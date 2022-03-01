Đúng vào 9h ngày 2/3, Cát tinh ban phúc, thời vận lên hương, 3 con giáp may mắn ăn nên làm ra, tiền tài dư dả, may mắn có thừa, thỏa sức tung hoành ngang, dọc

Tâm linh - Tử vi 01/03/2022 00:34

Đúng 9h ngày 2/3, 3 con giáp may mắn đại thắng trong sự nghiệp, tiền bạc hanh thông, vận trình tấn tới. Bản mệnh có được cuộc sống dư dả, sung túc.

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ vận trình hanh thông kể từ 9h ngày 2/3. Con giáp dễ dàng tìm được đối tác làm ăn đáng tin cậy, cùng nhau xây dựng tương lai tốt đẹp. Con đường tài lộc của con giáp trở nên rực rỡ. Bản mệnh có thể kiếm được nhiều khoản hời hơn từ các công việc mà mình theo đuổi. Vận trình đang lên, bản mệnh làm gì cũng thành công.

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Người tuổi Ngọ vận trình hanh thông kể từ 9h ngày 2/3 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi vào 9h ngày 2/3 thuận nhiều tài lộc. Con giáp chính thức nhận được sự tín nhiệm cấp trên trên mà thuận lợi thăng quan tiến chức. Ngoài ra, bản mệnh cũng nên tranh thủ thời gian này để phát triển các nghề tay trái đã ấp ủ bấy lâu. Tài lộc của Hợi cũng vì thế mà gia tăng nhanh chóng, của ăn của để dư dả. 

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Người tuổi Hợi vào 9h ngày 2/3 thuận nhiều tài lộc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Kể từ 9h ngày 2/3, người tuổi Dậu may mắn liên miên, hỷ sự tìm đến tận cửa. Những kế hoạch, dự án được tiến hành trong thời gian này đều mang lại lợi nhuận to lớn, con giáp nhờ vậy mà dần trở nên sung túc, chi tiêu thả ga không cần nhìn giá. Ngoài ra, trong phương diện tình cảm, những mâu thuẫn lúc trước đều được giải quyết, bạn và người thân đều hiểu và thông cảm cho khó khăn của nhau. 

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Kể từ 9h ngày 2/3, người tuổi Dậu may mắn liên miên, hỷ sự tìm đến tận cửa - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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