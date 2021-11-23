Cuối tháng 10 âm lịch, 3 con giáp may mắn gặp hung hóa cát, TÀI VẬN hanh thông, CÔNG DANH thăng hạng không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 23/11/2021 19:20

Cuối tháng 10 âm lịch, 3 con giáp may mắn tài lộc thăng hoa, sự nghiệp phát triển. Bản mệnh từng bước tiến đến thành công, mở ra cuộc sống giàu sang phú quý cho riêng mình.

Tuổi Ngọ

Dự đoán, vào cuối tháng 10 âm lịch, người tuổi Ngọ đón nhận nhiều may mắn bất ngờ trong cả công việc lẫn cuộc sống. Sự nghiệp đang trên đà phát triển, con giáp thu về vô số tiền bạc, của cải. Ngọ không phải vất vả quá nhiều mà vẫn thuận lợi có được những thứ mà mình mong muốn. Vận trình thăng hạng, con giáp ngày càng tiến gần tới thành công.

Chuyện tình cảm của con giáp may mắn này cũng tiến triển vô cùng tốt đẹp, bạn và người ấy đã yêu nhau đã lâu và hiểu được những giá trị của đối phương. Một cái kết hạnh phúc sẽ đến với cả hai trong tương lai gần.

con giap may man 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Bước vào giai đoạn cuối tháng 10 âm lịch, người tuổi Hợi thăng tiến khá thuận lợi. Bất kể con giáp làm gì cũng sẽ dễ dàng đạt được thành công, tiền đổ về tiêu không hết. Có thể nói, đây là thời điểm vàng của người tuổi Hợi nên con giáp hãy tận dụng triệt để nhằm đạt được ước mơ còn dang dở hay phất lên trong tương lai gần.

Chuyện tình cảm của Hợi trong những ngày cuối tháng âm lịch có biến động bất ngờ. Con giáp nhận được nhiều sự chú ý từ những người khác phái. Tình trường rực rỡ, Hợi sẽ thoát kiếp "độc thân may mắn" trong tương lai.

con giap may man 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Cuối tháng 10 âm lịch, người tuổi Mùi nhận lộc trời ban, gặp nhiều điều hỷ. Được quý nhân phù trợ, người làm ăn buôn bán mua may bán đắt, công việc phát đạt, sinh lợi nhanh chóng. Những ai làm công ăn lương thì được cấp trên tin tưởng, giao cho nhiều vị trí quan trọng khẳng định bản thân, nâng cao thu nhập.

Mọi nỗ lực của con giáp đã được đền đáp xứng đáng, Mùi phúc đức tràn trề, thuận buồm xuôi gió. Con giáp kiếm tiền nhiều vô kể không ai sánh bằng. Tài lộc thăng hoa, con giáp đổi đời nhanh chóng, trở nên giàu có chỉ trong nay mai.

con giap may man 3
Ảnh minh họa: Internet

(*)Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Từ đây đến cuối tuần, 3 con giáp may mắn vây quanh, chuyện vui ngập lối, cả tài vận lẫn công danh đều thăng hoa rực rỡ

Từ đây đến cuối tuần, 3 con giáp may mắn vây quanh, chuyện vui ngập lối, cả tài vận lẫn công danh đều thăng hoa rực rỡ

Từ đây đến cuối tuần, 3 con giáp may mắn làm một lời mười, tài vận sáng rỡ. Chỉ cần bản mệnh biết chăm chỉ phấn đấu nhất định sẽ đạt được những thành công vang dội trong sự nghiệp.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp tử vi tử vi ngày mới Tử vi con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Dinh dưỡng 1 giờ 16 phút trước
Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Đời sống 1 giờ 46 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tâm sự Eva 2 giờ 16 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Tâm sự gia đình 3 giờ 16 phút trước
Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Tâm sự 4 giờ 16 phút trước
Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tâm sự 5 giờ 16 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 16 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Tâm sự Eva 7 giờ 16 phút trước
Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Tâm sự Eva 7 giờ 46 phút trước
Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Tâm sự gia đình 8 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng hôm nay, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở