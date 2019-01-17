3 con giáp bước qua bể khổ, vĩnh biệt kiếp nghèo, không trở thành đại gia cũng của nả đầy nhà trong năm Kỷ Hợi

Tâm linh - Tử vi 17/01/2019 14:37

Nghèo khó đã là quá khứ, chỉ cần bước chân vào năm Kỷ Hợi 3 con giáp sau sẽ đổi đời ngoạn mục, giàu sang ngút trời.

Khổ tận cam lai, sau những khó khăn, cơ cực 3 con giáp sau đã chiến thắng số phận, vươn lên làm đại gia khiến ai cũng nể phục.

3 con giáp bước qua bể khổ, vĩnh biệt kiếp nghèo, không trở thành đại gia cũng của nả đầy nhà trong năm Kỷ Hợi - Ảnh 1
Càng về cuối năm tài vận của Mão càng bùng nổ, tiền cứ ập vào nhà lũ lượt khiến họ không muốn cũng phải giàu, tiền chất chật nhà - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Mão là con giáp khôn ngoan, thực tiễn và rất tình cảm. Họ chân thành trong đối nhân xử thế, không hơn thua, cũng không ganh ghét hay đố kỵ ai. Âm thầm cố gắng, nỗ lực không ngừng để có được cuộc sống sung túc, đủ đầy cho bản thân và gia đình chính là những gì Mão đã, đang và mãi làm.

Bước chân vào năm Kỷ Hợi, vận thế tam hợp cộng thêm được thần tài chiếu cố nên người tuổi Mão gặp vô số may mắn, làm gì cũng thuận lợi. Cơ hội thăng tiến, đổi đời sau một đêm là hoàn toàn có thực với con giáp này. Càng về cuối năm tài vận của Mão càng bùng nổ, tiền cứ ập vào nhà lũ lượt khiến họ không muốn cũng phải giàu, tiền chất chật nhà.

3 con giáp bước qua bể khổ, vĩnh biệt kiếp nghèo, không trở thành đại gia cũng của nả đầy nhà trong năm Kỷ Hợi - Ảnh 2
Tử vi tướng số đã chỉ rõ, Kỷ Hợi là năm giúp Ngọ thăng hoa rực rỡ, tài vận dồi dào  - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Dù ham chơi, phóng khoáng nhưng Ngọ không bao giờ quên việc theo đuổi đam mê, nắm bắt cơ hội để phát triển tài năng của mình. Họ có tham vọng làm giàu, biết cách tận dụng thời cơ để gầy dựng sự nghiệp, ôm hết của nả trong thiên hạ vào túi mình.

Tử vi tướng số đã chỉ rõ, Kỷ Hợi là năm giúp Ngọ thăng hoa rực rỡ, tài vận dồi dào. Hơn cả, nhờ được thần may mắn nâng đỡ, bề trên thương yêu nên Ngọ sẽ kiếm tiền dễ như trở bàn tay, phải mua thêm két sắt để chứa mới xuể.

3 con giáp bước qua bể khổ, vĩnh biệt kiếp nghèo, không trở thành đại gia cũng của nả đầy nhà trong năm Kỷ Hợi - Ảnh 3
Bước qua bể khổ, vĩnh biệt kiếp nghèo, từ năm Kỷ Hợi cuộc đời của con giáp này sẽ sang trang mới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Trời sinh người tuổi Sửu chăm chỉ, cần cù và rất đáng mến. Dẫu không được sinh ra trong gia đình trâm anh thế phiệt, càng không  có vận đỏ như son nhưng sự cần mẫn, quyết tâm vươn lên của Sửu chính là chìa khóa tạo nên thành công của họ.

Càng khó khăn, cơ cực Sửu càng vững vàng, thành công trong công việc. Bước qua bể khổ, vĩnh biệt kiếp nghèo, từ năm Kỷ Hợi cuộc đời của con giáp này sẽ sang trang mới. Nhà lầu, xe hơi, tiền chặn ngập lối là những gì Sửu nắm chắc trong tay.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Nhờ sống thiện lương, nhân hậu 3 con giáp sau sẽ được hưởng lộc trời, càng già càng giàu

Nhờ sống thiện lương, nhân hậu 3 con giáp sau sẽ được hưởng lộc trời, càng già càng giàu

Đây là 3 con giáp hiền lành, lương thiện, chăm tích phúc đức nên được trời hết lòng thương yêu, nâng đỡ, ban phát tài lộc. Càng về hậu vận họ càng giàu sang, hạnh phúc.

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