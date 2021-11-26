Trong 88 ngày tới, 3 con giáp may mắn sự nghiệp thăng hoa, tiền vàng rủng rỉnh, thuận lợi có được cuộc sống giàu sang phú quý. Dự đoán, bản mệnh là một trong những con giáp có sự chuyển mình ngoạn mục trong tương lai.
- Tử vi thứ Bảy ngày 27/11/2021 của 12 con giáp: Thân - Hợi sự nghiệp thăng hoa, đón nhận tin vui về tài lộc, Dần tiểu nhân đeo bám, Tuất cẩn trọng tiền của
- Đúng ngày mai thứ Bảy ngày 27/11/2021, 3 con giáp may mắn vận khí khai thông, cả công danh lẫn tình duyên đều nhuộm màu đỏ thắm, tài lộc ùn ùn kéo đến nhà
Tuổi Sửu
Trong 88 ngày tới, vận thế của của người tuổi Sửu sẽ khởi sắc không ngừng, cơ hội làm giàu, phát tài liên tiếp kéo đến. Con giáp có chứng minh được năng lực của bản thân nên được đồng nghiệp yêu mến, cấp trên tín nhiệm mà giao cho nhiều vị trí quan trọng. Có thể thấy, bản mệnh chỉ cần biết chọn lọc và nắm bắt cơ hội tốt nhất để từng bước lên đỉnh cao sự nghiệp, vươn tới thành công và thu về không ít tiền bạc. Sửu được dự đoán là một trong những con giáp có sự chuyển mình ngoạn mục trong tương lai.
Tuổi Thân
Người tuổi Thân trong 88 ngày tới do gặp được quý nhân nên nhận được rất nhiều sự trợ giúp trong cuộc sống, công việc, thu nhập. Cùng với năng lực vốn có, người tuổi Thân nắm trong tay không ít cơ hội đầu tư thu lợi nhuận kếch xù, cải thiện rất nhiều tình hình tài chính, nâng cao chất lượng đời sống. Con giáp may mắn này có được cuộc giàu sang, sung túc mà nhiều người hằng ao ước.
Đường tình duyên của Thân đang có nhiều dấu hiệu khởi sắc. Con giáp hãy trông chờ vào sự xuất hiện của một người đặc biệt trong thời gian này.
Tuổi Dần
Từ đây đến 88 ngày tới, vận thế của người tuổi Dần vượng phát không ngờ, mọi thứ trở nên suôn sẻ, thuận lợi và may mắn hơn rất nhiều. Dần càng làm càng cố gắng càng về thu về những thành quả tốt đẹp. Công việc thuận buồm xuôi gió, không chỉ được tăng lương mà thưởng tết cũng rất dồi dào. Con giáp này sẽ có một cái Tết sung túc.
Tình trạng sức khỏe của Dần có nhiều chuyển biến tích cực. Những cơn bệnh vặt đã không còn "làm phiền" con giáp trong thời gian tới. Bạn có thể thoải mái tận hưởng cuộc sống an lành cũng những người thân yêu.
* Bài viết chỉ mang tính tham khảo, cung cấp nội dung trắc nghiệm vui cho độc giả.