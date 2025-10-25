Đúng thứ Hai đầu tuần tới (27/10/2025), 3 con giáp có vận kim tiền, trúng số độc đắc, chuyển mình giàu có, làm gì cũng như ý

Tâm linh - Tử vi 25/10/2025 04:25

Theo tử vi, 3 con giáp sau được dự đoán lắm tiền nhiều của, đổi mệnh phát tài, đã giàu lại càng giàu thêm.

Tuổi Tý 

Tử vi của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tý thành tích tốt, bạn luôn là người đứng đầu.  

Ngày này tuổi Tý bạn có suy nghĩ tự lập từ nhỏ, luôn vươn lên khi có cơ hội thử sức ở nhiều lĩnh vực mới. Nhiều người luôn nhìn bạn mà cố gắng, nỗ lực.

Công việc: Trong công việc người tuổi Tý trong điều kiện cho phép, bạn thực hiện được nhiều công việc bản thân yêu thích.

Tình cảm: Vì những tổn thương cũ, bạn chưa chấp nhận tìm hiểu thêm ai.

Tài lộc: Về mặt tài chính, chi tiêu đừng quá lạm dụng, sẽ dẫn đến nhiều hệ luỵ.

Sức khoẻ: Ổn định thể trạng, cố gắng cải thiện tình hình sức khoẻ bản thân.

Đúng thứ Hai đầu tuần tới (27/10/2025), 3 con giáp có vận kim tiền, trúng số độc đắc, chuyển mình giàu có, làm gì cũng như ý - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ 

Tuổi Tỵ vốn thông minh, sắc sảo và có trực giác mạnh mẽ. Thời gian gần đây, họ cảm nhận rõ vận khí đang dần chuyển hướng. Bước sang cuối tuần này, sao Thiên Tài và Phúc Đức đồng chiếu, giúp tuổi Tỵ gặp vận may bất ngờ.

Dù chỉ là những buổi đi chơi, gặp gỡ bạn bè hay đối tác, tuổi Tỵ cũng dễ bén duyên với cơ hội sinh lời lớn. Có người được mời hợp tác đầu tư, người khác lại tìm thấy hướng kinh doanh mới. Chỉ cần một chút quyết đoán, họ có thể mở ra con đường tài lộc lâu dài.

Về tài chính, tiền có dấu hiệu tăng nhanh, “vàng rơi vào két” đúng nghĩa. Những người làm kinh doanh hoặc tự do sẽ nhận tin vui đơn hàng, hợp đồng, thậm chí có lộc trời cho bất ngờ như trúng thưởng hoặc được người khác giúp đỡ không ngờ tới.

Đúng thứ Hai đầu tuần tới (27/10/2025), 3 con giáp có vận kim tiền, trúng số độc đắc, chuyển mình giàu có, làm gì cũng như ý - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu 

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, tuổi Sửu làm gì cũng gặt hái được nhiều tiền của, thu về khoản lợi nhuận lớn hơn người, bản mệnh có thể hưởng thụ cuộc sống sung túc không cần bận tâm lo lắng.

Hôm nay, bản mệnh dễ có được những quyết định sáng suốt mang tầm chiến lược. Bên cạnh đó, bản mệnh cũng nhận được sự hỗ trợ của mọi người xung quanh nên những kế hoạch của bản mệnh dễ dàng thực hiện và áp dụng vào thực tế.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Quý nhân phù trợ: Tý, Sửu

Đúng thứ Hai đầu tuần tới (27/10/2025), 3 con giáp có vận kim tiền, trúng số độc đắc, chuyển mình giàu có, làm gì cũng như ý - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Bước qua đêm nay (25/10/2025), 3 con giáp HỐT TIỀN MỎI TAY, nghèo mấy cũng thành ĐẠI GIA BẠC TỶ, nhà xe chờ sẵn

Bước qua đêm nay (25/10/2025), 3 con giáp HỐT TIỀN MỎI TAY, nghèo mấy cũng thành ĐẠI GIA BẠC TỶ, nhà xe chờ sẵn

Theo tử vi dự đoán, 3 con giáp sau mang mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên bừng bừng, tiền bạc rủng rỉnh.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Cháy ngùn ngụt hai cửa hàng ở TP.HCM, nhiều cư dân ở gần lo lắng

Cháy ngùn ngụt hai cửa hàng ở TP.HCM, nhiều cư dân ở gần lo lắng

Đời sống 45 phút trước
Vào cuối tháng 10/2025, 3 con giáp nằm không cũng hứng mưa tài lộc, vận may tới tấp, tiền bạc rủng rỉnh, giàu càng thêm giàu

Vào cuối tháng 10/2025, 3 con giáp nằm không cũng hứng mưa tài lộc, vận may tới tấp, tiền bạc rủng rỉnh, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 50 phút trước
Đối diện chồng cũ tại tòa án, màn 'lên đồ' với bộ trang sức 2 tỷ khiến anh ta choáng váng

Đối diện chồng cũ tại tòa án, màn 'lên đồ' với bộ trang sức 2 tỷ khiến anh ta choáng váng

Tâm sự 50 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 25/10/2025, 3 con giáp tài vận hanh thông như cá gặp nước, vét cạn lộc lá trong thiên hạ, cực kỳ giàu có về sau

Sau hôm nay, thứ Bảy 25/10/2025, 3 con giáp tài vận hanh thông như cá gặp nước, vét cạn lộc lá trong thiên hạ, cực kỳ giàu có về sau

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Trong khi vợ ở cữ, hành động bí mật của chồng tại nhà hàng xóm khiến người vợ 'chết lặng

Trong khi vợ ở cữ, hành động bí mật của chồng tại nhà hàng xóm khiến người vợ 'chết lặng

Tâm sự 1 giờ 20 phút trước
Đúng thứ Hai đầu tuần tới (27/10/2025), 3 con giáp có vận kim tiền, trúng số độc đắc, chuyển mình giàu có, làm gì cũng như ý

Đúng thứ Hai đầu tuần tới (27/10/2025), 3 con giáp có vận kim tiền, trúng số độc đắc, chuyển mình giàu có, làm gì cũng như ý

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (25/10/2025), 3 con giáp được Thần Tài lẫn quý nhân soi đường chỉ lối, lộc phát đầy nhà, tiền tài rủng rỉnh, tài vận bừng sáng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (25/10/2025), 3 con giáp được Thần Tài lẫn quý nhân soi đường chỉ lối, lộc phát đầy nhà, tiền tài rủng rỉnh, tài vận bừng sáng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp may mắn nhất cuối tuần này (25/10-26/10): Có điềm lành gõ cửa, may mắn thấm vào người, vàng bạc đầy nhà, giàu có vô biên

Chúc mừng 3 con giáp may mắn nhất cuối tuần này (25/10-26/10): Có điềm lành gõ cửa, may mắn thấm vào người, vàng bạc đầy nhà, giàu có vô biên

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Chung sống chưa được một năm, tôi rơi vào bi kịch hôn nhân và thu dọn đồ đạc về nhà mẹ đẻ

Chung sống chưa được một năm, tôi rơi vào bi kịch hôn nhân và thu dọn đồ đạc về nhà mẹ đẻ

Tâm sự 1 giờ 50 phút trước
Chồng đưa nhân tình đi sinh, mặt tái mét khi bác sĩ đỡ đẻ chính là em vợ tiết lộ chi tiết động trời về đôi mắt đứa bé

Chồng đưa nhân tình đi sinh, mặt tái mét khi bác sĩ đỡ đẻ chính là em vợ tiết lộ chi tiết động trời về đôi mắt đứa bé

Tâm sự 1 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Bàng hoàng người đàn ông xông vào phòng trọ chém đôi nam nữ dã man

Bàng hoàng người đàn ông xông vào phòng trọ chém đôi nam nữ dã man

Giá vàng hôm nay, ngày 24/10/2025: Thị trường bật tăng mạnh mẽ, vàng nhẫn vượt xa miếng SJC

Giá vàng hôm nay, ngày 24/10/2025: Thị trường bật tăng mạnh mẽ, vàng nhẫn vượt xa miếng SJC

Danh tính nữ điều dưỡng liều mình bảo vệ trẻ sơ sinh, trúng 11 nhát dao nguy kịch

Danh tính nữ điều dưỡng liều mình bảo vệ trẻ sơ sinh, trúng 11 nhát dao nguy kịch

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tử vi hôm nay, thứ Bảy 25/10/2025: Dần tài lộc hoan hỷ, Hợi trúng đậm giàu to, Mão phú quý đến muộn

Tử vi hôm nay, thứ Bảy 25/10/2025: Dần tài lộc hoan hỷ, Hợi trúng đậm giàu to, Mão phú quý đến muộn

Vào cuối tháng 10/2025, 3 con giáp nằm không cũng hứng mưa tài lộc, vận may tới tấp, tiền bạc rủng rỉnh, giàu càng thêm giàu

Vào cuối tháng 10/2025, 3 con giáp nằm không cũng hứng mưa tài lộc, vận may tới tấp, tiền bạc rủng rỉnh, giàu càng thêm giàu

Sau hôm nay, thứ Bảy 25/10/2025, 3 con giáp tài vận hanh thông như cá gặp nước, vét cạn lộc lá trong thiên hạ, cực kỳ giàu có về sau

Sau hôm nay, thứ Bảy 25/10/2025, 3 con giáp tài vận hanh thông như cá gặp nước, vét cạn lộc lá trong thiên hạ, cực kỳ giàu có về sau

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (25/10/2025), 3 con giáp được Thần Tài lẫn quý nhân soi đường chỉ lối, lộc phát đầy nhà, tiền tài rủng rỉnh, tài vận bừng sáng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (25/10/2025), 3 con giáp được Thần Tài lẫn quý nhân soi đường chỉ lối, lộc phát đầy nhà, tiền tài rủng rỉnh, tài vận bừng sáng

Chúc mừng 3 con giáp may mắn nhất cuối tuần này (25/10-26/10): Có điềm lành gõ cửa, may mắn thấm vào người, vàng bạc đầy nhà, giàu có vô biên

Chúc mừng 3 con giáp may mắn nhất cuối tuần này (25/10-26/10): Có điềm lành gõ cửa, may mắn thấm vào người, vàng bạc đầy nhà, giàu có vô biên

Cuối ngày hôm nay (25/10/2025), Thần Tài trải chiếu vàng, 3 con giáp hoan hỷ hứng lộc Trời, kiếm tiền nhiều vô kể, giàu sang hơn người

Cuối ngày hôm nay (25/10/2025), Thần Tài trải chiếu vàng, 3 con giáp hoan hỷ hứng lộc Trời, kiếm tiền nhiều vô kể, giàu sang hơn người