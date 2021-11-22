Vào 9h ngày 24/11, 3 con giáp may mắn lấy rổ hứng tiền, hỷ sự liên miên, công danh đột phá

Tâm linh - Tử vi 22/11/2021 18:35

Chỉ cần kim đồng hồ chỉ đúng 9h ngày 24/11, 3 con giáp may mắn khí vận phất lên, tài vận bùng nổ. Bản mệnh có nhiều cơ hội thăng tiến, chính thức bước chân vào giới thượng lưu.

Tuổi Thân

Vào 9h ngày 24/11, người tuổi Thân vận trình thăng hoa, phúc khí lan tỏa. Thời gian trước, Thân do chịu ảnh hưởng của hung tinh nên tài vận có nhiều trục trặc, thường gặp nhiều phiền phức, khó khăn. Tuy nhiên, bước sang giai đoạn mới, con giáp lập tức cởi bỏ vận xui mà "mang rổ hứng tiền". 

Được Cát tinh soi chiếu, Thân có được nhiều cơ hội làm ăn đến với con giáp một cách bất ngờ, mở rộng con đường thăng quan tiến chức. Không chỉ thành công rực rỡ trong công việc, bản mệnh mà rủng rỉnh chi tiêu, có thể nhanh chóng tậu nhà tậu xe trong tương lai gần.

con giap may man 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão chăm chỉ, tháo vát, lại hòa đồng nên được nhiều người quý mến. Tử vi dự đoán, vào 9h ngày 24/11, vận quý nhân vượng phát, người tuổi Mão làm gì hay đi đâu cũng có người ra tay giúp đỡ, cứu bạn thoát khỏi những kiếp nạn hung hiểm. Công việc thăng tiến đi lên như diều gặp gió, con giáp có thu nhập dồi dào, cuộc sống đủ đầy, sung túc.

Đường tin duyên của Mão đang có nhiều chuyển biến tích cực, con giáp có thể sẽ gặp được đối tượng hợp ý nếu còn độc thân. Với người đã có gia đình, tổ ấm hạnh phúc của bạn sẽ là điều mà mọi người ngưỡng mộ.

con giap may man 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Người tuổI Tý tư duy linh hoạt với kim tiền, luôn cố gắng hết mình vì những giá trị cốt lõi của bản thân. Vào 9h ngày 24/11, con giáp may mắn này có thể tìm kiếm được những cơ hội đầu tư, cầu tài mà ít người nhận biết được. Cũng từ đây, Tý có thu nhập dồi dào, tiền bạc ngày một nhiều nên chẳng cần bận tâm đến chi tiêu tiền của.

Tuy nhiên, người tuổi Tý cũng nên quan tâm đến sức khỏe của mình, đừng vì tham công tiếc việc mà làm ảnh hưởng đến tinh thần và cơ thể sau này.

con giap may man 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính tham khảo, cung cấp nội dung trắc nghiệm vui cho bạn đọc.

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