Đúng vào 9h ngày 2/3, Cát tinh ban phúc, thời vận lên hương, 3 con giáp may mắn ăn nên làm ra, tiền tài dư dả, may mắn có thừa, thỏa sức tung hoành ngang, dọc

Đúng 9h ngày 2/3, 3 con giáp may mắn đại thắng trong sự nghiệp, tiền bạc hanh thông, vận trình tấn tới. Bản mệnh có được cuộc sống dư dả, sung túc.
- Tử vi 12 ngày tới (28/2 - 11/3), ơn trên phái quý nhân xuống giúp đỡ, 3 con giáp vượng đường công danh, hanh thông tài lộc, vinh hoa phú quý hưởng mãi không hết
- Kể từ giờ phút này đến ngày 13/3, đạt cái đại lợi, 3 con giáp tài lộc bừng sáng, may mắn liên miên, hưởng trọn vinh sủng từ ơn trên ban tặng
Tuổi Ngọ
Người tuổi Ngọ vận trình hanh thông kể từ 9h ngày 2/3. Con giáp dễ dàng tìm được đối tác làm ăn đáng tin cậy, cùng nhau xây dựng tương lai tốt đẹp. Con đường tài lộc của con giáp trở nên rực rỡ. Bản mệnh có thể kiếm được nhiều khoản hời hơn từ các công việc mà mình theo đuổi. Vận trình đang lên, bản mệnh làm gì cũng thành công.
Tuổi Hợi
Người tuổi Hợi vào 9h ngày 2/3 thuận nhiều tài lộc. Con giáp chính thức nhận được sự tín nhiệm cấp trên trên mà thuận lợi thăng quan tiến chức. Ngoài ra, bản mệnh cũng nên tranh thủ thời gian này để phát triển các nghề tay trái đã ấp ủ bấy lâu. Tài lộc của Hợi cũng vì thế mà gia tăng nhanh chóng, của ăn của để dư dả.
Tuổi Dậu
Kể từ 9h ngày 2/3, người tuổi Dậu may mắn liên miên, hỷ sự tìm đến tận cửa. Những kế hoạch, dự án được tiến hành trong thời gian này đều mang lại lợi nhuận to lớn, con giáp nhờ vậy mà dần trở nên sung túc, chi tiêu thả ga không cần nhìn giá. Ngoài ra, trong phương diện tình cảm, những mâu thuẫn lúc trước đều được giải quyết, bạn và người thân đều hiểu và thông cảm cho khó khăn của nhau.
*Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.