Tử vi của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tý thành tích tốt, bạn luôn là người đứng đầu.

Công việc: Trong công việc người tuổi Tý trong điều kiện cho phép, bạn thực hiện được nhiều công việc bản thân yêu thích.

Ngày này tuổi Tý bạn có suy nghĩ tự lập từ nhỏ, luôn vươn lên khi có cơ hội thử sức ở nhiều lĩnh vực mới. Nhiều người luôn nhìn bạn mà cố gắng, nỗ lực.

Tình cảm: Vì những tổn thương cũ, bạn chưa chấp nhận tìm hiểu thêm ai.

Tài lộc: Về mặt tài chính, chi tiêu đừng quá lạm dụng, sẽ dẫn đến nhiều hệ luỵ.

Sức khoẻ: Ổn định thể trạng, cố gắng cải thiện tình hình sức khoẻ bản thân.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ vốn thông minh, sắc sảo và có trực giác mạnh mẽ. Thời gian gần đây, họ cảm nhận rõ vận khí đang dần chuyển hướng. Bước sang cuối tuần này, sao Thiên Tài và Phúc Đức đồng chiếu, giúp tuổi Tỵ gặp vận may bất ngờ.

Dù chỉ là những buổi đi chơi, gặp gỡ bạn bè hay đối tác, tuổi Tỵ cũng dễ bén duyên với cơ hội sinh lời lớn. Có người được mời hợp tác đầu tư, người khác lại tìm thấy hướng kinh doanh mới. Chỉ cần một chút quyết đoán, họ có thể mở ra con đường tài lộc lâu dài.

Về tài chính, tiền có dấu hiệu tăng nhanh, “vàng rơi vào két” đúng nghĩa. Những người làm kinh doanh hoặc tự do sẽ nhận tin vui đơn hàng, hợp đồng, thậm chí có lộc trời cho bất ngờ như trúng thưởng hoặc được người khác giúp đỡ không ngờ tới.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, tuổi Sửu làm gì cũng gặt hái được nhiều tiền của, thu về khoản lợi nhuận lớn hơn người, bản mệnh có thể hưởng thụ cuộc sống sung túc không cần bận tâm lo lắng.

Hôm nay, bản mệnh dễ có được những quyết định sáng suốt mang tầm chiến lược. Bên cạnh đó, bản mệnh cũng nhận được sự hỗ trợ của mọi người xung quanh nên những kế hoạch của bản mệnh dễ dàng thực hiện và áp dụng vào thực tế.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Quý nhân phù trợ: Tý, Sửu

Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!