Được cát tinh soi chiếu, đúng 45 ngày tới tài vận của 4 con giáp này đi lên không ngừng, buôn 1 bán 10, tiền ào ào vào túi, muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 01/05/2022 05:00

Sau 45 ngày tới, 3 con giáp này bước vào cục diện Thái Tuế tương hợp, vận thế của họ này hanh thông phát tài.

Tuổi Thìn

Những người cầm tinh con Rồng có tham vọng và hoài bão lớn lao. Trong công việc, họ luôn cố gắng đạt được thành tích xuất sắc, nỗ lực không ngừng để có cơ hội thăng quan tiến chức. Vì vậy, họ luôn được cấp trên tin tưởng, giao phó trọng trách quan trọng.

45 ngày tới là thời gian hoàng kim của Thìn. Những nỗ lực của người tuổi Thìn sẽ được ghi nhận và đền đáp xứng đáng. Trong công việc, họ sẽ đạt được những đỉnh cao mới, gặt hái nhiều thành tích đáng kể.

Đường tài lộc vượng, người tuổiThìn có nhiều cơ hội kiếm tiền trong khoảng thời gian sắp tới. Hãy bắt đầu tìm hiểu các danh mục đầu tư để đồng tiền sinh lời hiệu quả.

Tuổi Dậu

Năm 2022, tuổi Dậu gặp Dần chủ về bình hoà, báo hiệu một năm khá ổn định, không có nhiều sóng gió, thăng trầm. Công việc làm ăn khá suôn sẻ, có quý nhân phù trợ, không gặp trở lực nào quá lớn và bắt đầu bước vào giai đoạn tích lũy chờ thời bùng nổ.

Được cát tinh soi chiếu, đúng 45 ngày tới tài vận của 4 con giáp này đi lên không ngừng, buôn 1 bán 10, tiền ào ào vào túi, muốn nghèo cũng khó - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sau 45 ngày tới, người tuổi Dậu bước vào cục diện Thái Tuế tương hợp, vận thế của con giáp này tương đối hanh thông nhưng do thời gian trước đây gặp phải hạn tiểu nhân nặng nề nên công việc gặp không ít trở ngại. Tuy nhiên do có cát tinh nhập mệnh, áp chế được hạn tiểu nhân nên rất nhiều mặt trong cuộc sống có sự cải thiện đáng kể. Con giáp này có thể nhanh chóng chuyển bại thành thắng, gặp hung hóa cát, làm việc gì cũng suôn sẻ và nhận được tin vui về việc tăng chức tăng lương.

Tuổi Mão

Trời sinh những người tuổi Mão sống tình cảm, nghĩa khí, nhờ vậy mà xung quanh có nhiều bạn bè, cộng với vận khí tốt nên dễ phát tài. Năm 2022 này là giai đoạn dễ dàng thăng hoa của những người tuổi Mão, chỉ cần dốc sức hết mình, nắm bắt cơ hội xung quanh thì sẽ giàu có trong năm nay. Người tuổi Mão vốn là những người mang số mệnh vượng phu ích tử, trong tương lai không chỉ giúp gia đạo hưng vượng và hòa thuận, mà còn sở hữu cuộc sống hạnh phúc. 

45 ngày tới, những người tuổi Mão sẽ tìm được cơ hội đổi đời, sẽ có mọi thứ khiến ai cũng ngưỡng mộ. Đặc biệt đối với những người làm ăn kinh doanh, thời gian tới sẽ gặp được nhiều cơ hội để tăng thêm thu nhập, nợ nần mấy cũng giải quyết triệt để.

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo.

Đúng 20 ngày tới (1.5 đến ngày 20.5), Thần Phật ưu ái vận khí tăng nhanh, 3 con giáp "tiền đẻ ra tiền", cuối năm đổi đời, mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Đúng 20 ngày tới (1.5 đến ngày 20.5), Thần Phật ưu ái vận khí tăng nhanh, 3 con giáp "tiền đẻ ra tiền", cuối năm đổi đời, mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Trong 20 ngày tới, tài lộc của 3 tuổi này chỉ có tăng không có giảm, cả nguồn thu nhập chính lẫn phụ đều tăng.

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