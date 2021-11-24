Cuối năm 2021, 3 con giáp may mắn nhận lộc trời ban, tiền vàng đầy túi, công danh sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 24/11/2021 12:45

Cuối năm 2021, 3 con giáp may mắn sự nghiệp phát triển thuận lợi, tài lộc dồi dào. Bản mệnh nhiều khả năng sẽ nhận được tin vui từ ơn trên ban tặng.

Tuổi Ngọ

Cuối năm 2021, người tuổi Ngọ vận trình thịnh hanh thông, tài lộc nở rộ. Con giáp có nhiều cơ hội tiến thân và gặt hái được thành công vang dội, chuyện gì cũng thuận lợi dễ dàng. Sự nghiệp ổn định, tiền tài của Ngọ nhân lên theo cấp số nhân. Dự đoán, trong thời gian này, con giáp có thể sẽ tậu nhà sắm xe, cuộc sống giàu có sang chảnh.

Những mối quan hệ xã hội của con giáp cũng tiến triển vô cùng tốt đẹp. Ngọ gặp gỡ nhiều nhân vật lớn sẽ có tác động tích cực đến công danh sau này. Cho nên, đừng ngại ngần làm quen và học hỏi thêm kinh nghiệm nhé.

Cuối năm 2021, 3 con giáp may mắn nhận lộc trời ban, tiền vàng đầy túi, công danh sự nghiệp thăng tiến không ngừng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Người tuổi Tý vào cuối năm ăn nên làm ra, vận trình vụt sáng. Con giáp có cơ hội thể hiện triệt để các ưu điểm của mình và nhận được sự công nhận của bạn bè, đồng nghiệp. Tý còn được cấp trên nâng đỡ lên các vị trí cao hơn, mở ra con đường thăng quan tiến chức. Thời vận đang lên, con giáp nên cố gắng hết sức để thu vén thành công.

Đặc biệt, người tuổi Tý khả năng cao sẽ nhận được niềm vui tài lộc khi sở hữu số tiền từ trên trời rơi xuống. Đây có thể là do biếu tặng hay may mắn trúng số, con giáp hãy tận hưởng vận may trời ban này nhé. 

Cuối năm 2021, 3 con giáp may mắn nhận lộc trời ban, tiền vàng đầy túi, công danh sự nghiệp thăng tiến không ngừng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu vào cuối năm 2021 có được sự nghiệp thăng hoa, tiền bạc ồ ạt đổ về túi. Hiện tại, công việc của Dậu khá thuận lợi. Bản mệnh chạm đến những "đỉnh cao danh vọng" mà người cùng trang lứa chưa chắc có được. Với thu nhập thu về, con giáp may mắn này cuối năm thoải mái chiêu không cần nhìn giá.

Đường tình duyên của Dậu cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Con giáp độc thân có thể gặp được đối tượng như ý của mình. Dậu đừng ngại mở rộng mối quan hệ vì người ấy có thể xuất hiện bất cứ lúc nào.

Cuối năm 2021, 3 con giáp may mắn nhận lộc trời ban, tiền vàng đầy túi, công danh sự nghiệp thăng tiến không ngừng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*)Thông tin trong bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Cuối tháng 10 âm lịch, 3 con giáp may mắn gặp hung hóa cát, TÀI VẬN hanh thông, CÔNG DANH thăng hạng không ai sánh bằng

Cuối tháng 10 âm lịch, 3 con giáp may mắn gặp hung hóa cát, TÀI VẬN hanh thông, CÔNG DANH thăng hạng không ai sánh bằng

Cuối tháng 10 âm lịch, 3 con giáp may mắn tài lộc thăng hoa, sự nghiệp phát triển. Bản mệnh từng bước tiến đến thành công, mở ra cuộc sống giàu sang phú quý cho riêng mình.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp tử vi tử vi ngày mới Tử vi con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Dinh dưỡng 1 giờ 15 phút trước
Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Đời sống 1 giờ 45 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tâm sự Eva 2 giờ 15 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Tâm sự gia đình 3 giờ 15 phút trước
Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Tâm sự 4 giờ 15 phút trước
Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tâm sự 5 giờ 15 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 15 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Tâm sự Eva 7 giờ 15 phút trước
Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Tâm sự Eva 7 giờ 45 phút trước
Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Tâm sự gia đình 8 giờ 15 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng hôm nay, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở