Đúng ngày mai thứ Bảy ngày 27/11/2021, 3 con giáp may mắn vận khí khai thông, cả công danh lẫn tình duyên đều nhuộm màu đỏ thắm, tài lộc ùn ùn kéo đến nhà

Đầu tháng 12 là thời gian tương đối thuận lợi đối với người tuổi Tý. Bản mệnh đã có cơ hội khẳng định vị thế của mình trong công việc. Chuyện làm ăn của Tý tiến triển suôn sẻ, tiền tài thu về đếm mãi không hết. Tuổi Tý vốn giỏi kinh doanh sẽ nhận được một khoản lương thưởng xứng đáng với công sức đã bỏ ra.

Con đường tình duyên của Tý có nhiều chuyển biến tích cực, bản mệnh có thể nhận được tin vui vào tháng này. Tuổi Tý nên mở rộng lòng nhiều hơn để đón nhận tình cảm từ người ấy.

Đầu tháng 12, người tuổi Mão tài lộc thịnh vượng, vận khí hanh thông. Bản mệnh có thể dần mở rộng quy mô làm ăn, qua đó thu được về lợi nhuận. Ngoài ra, được cát tinh chiếu rọi, Mão chỉ cần cố gắng ắt mọi chuyện sẽ đâu về đấy. Bản mệnh sẽ có thu về kết quả xứng đáng cho những gì mình bỏ ra.

Đặc biệt, mệnh nữ tuổi Mão ngày càng trẻ đẹp và có khả năng sẽ thu hút nhiều "vệ tinh" trong thời gian tới. Vận đào hoa thịnh vượng, con giáp nếu độc thân sẽ tìm được người hợp ý trong tương lai gần.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi nhận về nhiều điều tích cực trong đầu tháng 12 này. Nhờ thành tích tốt, bản mệnh nhận được những khoản lương thưởng lớn. Người tự mình làm chủ cũng duy trì được mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng, đối tác. Tuổi Thân còn liên tiếp nhận được các đơn hàng, được giới thiệu thêm các mối làm ăn đáng quý.

Chuyện tình cảm của con giáp may mắn này cũng có nhiều khởi sắc. Sau thời gian dài xảy ra mâu thuẫn, bạn và người ấy đã biết thông cảm cho nhau hơn. Từ đây, tình cảm của bản mệnh sẽ chuẩn bị bước sang một trang mới.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý đọc giả.