Đúng ngày mai thứ Bảy ngày 27/11/2021, 3 con giáp may mắn vận khí khai thông, cả công danh lẫn tình duyên đều nhuộm màu đỏ thắm, tài lộc ùn ùn kéo đến nhà

Tâm linh - Tử vi 26/11/2021 06:09

Theo tử vi hàng ngày, vào đúng thứ Bảy ngày 27/11/2021, 3 con giáp may mắn làm một thu mười, vận trình rực rỡ. Bản mệnh được quý nhân phù trợ, cát tinh chỉ đường nên tai qua nạn khỏi, thuận lợi tiến tới thành công.

Tuổi Tý

Đầu tháng 12 là thời gian tương đối thuận lợi đối với người tuổi Tý. Bản mệnh đã có cơ hội khẳng định vị thế của mình trong công việc. Chuyện làm ăn của Tý tiến triển suôn sẻ, tiền tài thu về đếm mãi không hết. Tuổi Tý vốn giỏi kinh doanh sẽ nhận được một khoản lương thưởng xứng đáng với công sức đã bỏ ra. 

Con đường tình duyên của Tý có nhiều chuyển biến tích cực, bản mệnh có thể nhận được tin vui vào tháng này. Tuổi Tý nên mở rộng lòng nhiều hơn để đón nhận tình cảm từ người ấy.

Đúng ngày mai thứ Bảy ngày 27/11/2021, 3 con giáp may mắn vận khí khai thông, cả công danh lẫn tình duyên đều nhuộm màu đỏ thắm, tài lộc ùn ùn kéo đến nhà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Đầu tháng 12, người tuổi Mão tài lộc thịnh vượng, vận khí hanh thông. Bản mệnh có thể dần mở rộng quy mô làm ăn, qua đó thu được về lợi nhuận. Ngoài ra, được cát tinh chiếu rọi, Mão chỉ cần cố gắng ắt mọi chuyện sẽ đâu về đấy. Bản mệnh sẽ có thu về kết quả xứng đáng cho những gì mình bỏ ra.

Đặc biệt, mệnh nữ tuổi Mão ngày càng trẻ đẹp và có khả năng sẽ thu hút nhiều "vệ tinh" trong thời gian tới. Vận đào hoa thịnh vượng, con giáp nếu độc thân sẽ tìm được người hợp ý trong tương lai gần.

Đúng ngày mai thứ Bảy ngày 27/11/2021, 3 con giáp may mắn vận khí khai thông, cả công danh lẫn tình duyên đều nhuộm màu đỏ thắm, tài lộc ùn ùn kéo đến nhà - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi nhận về nhiều điều tích cực trong đầu tháng 12 này. Nhờ thành tích tốt, bản mệnh nhận được những khoản lương thưởng lớn. Người tự mình làm chủ cũng duy trì được mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng, đối tác. Tuổi Thân còn liên tiếp nhận được các đơn hàng, được giới thiệu thêm các mối làm ăn đáng quý.

Chuyện tình cảm của con giáp may mắn này cũng có nhiều khởi sắc. Sau thời gian dài xảy ra mâu thuẫn, bạn và người ấy đã biết thông cảm cho nhau hơn. Từ đây, tình cảm của bản mệnh sẽ chuẩn bị bước sang một trang mới.

Đúng ngày mai thứ Bảy ngày 27/11/2021, 3 con giáp may mắn vận khí khai thông, cả công danh lẫn tình duyên đều nhuộm màu đỏ thắm, tài lộc ùn ùn kéo đến nhà - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 *Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý đọc giả.

Vào 18h ngày 27/11, 3 con giáp may mắn hỷ sự tới nhà, tiền vàng bao la, cuộc đời chính thức bước sang trang mới

Vào 18h ngày 27/11, 3 con giáp may mắn hỷ sự tới nhà, tiền vàng bao la, cuộc đời chính thức bước sang trang mới

Kể từ lúc kim đồng hồ điểm đúng 18h ngày 17/11, 3 con giáp may mắn ùa về, làm gì cũng hanh thông, xuôi thuận. Bản mệnh mau chóng phất lên giàu có, cuộc sống viên mãn đủ đầy.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp tử vi tử vi ngày mới Tử vi con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Đời sống 49 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tâm sự Eva 1 giờ 19 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Tâm sự gia đình 2 giờ 19 phút trước
Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Tâm sự 3 giờ 19 phút trước
Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tâm sự 4 giờ 19 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 19 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Tâm sự Eva 6 giờ 19 phút trước
Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Tâm sự Eva 6 giờ 49 phút trước
Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Tâm sự gia đình 7 giờ 19 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 19 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp