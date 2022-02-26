Tử vi 4 ngày tới (27/2 - 2/3), may mắn trăm bề, 3 con giáp lọt vào mắt xanh của Thần Tài, sự nghiệp lên hương, tiền của dư dả, vận trình phất lên như diều gặp gió

Tâm linh - Tử vi 26/02/2022 16:20

Trong 4 ngày tới, 3 con giáp may mắn phúc vận hanh thông, tài lộc vượng phát, có được cuộc sống giàu sang, dư dả.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân trong 4 ngày tới vận trình thăng hoa, phát tài phát lộc. Con giáp may mắn trong công việc, những dự định của bạn trong thời gian này đều thuận lợi và hoàn thành suôn sẻ. Nếu có người mời hợp tác thì bạn nên nhanh chóng nhận lời không nên chần chừ, sẽ có mối lợi tự nhiên đưa đến, tiền bạc thu hoạch dễ dàng.

Chuyện tình cảm giữa các cặp đôi trong thời gian này diễn ra khá hài hòa, những mâu thuẫn trước đó đều được hòa giải. 

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Người tuổi Thân trong 4 ngày tới vận trình thăng hoa, phát tài phát lộc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Trong 4 ngày tới, người tuổi Mùi nhận nhiều bất ngờ trong cuộc sống. Công việc khá nhàn hạ, con giáp không mất nhiều thời gian xử lý những vấn đề còn tồn đọng trước đó và lên các kế hoạch cho thời gian tới. Thậm chí, bản mệnh còn được dự đoán sẽ kiếm thêm được một khoản kha khá trong thời gian này nhờ linh hoạt, biết lựa chiều gió để xuôi theo.

Tình duyên của bạn hôm nay khá tốt. Con giáp hãy tìm cho mình một người trân trọng và yêu thương bạn thật lòng.

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Trong 4 ngày tới, người tuổi Mùi nhận nhiều bất ngờ trong cuộc sống - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi trong 4 ngày tới hanh thông vận mệnh. Dưới sự giúp đỡ của Thần Tài, công việc của con giáp có nhiều bước tiến đáng kể. Người đi theo con đường học tập, nghiên cứu tìm được cơ hội thể hiện vốn hiểu biết của mình, được nhiều người ngưỡng mộ.

Bản mệnh cũng sẵn sàng chấp nhận rủi ro dù việc gì có xảy ra đi chăng nữa. Điều này giúp bạn có thể gặp được cơ hội thăng tiến hoặc được cấp trên đánh giá cao.

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Người tuổi Hợi trong 4 ngày tới hanh thông vận mệnh - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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