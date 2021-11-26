Vào ngày đầu tiên của tháng 12, 3 con giáp may mắn chạm trúng mỏ vàng, phất lên giàu có, cả tiền tài lẫn danh vọng đều một tay ôm trọn

Vào ngày đầu tiên của tháng 12, 3 con giáp may mắn làm ăn thuận lợi, tài lộc dồi dào. Được cát tinh chiếu rọi, bản mệnh đạt được nhiều bức phá bất ngờ trong sự nghiệp.

Tuổi Tuất

Được Phúc Tinh soi chiếu, sự nghiệp của tuổi Tuất bắt đầu từ 18h ngày 1/12 bắt đầu có dấu hiệu thăng hoa. Bản mệnh được cấp trên giao phó cho những nhiệm vụ khó khăn nhưng nếu hoàn thành xuất sắc ắt sẽ được cân nhắc. Tài chính của bản mệnh có dấu hiệu cải thiện. Bên cạnh khoản tiền do công sức lao động, tuổi Tuất có thể nhận được lợi nhuận từ các khoản đầu tư.

Có thể nói, tuổi Tuất càng cố gắng bao nhiêu, công sức thu về không hề uổng phí. Chuyện tình cảm có khởi sắc đáng mừng, bản mệnh có thể nhận được lời bày tỏ của một người nào đó.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Kim đồng hồ chỉ đúng 18h ngày 1/12, người tuỗi Mão tài vận hanh thông, công danh ngập lối. Con giáp rất giỏi trong việc tạo dựng và bảo vệ các mối quan hệ của mình nên gặp được rất nhiều nhiều quý nhân. Sự nghiệp của Mão cũng vì thế mà ngày một thuận lợi và phát triển, đem về nguồn thu nhập ổn định và ngày một tăng cao.

Ngoài ra, mọi việc trong cuộc sống cũng thuận buồm xuôi gió nên con giáp may mắn này có thể tận hưởng cuộc sống vui tươi, vô tư, vô lo.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Vận thế của người tuổi Mùi kể từ 18h ngày 1/12 sẽ có nhiều chuyển biến tích cực. Theo đó, dù thời gian trước công việc có gặp chút trục trặc nhưng con giáp này đều có thể khắc phục. Con giáp có nhiều cơ hội chứng minh năng lực của bản thân và nhận được sự tín nhiệm từ mọi người. Vận thế đang lên, Mùi sẽ nhanh chóng có được thành công đột phá.

Vận tình duyên của Mùi có nhiều chuyển biến tích cực. Những cuộc gặp gỡ với bạn cũ sẽ là cơ hội tốt cho bạn mở rộng mối quan hệ về thoát khỏi kiếp "lẻ bóng" một cách sớm nhất. Con giáp hãy tận dụng triệt điể cơ hội nếu có.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý đọc giả.

Vào 18h ngày 27/11, 3 con giáp may mắn hỷ sự tới nhà, tiền vàng bao la, cuộc đời chính thức bước sang trang mới Kể từ lúc kim đồng hồ điểm đúng 18h ngày 17/11, 3 con giáp may mắn ùa về, làm gì cũng hanh thông, xuôi thuận. Bản mệnh mau chóng phất lên giàu có, cuộc sống viên mãn đủ đầy.

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