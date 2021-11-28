Được Thần Phật che chở, 3 con giáp may mắn vô biên, tiền vàng đầy tủ, công danh sự nghiệp phất lên như diều gặp gió trong 66 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 28/11/2021 13:00

Trong 66 ngày tới, 3 con giáp may mắn lộc lá bủa vây, khai thông sự nghiệp. Nếu biết nắm lấy thời cơ, bản mệnh sẽ đạt được những thành công vượt bậc trong tương lai gần.

Tuổi Thân

Trong 66 ngày tới, người tuổi Thân được quý nhân ra tay trợ giúp nên vận thế ngày một khởi sắc. Công việc của con giáp này thăng tiến nhanh chóng, đạt được nhiều kết quả rực rỡ, mở ra cơ hội thăng chức, tăng thêm lương thưởng. Tài vận của Thân cũng vì thế mà nhân lên gấp bội. Có thu nhập nhiều và ổn định, con giáp may mắn này mặc sức chi tiêu, không cần nhìn giá. Đặc biệt, đối với một số cá nhân được số được thời sẽ còn có cơ hội được trúng thưởng lớn do vận thiên tài bùng phát vào thời điểm này.

con giap may man 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Trong 66 ngày tới, mọi việc của người tuổi Mão đều trở nên xuôi chèo mát mái. Con giáp này bước vào cục diện tương hợp nên tài vận hanh thông, phúc lộc vượng phát. Thậm chí, con giáp còn có thể trở nên giàu có sau một đêm nếu biết tận dụng phúc vận này đúng chỗ.

Vận tình duyên của Mão đế khá bất ngờ. Mão nhận được nhiều sự chú ý từ người khác giới và có cơ hội thoát kiếp "độc thân vui tính" trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, con giáp cần suy nghĩ thật kỹ đã đưa ra lựa chọn chuẩn xác tránh hối hận về sau.

con giap may man 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Những điều đen đủi qua đi, khoảng thời gian 66 ngày tới, người tuổi Tỵ vận mệnh khai thông, công danh khởi sắc. Dù có thể không thể phất lên thành đại gia trong một nốt nhạc nhưng Tỵ cũng không phải lo về tiền bạc. Được Cát tinh chiếu cố, những dự định, kế hoạch của con giáp trong thời gian này thành công đột phá, mang lại lợi nhuận đáng kể. Ngoài ra, trong thời gian này, Tỵ còn có thể tái ngộ với những người quen đã rất lâu không gặp. Những cuộc gặp gỡ này mang đến cho bạn những cơ hội thăng tiến trong tương lai. 

con giap may man 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính tham khảo, cung cấp nội dung trắc nghiệm vui cho độc giả.

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