoản tiền lấy may.

 

Một số người có thể thử vận may của mình trong các trò bốc thăm trúng thưởng hoặc xổ số... Bạn có cơ hội trúng một khoản tuy không lớn nhưng đủ để báo hiệu một năm 2023 đầy lộc lá.

 

Có tiền vào ngày Tết đúng là một niềm vui mà ai cũng mong muốn được nhận. Tuy nhiên, dù dư dả bạn cũng cần có kế hoạch chi tiêu hợp lý, chớ phung phí rồi cuối cùng lại không giữ lại được gì.

 

10 ngày tới (7/2) Thần Tài gõ cửa, Thực Thần ban phát tài lộc top 3 con giáp chuyển mình và đổi vận, tiền vào như nước thoải mái mua nhà sắm xe - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Năm 2023 cũng là một năm tốt để người tuổi Tuất chuyển mình và đổi vận. Người cầm tinh tuổi này sẽ có một năm mới với những dấu hiệu tươi sáng và thăng hoa trong cả sự nghiệp và cuộc sống.

Trong công việc, người tuổi Tuất gặp nhiều cơ hội hơn, cộng với bản tính chăm chỉ và biết cố gắng nên dễ làm đâu thắng đó. Cũng nhờ thế nên họ được lãnh đạo ghi nhận, có thể được thăng quan tiến chức, đề bạt khen thưởng. Ở phương diện tài lộc, năm nay người tuổi Tuất được thần Tài chiếu mệnh nên đây là năm hốt bạc của người tuổi này.

Nếu biết đầu tư kinh doanh, tuổi Tuất sẽ kiếm thêm bộn tiền, kết quả thu về rực rỡ nên đừng chần chừ để lỡ cơ hội. Vào thời điểm cuối năm, cơ hội làm giàu sẽ tới ồ ạt, người tuổi này nếu cải thiện thêm kỹ năng giao tiếp sẽ khiến mọi việc được suôn sẻ. Vừa biết nắm bắt cơ hội vừa được quý nhân giúp đỡ thì làm gì cũng hanh thông, thuận lợi.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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