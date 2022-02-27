Tử vi 2 ngày đầu tháng 3 (1/3 - 2/3), là bạn thân của Thần Tài, 3 con giáp phất lên giàu có, vận mệnh thăng hoa, tiền tài chất cao như núi

Trong 2 ngày tới, 3 con giáp may mắn hưởng trọn lộc trời, thời vận thăng hoa khó ai bì kịp.
- Trong 17 ngày tới, vận trình lên hương, 3 con giáp làm ăn phát triển, tài lộc vẻ vang, có được nhiều may mắn hiếm thấy
- Trong 4 tháng tới, 3 con giáp liên tiếp đón nhận vận may, tài lộc thênh thang, công danh thăng hạng, tiền tài lẫn quyền lực đều nắm gọn trong tay
Tuổi Thân
Người tuổi Thân trong 2 ngày đầu tháng 3 không có gì trở ngại. Công việc của con giáp diễn ra trôi chảy theo như kế hoạch đã đặt ra. Quý nhân nâng đỡ giúp bạn đưa ra được những quyết định đúng đắn. Con giáp may mắn tìm được hướng đi mới cho riêng mình và đang chuẩn bị cho những kế hoạch sắp tới. Hãy quyết đoán cho mỗi lựa chọn của mình.
Tuổi Hợi
Trong 2 ngày tới, người tuổi Hợi suôn sẻ thuận lợi hơn trong cả sự nghiệp và cuộc sống. Các mối quan hệ xã giao hài hòa còn mang đến cho bạn cơ hội hợp tác với những đối tác đáng tin cậy. Đây là dịp để bạn chứng minh năng lực, thu vén tài lộc cho riêng mình. Ngoài ra, con giáp cũng đón nhận tin vui sức khỏe. Bạn không còn bị quấy rầy bởi những căn bệnh cũ, cơ thể bạn đang ngày càng được cải thiện rõ rệt.
Tuổi Dậu
Người tuổi Dậu trong 2 ngày tới có vận trình êm ấm. Con giáp nếu là người kinh doanh có thể nhận lấy vô số cơ hội để ký kết nhiều hợp đồng giá trị và phất lên giàu có chỉ trong 1 đêm. Bên cạnh đó, nếu là người làm công ăn lương, con giáp may mắn vượt trội, nhận được nhiều tài lớn hơn mong cuộc sống.
* Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.