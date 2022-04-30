Đúng 20 ngày tới, từ ngày 10/5 - 30/5, Thần Phật mở ra vận may lớn, 3 con giáp tiền chất thành núi, nhận được sự giàu có và may mắn tột đỉnh

Tâm linh - Tử vi 30/04/2022 21:15

20 ngày tới họ có thể gặp nhiều may mắn, sự nghiệp thăng tiến và suôn sẻ, có thể quyết định trong thời gian tới đủ để đổi vận của 3 con giáp này trong nửa đời còn lại. 

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ có nghị lực sống vững vàng, luôn cố gắng vươn lên để đạt những điều mà mình mong muốn. Dù cho khó khăn xuất hiện, con giáp này cũng không đầu hàng.

Tử vi dự báo, trong 20 ngày tới, tuổi Ngọ sẽ nhận được nhiều cơ hội phát triển trong lĩnh vực kinh doanh. Con giáp này có sẵn vốn liếng, kinh nghiệp lại thêm nhiều mối quan hệ xã hội tốt từ trước đó nên có thể phát triển thuận lợi, thu về một khoản kha khá.

Tuổi Mão

Phụ nữ tuổi Mão thông minh, hóm hỉnh và linh hoạt, họ có thể tìm thấy ở họ nhiều ưu điểm mà phụ nữ bình thường không có được. Từ ngày 11 đến 30/4 sẽ gặp nhiều sóng gió, tiền chất thành núi, tài lộc rước về, phúc khí của các con giáp nữ Mão cũng ngày càng vượng.

Đúng 20 ngày tới, từ ngày 10/5 - 30/5, Thần Phật mở ra vận may lớn, 3 con giáp tiền chất thành núi, nhận được sự giàu có và may mắn tột đỉnh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

20 ngày tới có Thần Tài che chở, nên dù làm ở ngành nào cũng đều hanh thông, rất dễ được lãnh đạo quý trọng, thăng quan tiến chức, tài lộc ngày càng hanh thông, và trở thành một người phụ nữ giàu có. Đồng thời, phụ nữ thuộc con giáp này rất hiếu thảo với con cái, về sau sẽ được hưởng phúc khí và trường thọ, không thiếu tiền tiêu.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn vốn là người rất tài năng và thông minh, họ biết nắm bắt thời cơ để thay đổi cuộc sống lên tầm cao mới. Bên cạnh đó, tuổi Thìn cũng là những người tham vọng, sẵn sàng đối mặt với khó khăn thử thách, hy sinh hiện tại để đạt được thành công trong tương lai.

Sau 20 ngày tới đa số tuổi Thìn cũng có cơ ngơi thịnh vượng đáng ngưỡng mộ. Năm 2022 này là một năm có nhiều biến động đối với tuổi Thìn, thời gian trước khó khăn thế nào không biết nhưng bước vào 20 ngày tới họ có thể gặp nhiều may mắn, sự nghiệp thăng tiến và suôn sẻ, có thể quyết định trong thời gian tới đủ để đổi vận của tuổi Thìn trong nửa đời còn lại. 

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo. 

Thời tới cản không nổi, tình tiền khởi sắc, 3 con giáp làm đâu thắng đấy, "tiền đẻ ra tiền" mua nhà sắm xe chỉ trong chớp mắt trong 3 năm tới

Thời tới cản không nổi, tình tiền khởi sắc, 3 con giáp làm đâu thắng đấy, "tiền đẻ ra tiền" mua nhà sắm xe chỉ trong chớp mắt trong 3 năm tới

Tử vi trong ba năm tới, đường tài lộc của 3 con giáp cực tốt, có cơ hội kiếm tiền, vận may sẽ liên tục đến đế hỗ trợ "túi tiền" của bạn.

Xem thêm
Từ khóa:   bói vui bói vui con giáp tử vi

TIN MỚI NHẤT

Đàn cá voi nhà táng đánh chìm du thuyền, 4 người bị mắc kẹt trên biển

Đàn cá voi nhà táng đánh chìm du thuyền, 4 người bị mắc kẹt trên biển

Video 1 giờ 13 phút trước
Sự thật cảm động đằng sau vật dụng bất thường tôi vô tình thấy trong túi áo chồng

Sự thật cảm động đằng sau vật dụng bất thường tôi vô tình thấy trong túi áo chồng

Tâm sự Eva 1 giờ 43 phút trước
Gia đình sốc nặng khi phát hiện trăn khổng lồ dài 6 mét bò vào nhà bị ngập nước

Gia đình sốc nặng khi phát hiện trăn khổng lồ dài 6 mét bò vào nhà bị ngập nước

Video 2 giờ 13 phút trước
Cuộc trò chuyện bí mật lúc nửa đêm của người chồng và phản ứng của người vợ

Cuộc trò chuyện bí mật lúc nửa đêm của người chồng và phản ứng của người vợ

Tâm sự gia đình 2 giờ 43 phút trước
Sự thật sau hành động vứt tiền và yêu cầu bất ngờ của người chồng

Sự thật sau hành động vứt tiền và yêu cầu bất ngờ của người chồng

Tâm sự gia đình 3 giờ 13 phút trước
Đêm mất ngủ của tôi sau lời nhờ vả không ai ngờ từ cô hàng xóm

Đêm mất ngủ của tôi sau lời nhờ vả không ai ngờ từ cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 3 giờ 43 phút trước
Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Tâm sự gia đình 4 giờ 13 phút trước
Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Tâm sự gia đình 4 giờ 43 phút trước
Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Ngoại tình 5 giờ 13 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 23 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Qua đêm nay, 3 con giáp làm 1 được 10, giàu có khó ai sánh bằng, tiền rủng rỉnh túi, Lộc Lá đầy tay, tương lai tươi sáng

Qua đêm nay, 3 con giáp làm 1 được 10, giàu có khó ai sánh bằng, tiền rủng rỉnh túi, Lộc Lá đầy tay, tương lai tươi sáng