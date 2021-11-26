Tử vi thứ Bảy ngày 27/11/2021 của 12 con giáp: Thân - Hợi sự nghiệp thăng hoa, đón nhận tin vui về tài lộc, Dần tiểu nhân đeo bám, Tuất cẩn trọng tiền của

Thứ Bảy là thời gian tương đối thuận lợi đối với người tuổi Tý. Bản mệnh đã có cơ hội khẳng định vị thế của mình trong công việc. Chuyện làm ăn của Tý tiến triển suôn sẻ, tiền tài thu về đếm mãi không hết.

Xem tử vi thứ Bảy ngày 27/11/2021 của 12 con giáp để dự báo trước những việc có thể xảy ra với mình trong thời điểm này, từ đó giúp bạn có kế hoạch hoàn thành các công việc sắp tới một cách hoàn hảo nhất.

Tử vi 12 con giáp chỉ rõ, người tuổi Sửu nên cẩn trọng hơn trong lời ăn tiếng nói vào thứ Bảy. Vốn là ý tốt nhưng những lời nói của con giáp có thể gây ra sự hiểu nhầm không đáng có khiến cho người lớn hiểu sai về bạn.

Con đường tình duyên của Tý có nhiều chuyển biến tích cực, bản mệnh có thể nhận được tin vui vào tháng này. Tuổi Tý nên mở rộng lòng nhiều hơn để đón nhận tình cảm từ người ấy.

Ngày này phương diện sức khỏe cũng cải thiện đáng kể do bạn đã biết đầu tư nhiều thời gian hơn vào việc tập thể dục và sinh hoạt điều độ.

Tử vi thứ Bảy ngày 27/11/2021 của tuổi Dần

Thứ Bảy tới sẽ là thời gian mối quan hệ hiện tại của người tuổi Dần gặp nhiều trắc trở, nhưng chủ yếu là các mối quan hệ với người thân hoặc bạn cùng phòng. Điều này có thể sẽ đòi hỏi con giáp phải thiết lập lại không gian riêng tư chỗ làm việc hay trong ngôi nhà của mình.

Vận tài lộc của con giáp trong ngày này có phần ảm đạm. Công việc của Dần đang bị chững lại khiến thu nhập bị hạn chế. Con giáp nên cẩn thận bởi đang rơi vào tầm ngắm của tiểu nhân, dễ vướng nhiều thị phi không mong muốn.

Tử vi thứ Bảy ngày 27/11/2021 của tuổi Mão

Vào thứ Bảy, người tuổi Mão tài lộc thịnh vượng, vận khí hanh thông. Bản mệnh có thể dần mở rộng quy mô làm ăn, qua đó thu được về lợi nhuận. Ngoài ra, được cát tinh chiếu rọi, Mão chỉ cần cố gắng ắt mọi chuyện sẽ đâu về đấy.

Đặc biệt, mệnh nữ tuổi Mão ngày càng trẻ đẹp và có khả năng sẽ thu hút nhiều "vệ tinh" trong thời gian tới. Vận đào hoa thịnh vượng, con giáp nếu độc thân sẽ tìm được người hợp ý trong tương lai gần.

Tử vi thứ Bảy ngày 27/11/2021 của tuổi Thìn

Người tuổi Thìn thay vì dành thời gian cho những câu chuyện phiếm khiến mọi thứ đi quá xa gây hại cho bản thân thì Thìn hãy dành thời gian quan tâm đến gia đình, công việc. Có như vậy, bạn mới có một ngày làm việc thật hiệu quả.

Hung khí vây quanh, Thìn gặp nhiều trắc trở trong mọi việc. Con giáp vào thứ Bảy nên hạn chế tiếp xúc với những vật sắc nhọn để tránh làm tổn thương chính mình.

Tử vi thứ Bảy ngày 27/11/2021 của tuổi Tỵ

Được Thần Tài tương trợ, người tuổi Tỵ thoát được những rắc rối liên quan tới tiền bạc. Ngay mà lúc con giáp không nghĩ tới nó nhiều thì cũng lại là lúc dễ gặp may hơn bao giờ hết, bạn nhận được nhiều lời chỉ dẫn hay ho, nếu thực hiện có thể tiết kiệm được khoản tiền kha khá.

Về chuyện tình cảm, luôn có một khoảng cách vô hình giữa cả hai khiến mâu thuẫn một khi đã xảy ra sẽ vô cùng căng thẳng. Cả hai cần học cách lắng nghe và cảm thông cho nhau nhiều hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Bảy ngày 27/11/2021 của tuổi Ngọ

Tử vi chỉ rõ, sắp tới người tuổi Ngọ sẽ có nhiều tham vọng trong công việc. Tuy nhiên, năng lực còn hạn chế, con giáp sẽ gặp không ít khó khăn thậm chí làm thâm hụt tiền của, lâm vào cảnh nợ nần. Bản mệnh cần cẩn trọng trong mọi quyết định mình đưa ra.

Sự hối thúc của gia đình Ngọ về chuyện lứa đôi luôn khiến con giáp chịu nhiều áp lực. Thế nhưng, con giáp cũng đừng vì thế mà “nhắm mắt đưa chân” kẻo hối hận không kịp.

Tử vi thứ Bảy ngày 27/11/2021 của tuổi Mùi

Thần may mắn giúp cho người tuổi Mùi dễ gặp may hơn trong các giao dịch, thương thảo hợp đồng kinh doanh trong thứ Bảy. Con giáp cũng trở nên quyết đoán hơn, dễ có quyết định khôn ngoan đến tiền bạc.

Sức khỏe của Mùi trong thời gian này có dấu hiệu bị giảm sút. Con giáp “nhớ trước quên sau” khiến công việc gặp rắc rối ít nhiều. Bản mệnh cần dành cho mình thời gian nghỉ ngơi để xốc lại tinh thần.

Tử vi thứ Bảy ngày 27/11/2021 của tuổi Thân

Người tuổi Tuất có thể nhận tin vui về tiền bạc vào thứ Bảy. Có những người nhận được khoản lương hoặc việc kinh doanh có nguồn thu đổ về nên bạn có khoản thời gian rủng rỉnh tiền tiêu.

Ngoài ra, được quý nhân phù trợ, bản mệnh dù gặp khó khăn cũng sẽ tai qua nạn khỏi, dễ dàng có được thành công đột phá. Vận trình đang lên, con giáp hãy tận dụng triệt để những cơ hội đang đến để phất lên trong tương lai gần.

Tử vi thứ Bảy ngày 27/11/2021 của tuổi Dậu

Tử vi cho thấy, vận trình của người tuổi Dậu trong thứ Bảy này có nhiều biến động. Mọi thứ cứ đi chệch hướng khiến con giáp vô cùng mệt mỏi. Công việc xảy ra sai sót, những rạn nứt với đồng nghiệp cũng ngày một gia tăng.

Con giáp chủ động kiềm chế cảm xúc, tập trung hơn vào phần việc của mình và né tránh những thị phi không cần thiết. Những xui rủi đến với bạn chỉ góp phần làm tiểu nhân thêm đắc ý mà thôi.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Bảy ngày 27/11/2021 của tuổi Tuất

Thứ Bảy này, mọi chuyện có thể không diễn ra thuận lợi giống như người tuổi Tuất dự tính ban đầu. Sự lơ đãng, chủ quan của con giáp khiến công việc bị chậm trễ và gặp nhiều sai sót. Ngoài ra, con giáp cũng không nên giải quyết mọi việc theo tình cảm để tránh rước họa vào thân.

Về mặt tài chính, bản mệnh nên cẩn thận với chuyện tiền nong. Nếu đi đâu, bạn nên hạn chế việc mang theo nhiều tiền mặt kẻo dễ bị mất trộm, cướp giật.

Tử vi thứ Bảy ngày 27/11/2021 của tuổi Hợi

Người tuổi Hợi nhận về nhiều điều tích cực trong ngày thứ Bảy. Nhờ thành tích tốt, bản mệnh nhận được những khoản lương thưởng lớn. Người tự mình làm chủ cũng duy trì được mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng, đối tác.

Về tình cảm, sau thời gian dài xảy ra mâu thuẫn, bạn và người ấy đã biết thông cảm cho nhau hơn. Từ đây, tình cảm của bản mệnh sẽ chuẩn bị bước sang một trang mới.

*Mọi thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.