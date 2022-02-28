Kể từ giờ phút này đến ngày 13/3, đạt cái đại lợi, 3 con giáp tài lộc bừng sáng, may mắn liên miên, hưởng trọn vinh sủng từ ơn trên ban tặng

Tâm linh - Tử vi 28/02/2022 00:37

Từ đây đến ngày 13/3, 3 con giáp may mắn làm ăn phát đạt, tài lộc dồi dào, sống đời phủ phê, vượng phát.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân đón nhận nhiều tài lộc từ đây đến ngày 13/3. Với bản lĩnh và vốn kinh nghiệm dày dặn, con giáp không lo bị cản đường bởi bất cứ khó khăn nào. Sự nghiệp hanh thông kéo theo tài lộc xuôi thuận. Tiền bạc ào ào đổ về nhà khiến ai cũng phải ngưỡng mộ, nhân cơ hội này bạn cũng nên chuẩn bị tiếp những kế hoạch tài chính khác cho mình.

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Người tuổi Thân đón nhận nhiều tài lộc từ đây đến ngày 13/3- Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Kể từ đây đến ngày 13/3, người tuổi Tỵ vận trình lên hương, làm ăn phát đạt. Con giáp may mắn dù đang theo đuổi ngành nghề nào thì khi cánh cửa tài lộc cũng sẽ mở ra với bạn. Việc thu và chi khá cân đối nên về cơ bản bạn không phải lo nghĩ gì nhiều. Nếu muốn gia tăng tài sản, bản mệnh có thể tìm kiếm cơ hội từ những mối quan hệ xã hội. Nhiều khả năng, con giáp may mắn này có thể gặp được quý nhân phù trợ, đưa đường chỉ lối đến thành công.

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Kể từ đây đến ngày 13/3, người tuổi Tỵ vận trình lên hương, làm ăn phát đạt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu nhận đón nhận nhiều hỷ sự từ đây đến ngày 13/3. Bản mệnh nếu là người kinh doanh, buôn bán sẽ có được nhiều hợp đồng, dự án có giá trị, mở rộng quy mô công việc. Còn nếu là người làm công ăn lương thì Dậu có được sự tin tưởng của cấp trên, thuận lợi thăng tiến lên những vị trí cao hơn.

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Người tuổi Dậu nhận đón nhận nhiều hỷ sự từ đây đến ngày 13/3. - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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