Được thần tài chiếu cố, thần may mắn bám riết không buông 3 con giáp này sẽ nằm trên đống vàng, tiền ngập lối đi

Tâm linh - Tử vi 18/01/2019 16:27

Nếu năm 2018 top con giáp này bị thần tài ngó lơ thì qua năm 2019 họ sẽ được nuông chiều hết mực, tiền tài dư dả, tha hồ hưởng thụ.

Mọi sóng gió, khổ cực sẽ ở lại phía sau để nhường chỗ cho tiền tràn vào túi, vàng rải khắp sân nhà 3 con giáp này trong năm 2019.

Được thần tài chiếu cố, thần may mắn bám riết không buông 3 con giáp này sẽ nằm trên đống vàng, tiền ngập lối đi - Ảnh 1
Trong năm 2019, vận thế của Tuất sẽ chuyển biến tích cực. Họ có vô số cơ hội kiếm tiền, cứ ra đến ngõ là vận may ập xuống đời - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Dù là đàn ông hay phụ nữ thì người tuổi Tuất đều cần cù, chịu thương chịu khó và rất có trách nhiệm. Họ có khát khao đổi đời, ham muốn chinh phục đỉnh cao danh vọng và luôn nỗ lực để hiện thực hóa ước mơ của mình.

Năm Mậu Tuất 2018, dù không gặp phải quá nhiều xui rủi nhưng Tuất bị tiểu nhân cản trở, quấy phá nên dù làm cật lực vẫn không nhận được thành quả xứng đáng với công sức. Trong năm 2019, vận thế của Tuất sẽ chuyển biến tích cực. Họ có vô số cơ hội kiếm tiền, cứ ra đến ngõ là vận may ập xuống đời. Càng hăng say lao động, chí thú làm ăn Tuất càng giàu sang vô đối, đổi đời ngoạn mục.

Được thần tài chiếu cố, thần may mắn bám riết không buông 3 con giáp này sẽ nằm trên đống vàng, tiền ngập lối đi - Ảnh 2
Đặc biệt, tháng 3/2019 nhờ được thần tài ghé thăm, bề trên nâng đỡ Ngọ sẽ giải quyết triệt để nợ nần, hốt hết tiền trong thiên hạ vào nhà - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Là người thích phiêu lưu, khám phá nên Ngọ có óc sáng tạo hơn người. Những sáng kiến ấy sẽ giúp Ngọ khẳng định được vị thế của mình chốn công sở, thăng chức tăng lương trong năm Kỷ Hợi. Đặc biệt, tháng 3/2019 nhờ được thần tài ghé thăm, bề trên nâng đỡ Ngọ sẽ giải quyết triệt để nợ nần, hốt hết tiền trong thiên hạ vào nhà.

Càng về cuối năm Ngọ càng ăn nên làm ra, làm một hưởng mười, công thành danh toại. Không chỉ tài vận, tình duyên của con giáp này cũng đỏ như son. Họ và một nửa sẽ tha hồ tận hưởng những chuyến du lịch nước ngoài xa hoa, đắt đỏ mà ai cũng ước ao có được.

Được thần tài chiếu cố, thần may mắn bám riết không buông 3 con giáp này sẽ nằm trên đống vàng, tiền ngập lối đi - Ảnh 3
Tài vận dồi dào, sự nghiệp thăng tiến như diều gặp gió chính là vận số của người tuổi Thìn trong năm 2019 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Thìn là con giáp sinh ra đã ngậm thìa vàng, bố mẹ có nghèo khổ, bần cùng đến mấy thì chính họ cũng sẽ giúp gia đình hưng thịnh, làm ăn vượng phát. Càng trưởng thành, càng có nhiều kinh nghiệm Thìn càng có cuộc sống đủ đầy sung túc. Họ biết tận dụng thời cơ, khôn khéo trong giao tiếp nên được rất nhiều quý nhân nâng đỡ, hỗ trợ.

Tài vận dồi dào, sự nghiệp thăng tiến như diều gặp gió chính là vận số của người tuổi Thìn trong năm 2019. Cuối năm, Thìn sẽ vớ được cơ may trúng số độc đắc nên đã giàu lại càng sang, sung sướng hết phần thiên hạ.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

3 con giáp bước qua bể khổ, vĩnh biệt kiếp nghèo, không trở thành đại gia cũng của nả đầy nhà trong năm Kỷ Hợi

3 con giáp bước qua bể khổ, vĩnh biệt kiếp nghèo, không trở thành đại gia cũng của nả đầy nhà trong năm Kỷ Hợi

Nghèo khó đã là quá khứ, chỉ cần bước chân vào năm Kỷ Hợi 3 con giáp sau sẽ đổi đời ngoạn mục, giàu sang ngút trời.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp giàu có tử vi con giáp năm 2019 con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Tâm sự gia đình 2 giờ 48 phút trước
Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Dinh dưỡng 3 giờ 18 phút trước
Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Đời sống 3 giờ 53 phút trước
Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Hậu trường 4 giờ 19 phút trước
Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Xã hội 4 giờ 32 phút trước
Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Đời sống 5 giờ 0 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Đời sống 5 giờ 24 phút trước
Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 48 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 48 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi