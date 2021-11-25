Trong 20 ngày tới, 3 con giáp may mắn vừa mở cửa đã thấy lộc trời, sự nghiệp thăng lên phơi phới, thành công liên tục gọi mời

Thời gian 20 ngày tiếp theo chính là thời điểm mà người tuổi Mão nắm chắc được vận mệnh của đời mình. Con giáp bắt đầu định hướng được bản thân cần gì và muốn gì. Có thể nói, đây chính là "kim chỉ nam" bước đầu cho một sự nghiệp tươi sáng sắp mở ra phía trước. Chưa kể, mệnh Mão còn được thần tài hậu thuẫn mà thổi bao nhiêu là cát khí vào nhà, làm vạn sự xảy đến với con giáp này đều dễ dàng thuận lợi. Chỉ cần luôn theo đuổi hoài bão của mình thì chắc rằng đến cuối năm nay, cả tiền tài và địa vị Mão sẽ đều có đủ.

Trong 20 ngày tới, người tuổi Thìn thời vận lên cao, công danh tấn tới. Con giáp may mắn này sẽ có nhiều cơ hội học tập hoặc làm việc chung với những người tài giỏi, từ đó tích lũy được vốn kinh nghiệm đáng quý cho bản thân sau này. Mọi xui rủi cũng dần qua đi, khó khăn thì luôn được Thìn giải quyết một cách ổn thỏa, giúp con giáp này vững vàng hơn trên con đường sự nghiệp của mình.

Khi mọi cố gắng đã đong đầy thì cũng là lúc Thìn được thăng lên các chức vụ cao hơn nơi làm việc và cải thiện được rất nhiều mức thu nhập mỗi tháng.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Trong 20 ngày tới, tài lộc của người tuổi Ngọ vượng phát trông thấy, mở ra nhiều cơ hội phát tài cho con giáp này đổi vận trước khi bước sang năm mới. Chỉ cần Ngọ biết nắm bắt thời điểm này mà phát huy hết khả năng của bản thân, làm việc chăm chỉ mỗi ngày thì những thành quả thu về sẽ là vô cùng to lớn. Chưa kể, trên con đường sự nghiệp lắm lúc gặp phải chông gai nhưng chủ mệnh luôn được quý nhân giúp đỡ mà vượt qua được khó khăn một cách dễ dàng.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.