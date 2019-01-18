Được thần tài chiếu cố, thần may mắn bám riết không buông 3 con giáp này sẽ nằm trên đống vàng, tiền ngập lối đi

Mọi sóng gió, khổ cực sẽ ở lại phía sau để nhường chỗ cho tiền tràn vào túi, vàng rải khắp sân nhà 3 con giáp này trong năm 2019.

Năm Mậu Tuất 2018, dù không gặp phải quá nhiều xui rủi nhưng Tuất bị tiểu nhân cản trở, quấy phá nên dù làm cật lực vẫn không nhận được thành quả xứng đáng với công sức. Trong năm 2019, vận thế của Tuất sẽ chuyển biến tích cực. Họ có vô số cơ hội kiếm tiền, cứ ra đến ngõ là vận may ập xuống đời. Càng hăng say lao động, chí thú làm ăn Tuất càng giàu sang vô đối, đổi đời ngoạn mục.

Dù là đàn ông hay phụ nữ thì người tuổi Tuất đều cần cù, chịu thương chịu khó và rất có trách nhiệm. Họ có khát khao đổi đời, ham muốn chinh phục đỉnh cao danh vọng và luôn nỗ lực để hiện thực hóa ước mơ của mình.

Đặc biệt, tháng 3/2019 nhờ được thần tài ghé thăm, bề trên nâng đỡ Ngọ sẽ giải quyết triệt để nợ nần, hốt hết tiền trong thiên hạ vào nhà - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Là người thích phiêu lưu, khám phá nên Ngọ có óc sáng tạo hơn người. Những sáng kiến ấy sẽ giúp Ngọ khẳng định được vị thế của mình chốn công sở, thăng chức tăng lương trong năm Kỷ Hợi. Đặc biệt, tháng 3/2019 nhờ được thần tài ghé thăm, bề trên nâng đỡ Ngọ sẽ giải quyết triệt để nợ nần, hốt hết tiền trong thiên hạ vào nhà.

Càng về cuối năm Ngọ càng ăn nên làm ra, làm một hưởng mười, công thành danh toại. Không chỉ tài vận, tình duyên của con giáp này cũng đỏ như son. Họ và một nửa sẽ tha hồ tận hưởng những chuyến du lịch nước ngoài xa hoa, đắt đỏ mà ai cũng ước ao có được.

Tài vận dồi dào, sự nghiệp thăng tiến như diều gặp gió chính là vận số của người tuổi Thìn trong năm 2019 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Thìn là con giáp sinh ra đã ngậm thìa vàng, bố mẹ có nghèo khổ, bần cùng đến mấy thì chính họ cũng sẽ giúp gia đình hưng thịnh, làm ăn vượng phát. Càng trưởng thành, càng có nhiều kinh nghiệm Thìn càng có cuộc sống đủ đầy sung túc. Họ biết tận dụng thời cơ, khôn khéo trong giao tiếp nên được rất nhiều quý nhân nâng đỡ, hỗ trợ.

Tài vận dồi dào, sự nghiệp thăng tiến như diều gặp gió chính là vận số của người tuổi Thìn trong năm 2019. Cuối năm, Thìn sẽ vớ được cơ may trúng số độc đắc nên đã giàu lại càng sang, sung sướng hết phần thiên hạ.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.