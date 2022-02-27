Tử vi thứ Hai ngày 28/2/2022 của 12 con giáp: Thìn - Dậu gặp được quý nhân, vận trình thông thuận, Mùi chú ý cách cư xử, tài lộc có dấu hiệu lâm nguy

Hiệu suất làm việc của người tuổi Tý được cải thiện trong thứ Hai. Những khó khăn, rắc rối không hề làm con giáp chùn bước mà ngược lại càng khiến bạn quyết tâm hơn. Tài năng của bạn được ghi nhận trong mắt một nhân vật đặc biệt nào đó, dự báo cho một khởi đầu mới đầy sáng sủa trong tương lai.

Xem tử vi thứ Hai ngày 28/2/2022 của 12 con giáp để dự báo trước những việc có thể xảy ra với mình trong thời điểm này, từ đó giúp bạn có kế hoạch hoàn thành các công việc sắp tới một cách hoàn hảo nhất.

Trong thứ Hai, người tuổi Sửu đã dễ vướng vào chuyện tranh chấp, thị phi với đồng nghiệp. Con giáp này đang phải đối mặt với những cản trở lớn trên đường công danh sự nghiệp. Sự thành công của bản mệnh dễ sinh ra lòng ghen ghét, đố kỵ của tiểu nhân. Lời khuyên cho bạn là chớ nên hành xử nóng nảy khiến “chuyện bé xé ra to” tránh mọi chuyện thêm khó giải quyết.

Vận trình tình cảm dễ gặp sóng gió. Bản mệnh cũng đừng nên quá kỳ vọng vào tình yêu hoàn hảo vì sẽ sớm thất vọng.

Tử vi thứ Hai ngày 28/2/2022 của tuổi Dần

Vận trình công việc của tuổi Dần trong thứ Hai diễn ra tương đối khó khăn. Ý kiến của con giáp không được mọi người ủng hộ. Có thể, Dần sẽ phải vất vả làm việc vất vả một mình và chống chọi với các áp lực xung quanh. Bản mệnh được khuyên hãy kiên định với lựa chọn của mình, dù đúng hay sai thì Dần cũng sẽ học hỏi được nhiều kinh nghiệm.

Tài lộc vẫn giậm chân tại chỗ, con giáp nên có kế hoạch tài chính cụ thể để có được nguồn tích lũy vững vàng.

Tử vi thứ Hai ngày 28/2/2022 của tuổi Mão

Công việc của người tuổi Mão trong thứ Hai diễn ra xuôi thuận. Con giáp sẽ đón nhận được nhiều khoảnh khắc đáng giá khi làm việc trong môi trường tập thể. Nhiều cơ hội thăng tiến, đầu tư tiềm năng sẽ xuất hiện nên Mão hãy cố gắng nắm giữ.

Đường tiền tài của Mão không tệ. Nguồn thu nhập ổn định giúp con giáp có cuộc sống thoải mái, dư dả.

Tử vi thứ Hai ngày 28/2/2022 của tuổi Thìn

Người tuổi Thìn gặp nhiều may mắn cho sự nghiệp vào thứ Hai. Tinh thần làm việc có trách nhiệm cao của bạn khiến lãnh đạo luôn cảm thấy an tâm khi giao cho bạn trọng trách. Vận trình tài lộc đón nhận nhiều tin vui. Những khoản tiền không báo trước cứ ào ào đổ về túi đem đến cho bản mệnh cuộc sống thoải mái, dư dả.

Trong chuyện tình cảm, bản mệnh và người bạn đời luôn thấu hiểu lẫn nhau mà không cần đôi bên phải nói rõ thành lời. Đây là hạnh phúc mà khối người mơ ước.

Tử vi thứ Hai ngày 28/2/2022 của tuổi Tỵ

Trong thứ Hai, người tuổi Tỵ cảm thấy khó khăn trước các tình huống xấu bất lợi gặp phải. Có vẻ, con giáp đang bị mất phương hướng, chưa tìm được lối đi cho riêng mình cả công việc và cuộc sống. Bên cạnh đó, tình hình tài chính cũng là điều đáng lo ngại cho Tỵ trong thời gian này. Nếu không chi tiêu hợp lý, con giáp dễ lâm vào thiếu hụt, nợ nần.

Con giáp có thể gặp phải tình huống xấu hổ trong thời gian này, Do đó, nếu đi ra ngoài bạn nên xem dự báo thời tiết hay chuẩn bị trang phục cho phù hợp.

Trong thứ Hai, người tuổi Tỵ cảm thấy khó khăn trước các tình huống xấu bất lợi gặp phải - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Hai ngày 28/2/2022 của tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ trong thứ Hai gặp nhiều vận rủi. Con giáp nên kiểm soát cảm xúc của mình, tránh để cơn nóng giận làm chủ mà gây ra những sai lầm đáng tiếc. Con giáp cũng nên cẩn trọng hơn trong lời ăn tiếng nói. Một lần lỡ lời có thể khiến bạn mất đi cơ hội thăng tiến đã chờ đợi lâu nay.

Bản mệnh cần quan tâm hơn đến sức khỏe. Người lớn tuổi chú ý không làm việc quá sức, còn người trẻ tuổi làm văn phòng chớ nên ngồi một chỗ quá lâu.

Tử vi thứ Hai ngày 28/2/2022 của tuổi Mùi

Người tuổi Mùi trong thứ Hai bất chợt trở khó giữ bình tĩnh trước những tình huống tiêu cực nên có thể sẽ gây ra những thương tổn, xích mích nơi công sở. Thị phi sẽ bắt đầu bủa vây lấy con giáp và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự nghiệp của bản mệnh. Bạn cần cẩn trọng trong cách cư xử để tránh điều tiếng không cần thiết.

Bên cạnh đó, Mùi cũng nên chú ý hơn trong chuyện tiền bạc. Việc cho vay hay đứng ra mượn nợ hộ cũng khá nhạy cảm với bạn trong giai đoạn này. Con giáp nên hạn chế thì hơn.

Tử vi thứ Hai ngày 28/2/2022 của tuổi Thân

Thần Tài phù trợ, người tuổi Thân có thể kiếm được một khoản tiền lương hoặc tiền lời kha khá nhờ vào những thành công trong công việc hiện tại. Khoản tiền này hoàn toàn tương xứng với công sức lao động của bạn.

Bản tính rộng rãi, cởi mở giúp bạn xây dựng được nhiều mối quan hệ xã giao, hợp tác tốt đẹp. Trong những người bạn quen ắt có quý nhân giúp bạn tiếp cận được với những cơ hội đáng quý trong tương lai.

Thần Tài phù trợ, người tuổi Thân có thể kiếm được một khoản tiền lương hoặc tiền lời kha khá - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Hai ngày 28/2/2022 của tuổi Dậu

Người tuổi Dậu trải qua ngày thứ Hai với nhiều điều thuận lợi. Con giáp có cơ hội gặp được quý nhân chỉ cho bạn đi đúng hướng trên muôn vàn ngã rẽ phía trước. Đây chính là cơ hội tốt để bạn học hỏi những kinh nghiệm quý báu giúp ích cho công việc sau này.

Sức khỏe của bản mệnh đang được cải thiện. Điều này một phần là nhờ vào việc bạn lạc quan với cuộc sống và không còn buồn phiền vì những việc trong quá khứ.

Tử vi thứ Hai ngày 28/2/2022 của tuổi Tuất

Người tuổi Tuất vướng phải nhiều chuyện phức tạp, rắc rối trong thứ Hai. Cái tôi lớn cùng sự nóng nảy sẽ khiến con giáp đưa ra những quyết định sai lầm. Do đó, trước khi bắt tay vào một việc gì, bạn không nên chỉ làm theo ý mình mà nên thử thảo luận, trao đổi với những người giàu kinh nghiệm

Vận trình tài lộc có điềm báo thất thoát. Nguồn thu nhập không ổn định, lại thêm các khoản phát sinh bất ngờ khiến bản mệnh không khỏi đau đầu.

Tử vi thứ Hai ngày 28/2/2022 của tuổi Hợi

Dự đoán, thứ Hai sẽ là ngày đầu bức phá với người tuổi Hợi. Con giáp liên tục gặp vận may trong cả công việc và cuộc sống. Vị thế của bạn trong lĩnh vực mình đang theo đuổi cũng được nâng cao. bản mệnh được cấp trên chiếu cố, tạo điều kiện thể hiện tài năng, nâng cao thu nhập.

Mối quan hệ giữa người tuổi Hợi và gia đình vô cùng hòa hợp. Bạn luôn dành thời gian để trò chuyện, để thấu hiểu những suy nghĩ, cảm xúc của nửa kia.

*Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.