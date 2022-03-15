Đuổi không kịp với 3 con giáp may mắn đủ đường, tiền tiêu mãi không hết trong 5 ngày tới (16/3 - 20/3)

Tâm linh - Tử vi 15/03/2022 20:21

Trong 5 ngày tới có 3 con giáp vô cùng may mắn, người khác có chăm chỉ đến mấy cũng chỉ xếp hạng 2.

Tuổi Sửu

Đa số những người thuộc tuổi Sửu đều có một cuộc sống sung túc, may mắn về tiền bạc khi còn trẻ tuổi. Trong 5 ngày tới, may mắn dường như đã mỉm cười với tuổi Sửu, không chỉ ở mặt tài lộc mà còn ở đường tình duyên. Vì vậy, sẽ không có bất cứ vấn đề khó khăn nào xảy đến nên tuổi Sửu.

Nhờ quý nhân theo chân, thần tài rót lộc vào nhà nên Sửu thuận lợi trăm bề, quơ tay cũng có tiền, công việc thuận buồm xuôi gió. Hãy tận hưởng những phút giây tươi đẹp trong cuộc sống, từ đó có thêm các sáng tạo mới trong công việc, đưa ra các ý tưởng táo bạo nhất.

Đuổi không kịp với 3 con giáp may mắn đủ đường, tiền tiêu mãi không hết trong 5 ngày tới (16/3 - 20/3) - Ảnh 1
Trong 5 ngày tới, may mắn dường như đã mỉm cười với tuổi Sửu - Ảnh: Internet

Tuổi Ngọ

Nếu như thời gian trước, tuổi Ngọ có thể gặp nhiều sóng gió đến với công việc của mình thì trong 5 ngày tới đây, may mắn sẽ ngập tràn đối với con giáp này. Những chú ngựa được rất nhiều người giúp đỡ trong công việc, thậm chí, một số đồng nghiệp còn là bạn bè thân thiết đối với con giáp này.

Theo tử vi học, tuổi Ngọ sẽ bước vào thời gian gặp nhiều may mắn nhất trong năm. Hãy tận dụng cơ hội này để đầu tư nếu bạn đang là một nhà kinh doanh. Còn nếu được giao bất kỳ nhiệm vụ nào, hãy làm tốt nhất có thể, cơ hội sẽ rộng mở ngay trước mặt bạn đó.

Đuổi không kịp với 3 con giáp may mắn đủ đường, tiền tiêu mãi không hết trong 5 ngày tới (16/3 - 20/3) - Ảnh 2
Trong 5 ngày tới đây, may mắn sẽ ngập tràn đối với tuổi Ngọ - Ảnh: Internet

Tuổi Dần

Mạnh mẽ, kiên định và không ngừng phấn đấu vươn lên nên Dần được cấp trên cất nhắc, đồng nghiệp hết lòng nâng đỡ. Chính vì nhớ ơn những người đã đối xử tử tế với mình những ngày đầu đời nên dù giàu sang, sung túc Dần vẫn sống đơn giản, chăm làm điều thiện mà chẳng hề đòi hỏi đáp đền.

Sách tử vi có nói, 5 ngày tới chính là thời điểm Dần uống no lộc trời. Dù làm ăn kinh doanh hay làm công ăn lương thì bản mệnh cũng vẹn toàn cả tình lẫn tiền. Chẳng những ngập trong nhung lụa Dần còn hạnh phúc viên mãn bên một nửa hoàn hảo của đời mình.

Đuổi không kịp với 3 con giáp may mắn đủ đường, tiền tiêu mãi không hết trong 5 ngày tới (16/3 - 20/3) - Ảnh 3
5 ngày tới chính là thời điểm Dần uống no lộc trời - Ảnh: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

 

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Tử vi học có nói, bắt đầu từ 13/2 âm lịch có 3 con giáp này sẽ được đổi vận, cuộc sống gặp nhiều may mắn.

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