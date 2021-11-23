Từ đây đến cuối tuần, 3 con giáp may mắn vây quanh, chuyện vui ngập lối, cả tài vận lẫn công danh đều thăng hoa rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 23/11/2021 18:25

Từ đây đến cuối tuần, 3 con giáp may mắn làm một lời mười, tài vận sáng rỡ. Chỉ cần bản mệnh biết chăm chỉ phấn đấu nhất định sẽ đạt được những thành công vang dội trong sự nghiệp.

Tuổi Dần

Từ đây tới cuối tuần, người tuổi Dần may mắn bủa vây, tiền vàng ngập lối. Con giáp có được nhiều cơ hội chứng minh năng lực bản thân khiến đồng nghiệp ngưỡng mộ, cấp trên tin tưởng. Từ đây, sự nghiệp của Dần trở nên rộng mở, lương thưởng nhân lên đều đều. 

Ngoài ra, nếu đang có dự định chuyển đổi công việc hay mở rộng làm ăn, con giáp cũng không cần quá lo lắng mà có thể tiền hành ngay và luôn. Bởi lẽ vận trình đang lên, bản mệnh sẽ có một khởi đầu thuận lợi.

con giap may man 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Kể từ bây giờ đến cuối tuần, người tuổi Dậu vượng phát tài vận, công danh thăng tiến. Con được quý nhân giúp đỡ nên liên tiếp tránh được tai ương, có nhiều bức phá trong sự nghiệp. Tài lộc tăng cao, may mắn đủ đường, bản mệnh có được cuộc sống đủ đầy, dư dả.

Đường tình duyên của con giáp may mắn này cũng có nhiều khởi sắc. Người độc thân có thể sẽ gặp được đối tượng như ý, hỷ sự kéo đến tận nhà.

con giap may man 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Từ đây đến cuối tuần, người tuổi Tỵ có rất nhiều cơ hội tiến thân. Con giáp phất lên như diều gặp gió cả về tài lộc lẫn công danh nên không lo tài chính, thả cửa chi tiêu. Thời cơ đến với người tuổi Dần giúp họ thay đổi được tài vận. Có thể, con giáp này sẽ nhận được thêm công việc tay trái, thêm cơ hội đầu tư sinh lời.

Sức khỏe của người tuổi Tỵ cũng có nhiều cải thiện đáng kể. Con giáp nếu là mạng nữ sẽ trẻ đẹp bội phần, gần như thay da đổi thịt khiến bao người ngưỡng mộ.

con giap may man 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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