Tử vi 12 ngày tới (28/2 - 11/3), ơn trên phái quý nhân xuống giúp đỡ, 3 con giáp vượng đường công danh, hanh thông tài lộc, vinh hoa phú quý hưởng mãi không hết

Tử vi 12 ngày tới (28/2 - 11/3) cho thấy, 3 con giáp may mắn thăng quan phát tài, lộc lá phủ phê, sống đời dư dả.

Tuổi Mùi

Công việc của người tuổi Mùi diễn ra suôn sẻ trong 12 ngày tới. Con giáp làm việc chăm chỉ, lại say mê học hỏi nên đạt được những thành tựu nổi bật trên con đường công danh. Bên cạnh đó, quan hệ ngoại giao tốt giúp bản mệnh gặp được quý nhân hoặc người có cùng chí hướng trong thời gian này. Nếu đủ tin tưởng vào đối phương, đôi bên có thể nhanh chóng bắt tay hợp tác.

Công việc của người tuổi Mùi diễn ra suôn sẻ trong 12 ngày tới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Công việc của người tuổi Dần trong 12 ngày tới diễn ra đúng như kế hoạch. Con giáp may mắn giữ được sự sáng suốt và minh mẫn để có thể nắm bắt kịp thời các kế hoạch đề ra trước mắt. Dù có chuyện gì xảy ra thì con giáp này cũng quyết tâm đối diện với tất cả. Vận trình tài lộc rực sáng. Công việc kinh doanh diễn ra thuận lợi, việc kiếm tiền trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

Con giáp may mắn giữ được sự sáng suốt và minh mẫn để có thể nắm bắt kịp thời các kế hoạch đề ra trước mắt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi trong 12 ngày tới nhận được nhiều tài lộc từ ơn trên. Công việc của con giáp trong thời điểm này diễn ra tương đối ổn thỏa. Các kế hoạch bắt đầu bước vào guồng ổn định nên người tuổi Mẹo có thể quan sát và làm việc từ xa. Một số người may mắn còn có thể phát tài dựa vào các trò may rủi. Khoản tiền này có thể giúp bạn dư dả trong một khoảng thời gian. Bản mệnh nên tiết kiệm để khiến tiền đẻ ra tiền, chứ đừng chỉ tiêu xài hoang phí.

Người tuổi Mùi trong 12 ngày tới nhận được nhiều tài lộc từ ơn trên. Công việc của con giáp trong thời điểm này diễn ra tương đối ổn thỏa. - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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