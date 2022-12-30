Đếm ngược tới Giao Thừa 2023, 3 con giáp 'bật đèn xanh' Thần Tài, tưng bừng đón lộc, hào quang tỏa sáng, âm thanh may mắn vang vọng, mọi điều viên mãn

Đếm ngược tới Giao Thừa 2023, người tuổi Dần sinh năm 1974 và 1998 sẽ gặp nhiều cơ may trong công việc. Vận rủi qua đi, vận may gõ cửa, con giáp này đạt nhiều thành tích đáng khích lệ trong công việc. Tinh thần làm việc của họ được cấp trên coi trọng. Họ sẽ được nhận thêm dự án, giữ chức vụ quan trọng trong thời gian tới.

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần đa phần đều mạnh mẽ, giàu nghị lực, biết phấn đấu vươn lên. Họ cũng được biết đến với tính cách cương nghị, không chịu lùi bước trước những khó khăn. Thời gian gần đây, công việc của người tuổi Dần gặp nhiều sự cố ngoài ý muốn. Tuy vậy, con giáp này vẫn giữ được sự bình tĩnh để có thể giải quyết vấn đề một cách thấu đáo.

Người tuổi này làm kinh doanh cũng ký được hợp đồng mới, mang về nguồn lợi nhận cao. Họ có thu nhập dư dả, cuộc sống sung túc hơn trước rất nhiều. Mặt khác, người tuổi Dần cũng cần rút kinh nghiệm từ những sai sót trước đây. Đồng thời họ cũng cần kiềm chế tính nóng nảy của mình kẻo làm hỏng việc.

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi tính cách hiền lành, dễ gần. Họ chăm chỉ học tập, làm việc và rất cầu tiến. Trong công việc, họ thể hiện mình là người có trách nhiệm, dám làm, dám chịu. Trải qua một năm với nhiều biến cố, khó khăn và trắc trở, đến cuối năm, công việc của họ khởi sắc không ngờ.

Vận xui tan đi, vận may gõ cửa, cuối năm nay, con giáp tuổi Mùi gặp được quý nhân và được giúp đỡ rất nhiều trong công việc. Nếu làm công ăn lương, họ sẽ đạt được thành tích tốt, được tuyên dương, khen thưởng.

Mọi đề xuất của họ trong thời gian này cũng sẽ được cấp trên chấp nhận. Người làm trồng trọt, chăn nuôi cũng sẽ bắt đầu một mùa vụ mới với kinh nghiệm có được từ mùa vụ trước. Ngoài ra, người tuổi Mùi cũng có thêm cơ hội để học tập, nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ.

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu vốn nói ít, làm nhiều. Họ cũng không giỏi thể hiện quan điểm của bản thân nên dễ bị hiểu lầm. Thời gian gần đây, con giáp này chịu ảnh hưởng của hai sao hung tinh nên buồn nhiều, vui ít. Dù trong công việc, họ đã có cố gắng nhưng lại không được ghi nhận. Do mắc sai sót nên những thương vụ của họ cũng không được như ý.

Đếm ngược tới Giao Thừa 2023, người tuổi Dậu có hai sao may mắn chiếu mệnh, vận khí của họ tăng lên. Họ có sự phát triển vượt bậc trong sự nghiệp thời điểm này. Nếu làm công ăn lương, con giáp này sẽ đạt được thành tích xuất sắc.

Người làm kinh doanh thì tìm được nguồn hàng tốt, bạn làm ăn hữu hảo nên doanh số cứ tăng lên từng ngày. Ngoài ra những khoản đầu tư của họ trước đây đã bắt đầu sinh lời.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!