Đúng ngày mai, thứ Hai ngày 28/2/2022, xui xẻo đeo bám vận mệnh, 3 con giáp thị phi bủa vây, dễ gây họa lớn, gia tài sự nghiệp không cánh mà bay

Theo tử vi hằng ngày, vào đúng thứ Hai ngày 28/2/2022, 3 con giáp xui xẻo đủ đường, công danh tụt hạng, tiền tài thâm hụt dễ vướng nợ nần.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu đã dễ vướng vào tranh chấp, thị phi trong thứ Hai. Sự thành công của bản mệnh khiến tiểu nhân sinh lòng ghen ghét bày trò hãm hại. Bên cạnh đó, những cuộc cãi vã, đổ lỗi cho nhau càng khiến công việc bị trì trệ, Vì vậy, bạn mệnh nên Con giáp nên làm tốt công việc của mình, tránh thị phi xung quanh. Vận trình tình cảm dễ gặp sóng gió.

Về phương diện tình cảm, bản mệnh cũng đừng nên quá kỳ vọng vào tình yêu hoàn hảo vì sẽ sớm thất vọng.

Người tuổi Sửu đã dễ vướng vào tranh chấp, thị phi trong thứ Ha - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ gặp nhiều xui rủi trong thứ Hai. Cơn nóng giận làm chủ gây ra những sai lầm đáng tiếc. Con giáp xui xẻo này cũng nên cẩn trọng hơn trong từng phát ngôn. Một lần lỡ lời có thể khiến bạn mất đi cơ hội thăng tiến đã chờ đợi lâu nay.

Bản mệnh cần quan tâm hơn đến sức khỏe. Người lớn tuổi chú ý không làm việc quá sức, còn người trẻ tuổi làm văn phòng chớ nên ngồi một chỗ quá lâu.

Người tuổi Ngọ gặp nhiều xui rủi trong thứ Hai - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần trong thứ Hai phải đối mặt với không ít khó khăn. Ý kiến của bạn không được đón nhận nên có thể Dần sẽ phải vất vả làm việc một mình. Áp lực từ những lời đàm tiếu xung quanh cũng khiến Dần mệt mỏi. Con giáp được khuyên hãy kiên định với lựa chọn của mình. Dù đúng hay sai thì bạn cũng sẽ học hỏi được nhiều kinh nghiệm.

Tài lộc vẫn giậm chân tại chỗ, con giáp nên có kế hoạch tài chính cụ thể để có được nguồn tích lũy vững vàng.

Người tuổi Dần trong thứ Hai phải đối mặt với không ít khó khăn - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dung-ngay-mai-thu-hai-ngay-28-2-2022-xui-xeo-deo-bam-van-menh-3-con-giap-thi-phi-bua-vay-de-gay-hoa-lon-gia-tai-su-nghiep-khong-canh-ma-bay-452426.html