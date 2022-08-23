Đúng vào thứ 4 (24/8/2022), Cát Thần kề bên, vận may trợ mệnh, 3 con giáp bội thu tài lộc, may túi đựng vàng, may bao đựng tiền, không thành đại gia cũng của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 23/08/2022 05:13

Dưới đây là 3 con giáp tài lộc dồi dào, sự nghiệp thăng hoa, thu nhập vô tận, sẽ sớm mua được những gì mình thích mà không lo về giá.

Tuổi Dần

Đối với những người sinh vào năm con Hổ, vào thú 4 (24/8) sẽ khiến sự nghiệp của Dần khởi sắc, mọi việc suôn sẻ. Sau đó, vận khí của những người cầm tinh con Hổ không ngừng tăng lên, lại được Quý nhân phù trợ trong sự nghiệp, mang đến cho mọi người cơ hội làm giàu.

Vận khí của Dần ngày một tăng cao. Con giáp này được quý nhân phù trợ nên ngày càng thành công trong công việc. Người làm kinh doanh giữ chân được khách hàng. Công việc kinh doanh của họ phất lên trông thấy. Con giáp tuổi Dần có thu nhập cao, có thể mua nhà, tậu xe cùng nhiều món đồ có giá trị cho bản thân và gia đình.

Người tuổi Dần được dự báo sẽ gặp vận đỏ trong cả sự nghiệp lẫn tình duyên trong thứ 4 này. Vì những thành tích tốt nên họ được cấp trên khen thưởng, trọng dụng. Nhờ vận khí hưng thịnh nên con giáp này làm ăn phát đạt, chốt được nhiều đơn hàng, chuyện vui dồn dập.

Đúng vào thứ 4 (24/8/2022), Cát Thần kề bên, vận may trợ mệnh, 3 con giáp bội thu tài lộc, may túi đựng vàng, may bao đựng tiền, không thành đại gia cũng của nả đầy nhà - Ảnh 1
Đối với những người sinh vào năm con Hổ, vào thú 4 (24/8) sẽ khiến sự nghiệp của Dần khởi sắc, mọi việc suôn sẻ. - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tài lộc tăng vọt, vào thứ 4 (24/8), tuổi Thìn được sao may mắn lên cao, có nhiều cơ hội trong sự nghiệp. Người tuổi Thìn là người lạc quan, siêng năng học hỏi, hỏi han, năng lực sẽ được nâng cao vô tình, lại còn được quý nhân Tài tinh giúp đỡ, trong thời gian tới sự nghiệp hanh thông, tài lộc vượng, ngày càng hanh thông, thu được thành quả ngọt ngào.

Tài lộc của người tuổi Thìn vượng hơn thấy rõ. Biết nắm bắt thời cơ, người tuổi Thìn có nhiều bước tiến trong sự nghiệp. Người làm công ăn lương có thu nhập từ nhiều nguồn. Công việc kinh doanh của con giáp này phát triển thuận lợi, doanh thu nhờ đó mà tăng cao. Người tuổi này ăn nên làm ra, có thể mua sắm nhiều món đồ giá trị.

Vận khí của người tuổi Thìn vượng hơn thấy rõ. Con giáp này nhận được nhiều tin vui trong sự nghiệp, chuyện vui nối tiếp nhau. Nếu làm công ăn lượng thì có thêm thu nhập từ công việc làm thêm. Nếu làm nông nghiệp thì mùa màng bội thu. Nếu biết nắm bắt thêm các cơ hội kiếm tiền khác thì Thìn sẽ có hầu bao rủng rỉnh, thu hái bộn tiền.

Đúng vào thứ 4 (24/8/2022), Cát Thần kề bên, vận may trợ mệnh, 3 con giáp bội thu tài lộc, may túi đựng vàng, may bao đựng tiền, không thành đại gia cũng của nả đầy nhà - Ảnh 2
Vận khí của người tuổi Thìn vượng hơn thấy rõ, con giáp này nhận được nhiều tin vui trong sự nghiệp, chuyện vui nối tiếp nha - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi vốn tính hiền lành, nhân hậu và độ lượng nhất trong 12 con giáp. Trong mọi chuyện, con giáp này luôn muốn dĩ hòa vi quý, chấp nhận cả phần thua thiệt về phía mình. Cũng chính vì vậy mà con giáp này giữ được hòa khí với mọi người. Càng về sau càng nhiều phúc báo.

Người tuổi Hợi có tài lộc rất vượng. Những chuyện may mắn liên tiếp tới gõ cửa. Đây cũng là thời điểm mà người tuổi Hợi rũ bỏ được điềm xui, rước điều may về nhà. Với người làm nông nghiệp thì mưa thuận, gió hòa, mọi chuyện đều suôn sẻ. Đối với người làm ăn kinh doanh thì các thương vụ đều xuôi chèo, mát mái, đưa về nguồn lợi đáng kể.

Người tuổi Hợi làm ăn gặp thời gặp thế nên thu nhập tăng lên nhanh chóng. Họ sẽ sớm mua được nhà, tậu được xe và tận hưởng cuộc sống giàu sang, sung túc như mong đợi.

Đúng vào thứ 4 (24/8/2022), Cát Thần kề bên, vận may trợ mệnh, 3 con giáp bội thu tài lộc, may túi đựng vàng, may bao đựng tiền, không thành đại gia cũng của nả đầy nhà - Ảnh 3
 Đây cũng là thời điểm mà người tuổi Hợi rũ bỏ được điềm xui, rước điều may về nhà - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi 3 ngày giữa tuần (24, 25, 26/8), Thần May Mắn độ mệnh, 3 con giáp 'quay xe' cực gắt, vét hết tài lộc thiên hạ, ngập ngụa hỷ sự, phúc khí dồi dào, gia tăng của cải nhanh như tên lửa

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