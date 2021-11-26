Vào tháng cuối cùng của năm 2021, 3 con giáp bị Thần Tài quay lưng, phúc khí tiêu tán, cả tiền tài và sự nghiệp điều tụt dốc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 26/11/2021 13:05

Vào tháng cuối cùng của năm 2021 tới đây, 3 con giáp xui xẻo nên hết sức cẩn thận trong việc chi tiêu của bản thân mình. Bởi lẽ đại hạn sắp xảy đến, làm cả công danh và sự nghiệp các con giáp này đã cố gắng gây dựng trong thời gian qua đều bị đạp đổ không còn.

Tuổi Tuất

Bước vào tháng cuối cùng của năm 2021, vận khí của người tuổi Tuất đã bị thâm hụt dần sau những lần chần chứ, từ bỏ các cơ hội phát tài do ơn trên ban tặng. Giờ đây, khi vận đen còn ập tới thì có khả năng một kì đại hạn kéo dài sắp xảy đến với con giáp này. Sự nghiệp của chủ mệnh chắc rằng sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều, hoặc tệ nhất là tiêu tán không còn. Vì vậy, hiện tại thì Tuất nên làm việc chăm chỉ hơn mỗi ngày và có sẵn những dự tính hợp lý cho khoảng thời gian sắp tới.

con giap xui xeo 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Chính những mối quan hệ "cơm không lành, canh không ngọt" ở nơi làm việc sẽ tác động rất nhiều đến người tuổi Mùi trong tháng cuối cùng của năm nay. Cuộc sống của con giáp khả năng cao sẽ đều bị đảo lộn, con đường sự nghiệp chông gai hơn. Thêm vào đó là kẻ gian luôn chực chờ cơ hội để hạ thấp uy tín của Mùi. Dù hoạn nạn là thế, nhưng chủ mệnh cứ yên tâm vì luôn có quý nhân xuất hiện mà hỗ trợ hết mình cho con giáp này.

con giap xui xeo 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Vào tháng cuối cùng của năm 2021, vận trình của người tuổi Thân sẽ dần đi vào bế tắc, vì con giáp xui xẻo này đang bị Hung Tinh soi chiều làm may mắn thuyên giảm bội phần. Công việc của Thân bắt đầu nảy sinh ra các vấn đề liên tục, kéo theo đó là những khoản thu nhập hàng tháng sụt giảm đáng kể. Ngoài ra, con giáp này cũng nên cẩn thận với những lời mời gọi đầu tư để tránh tiền mất tật mang vào người.

con giap xui xeo 3
Ảnh minh họa: Internet

 *Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Tử vi thứ Bảy ngày 27/11/2021 của 12 con giáp: Thân - Hợi sự nghiệp thăng hoa, đón nhận tin vui về tài lộc, Dần tiểu nhân đeo bám, Tuất cẩn trọng tiền của

Tử vi thứ Bảy ngày 27/11/2021 của 12 con giáp: Thân - Hợi sự nghiệp thăng hoa, đón nhận tin vui về tài lộc, Dần tiểu nhân đeo bám, Tuất cẩn trọng tiền của

Dưới đây là tử vi thứ Bảy ngày 27/11/2021 của 12 con giáp. Cặp đôi Thân - Hợi ăn nên làm ra, tiền bạc rủng rỉnh. Trong khi đó, Dần bị tiểu nhân ghen ghét hãm hại, Tuất cẩn thận tiền nong.

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